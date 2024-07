Hosszú évtizedek óta nincs meg a hollywoodi színésznő gyilkosa

Cynthia Bouron tehetős családba született, ő mégis eldobta mindezt Hollywoodért cserébe. Vonzotta a pénz és a hírnévvel együtt járó csillogás, a neve napjainkig mégis inkább a félresikerült kapcsolatai miatt maradt fent. Rövid élete 39 évesen ért véget, holttestét egy autó csomagtartójában találták meg. Gyilkosa kilétét azóta is homály fedi.

Cynthia Bouronnak, ahogy az élete, majd karrierje, úgy a halála sem volt hétköznapi. A tehetős család gyermekeként Hollywood irányába igyekvő nő mindössze 39 évet élhetett, majd egy ismeretlen kegyetlen módon meggyilkolta.

Több mint ötven éve már mindennek, de Bouron gyilkosát azóta sem találják, mostanra pedig úgy tűnik, a gyerekeit is elnyelte a föld. Filmes karrierről már hiába is álmodott, napjainkban a nevéhez is inkább már csak annyi kötődik, hogy ő volt az, aki beperelte a kor legsármosabb színészét.

Egyik kapcsolatból a másikba

Cynthia az 1930-as évek New Yorkjában látta meg a napvilágot, de nem maradt sokáig a Nagy Almában. Hamar rátalált első szerelmére, egy francia fogorvos képében, akiért hajlandó volt egészen Párizsig költözni. A szerelmük hiába lángolt és születettek meg a fiaik, Bouron mégis inkább Kaliforniába vágyott, így a hatvanas években elhagyta a családját, hogy szerencsét próbáljon.

Ebben az időben Milos Milosevics és társa nem akármilyen lehetőséget kaptak, amikor a világhírű francia színész, Alan Deloin felkérte őket, hogy legyenek a kaszkadőrjei. Mind a két férfit jugoszláv, háborús bűncselekmények elkövetése miatt keresték, és közel 15 év börtön várt volna rájuk, ha nem találkoznak Deloinnal, azonban ez még nem jelentett teljes menedéket a hatóságok elől.

A pletykák szerint öt számjegyű összegért cserébe Bouron hajlandó volt hozzámenni a Milosevicshez, de a viharos frigy nem tartott sokáig. Két éven keresztül Milosevicsnek meggyűlt a baja a hatóságokkal, volt, hogy a forgatásokon ő próbált meg elütni embereket, néhol fegyverekkel megrakott autóval menekült a rendőrök elől.

A pontot a kapcsolat végére végül azt tette fel, amikor Milosevics ellen családon belüli erőszak miatt indult eljárás. Bouron pedig két fiával Hollywood peremére kényszerült, miközben műsorvezetőként és íróként próbált továbbra is karriert építeni, és a pletykák szerint eközben Frank Sinatrával és Jerry Lewisszal is folyt futókalandja.

A per, ami miatt híres lett

A történteket máig homály fedi, de 1970-ben Cynthia terhes lett egy Cary Grantre nagyon hasonlító fiatal férfitól. Noha tudta jól, hogy születendő kislányának, Stephanienek nem az ünnepelt filmcsillag az apja, a nő mégis a Grant nevet írta a kórházi papírjaira, majd beperelte a színészt, amiért nem fizetett neki gyerektartást.

A pernek végül hamar vége lett, miután Bouron nem tudta prezentálni a DNS-mintákat a bírósági vizsgálathoz. A döntést azonban nem akarta elfogadni, és egy pár kislány csizmát küldött Grant londoni hotelszobájába egy üzenettel: „Nem akarnál az én cipőmben lenni.”

Lánya, Stephanie mostanra már nevetve reagál a hírre, hogy esetleg Grant lehet az apja:

Félig fekete vagyok, nem hiszem, hogy ő lenne az apám!

Grantnek végül sikerült megúsznia a botrányt, Cynthiának nem sokkal később, 1973 októberében nyoma veszett.

Egy hétig a csomagtartóban

Cynthia Bouron eltűnését fiai jelentették be, holttestét pedig egy autó csomagtartójában találták meg egy Los Angeles-i bolt parkolójában. A három gyerekes édesanyát támadója összeverte, majd a testét összekötözte és így tette be az autóba. Később a boncolásnak köszönhetően kiderült, hogy a fiatal nőt egy kalapáccsal verték össze.

A halálának híre a szakmát nem rázta meg, csupán két sorban emlékeztek meg róla a helyi lapban. Pedig nem ő volt az egyetlen, aki akkoriban így halt erőszakos halált. Egykori férje, Milos Milosevics öngyilkos lett, miután kivégezte barátnőjét, egykori társa pedig hasonló módon halt meg, mint Bouron, azonban az ő holttestét Párizsban találták meg. Ahogy az asszonynál, úgy az ő esetében sem került elő az elkövető.

Cynthia lánya Stephanie most a sajtóhoz fordult, hogy ha már anyja gyilkossát valószínűleg soha nem fogja megtalálni, legalább két testvérével fel tudja venni a kapcsolatot. A feladat legalább ugyanilyen nehéznek bizonyul, miután a két fiút, anyjuk halála után mintha elnyelte volna a föld. Stephanie hiába próbált DNS-teszt vagy az internet segítségével rájuk találni, nem jutott közelebb szeretett testvéreihez.