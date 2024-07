Anastacia veszi pergőtűz alá a Balaton északi partját

Az immár 12. alkalommal – augusztus 1–3. között – elstartoló butikfesztivál nem adja alább, évről évre a világ vezető csapatait, előadóit vonultatja fel, mellettük pedig sok hazai ígéret is feltűnik.

A Jazzpiknik 0. napját Andrew J nyitja meg, majd következik a brit díva, Izo FitzRoy, aki a hazai közönség egyik nagy felfedezettje – tavaly Veszprémben adott először koncertet Magyarországon. Az énekesnő blues-soul-gospel alapú dallamait hamar megszerették a műfaj rajongói, és valószínűleg nem lesz ez másként idén sem, és a Balaton-felvidéki jazzfaluban is értő fülekre talál majd a londoni zenei színtér egyik legfelkapottabb csillaga. Az énekesnő-dalszerző-zongorista FitzRoyt harmadik stúdióalbumának turnéján hallhatja újra a hazai közönség. A Good Woman című album dalai a 21. századi egyedülálló nők sorsáról szólnak.

Izo egyedi stílusa elsősorban a Janis Joplin-féle nyers erőből építkezik,

de nagy hatással voltak rá Bill Withers dalszövegei is. Szólókarrierje előtt kórusokban énekelt, sőt saját kórust is vezetett, így nem volt kihívás számára a legjobb gospelcsapatot maga mögé állítani a színpadon, ami tökéletes kiegészítő karakteres hangjához és az őket kísérő soulzenészek játékához.

Anastacia is back

Izo után érkezik Anastacia, aki lassan negyedszázada robbant be a zenei köztudatba I'm Outta Love című bombaslágerével. Azóta világszerte több mint 52 millió eladott lemezt és több mint 225 díjat jegyez. Magyarországon már vagy féltucatszor énekelt. Egyébként 2003-ban született meg az általa elnevezett „sprock” stílus, ami a soul, a pop és a rock műfaját vegyíti. Tavaly adta ki nyolcadik stúdióalbumát Our Songs címmel, amely egy feldolgozásalbum, nem a sprock világában kalandozik.

Az estét hagyományosan a DJ-páros Andrew J és Dan von Schulz zárja.

A Jazzpiknik második napját, a pénteket a Belau duó (Kedves Péter, Buzás Krisztián) indítja, amelynek világában az elvágyódó és örökké reményteli hangulat találkozik az aktuális elektronikus zenei alapokkal. A Belau debütáló dala 2015 év végén jelent meg „Island of Promise” címmel, hamar sikereket ért el, számos filmben, reklámban volt hallható, több hazai portálnál bekerült az év dalai közé.

Ezután pedig ráfordulunk majd a kőkemény funkyra, méghozzá a veterán, de időtálló muzsikája miatt mindig korszerű The Brand New Heavieszel. Nem véletlenül volt verhetetlen 2019-es fellépésük – ugyancsak a Jazzpikniken. Az acid jazz-zel fűszerezett zenék az elmúlt majdnem 40 évben 2,5 millió eladott lemezt, 15 UK Top 40-et megjárt R&B- és soulslágert eredményeztek. Dream on Dreamer – ki ne emlékezne rá?

A Brand New után egyenest belezuhanunk az 1980-as évek londoni new wave világába, hiszen a korszak egyik meghatározó formációjának, a Spandau Ballet-nek az énekese hozza vissza egykori slágereiket, az azóta szólóban írt saját szerzeményeivel együtt. Tony Hadley fellépése egyértelműen ritka csemegének ígérkezik.

A második napot az acid jazzt a house-zal ötvöző holland Kraak & Smaak bulizós muzsikája zárja majd, hasonlóan, ahogyan tették azt ugyanitt 2021-ben is. A Kraak & Smaak triója néhány év alatt hatalmas karriert futott be, és elmaradhatatlan résztvevői már a világ legnagyobb fesztiváljainak.

A Paloznaki Jazzpiknik zárónapját a három funkdíva, a DrGEB & NoSha nyitja. A legelitebb budapesti szórakozóhelyeken is rendszeresen rezidenselő DrGEB bulis alapjait megszínezi két fúvós játéka: Varga Nóra (harsona) és Erdei Sára (szaxofon) közreműködésével egy vadonatúj és különleges produkcióval indul a szombati nap.

Őket követően egészen biztos, hogy a holland Son Mieux megtáncoltatja a piknikezőket. A popformáció filozófiája szerint olyan zenét csinál, amire ezekben az időkben szükségünk van: táncolható popot diszkóhatásokkal és nagy gesztusokkal – gazdag, ’70-es évekbeli feldolgozásokat személyes történetekkel és modern produkciókkal. Második albumuk, a The Mustard Seed 2021 végén jelent meg, és komoly elismerés fogadta, sőt díjat is nyert.

A remek hegedűssel performáló holland csapatot a 30 éve töretlenül a listákat ostromló brit Morcheeba követi. Az 1998-ban kiadott Big Calm című lemezzel robbantak be a nemzetközi popzene sztárjai közé, majd évekig a legfontosabb formációk közé tartoztak. Olyan slágereket jegyeznek, mint a Rome Wasn’t Built In a Day, a The Sea, vagy azOtherwise – 15 stúdióalbumot és mintegy 6 millió eladott lemezt tudnak maguk mögött. 10. nagylemezüket, a Blackest Blue-t 2021 tavaszán jelentették meg.

A fesztivált a modern funky hihetetlen karriert befutott új csillaga, az MF Robots zárja majd. Nekik sem ez az első fellépésük Paloznakon, de minden alkalommal valami extrém dolgot sikerül a színpadra varázsolniuk. Az MF Robots a soul, az R&B, a funk és a popzene stílusait ötvözi energikus, új hangzású zenévé. A brit csapat egyik tagja, Jan Kincaid alapítója volt egyébként a The Brand New Heavies együttesnek. Később Kincaidhez csatlakozott Dawn Joseph énekesnő, aki volt Rod Stewart, Phil Collins, Michael Bublé és Craig David vokalistája is. Kár lenne őket kihagyni!

Ott lesznek a hazai jazz képviselői is

A tehetséggondozás mindig kiemelt helyen szerepelt a Jazzpiknik életében, az idei fesztivál is számos fiatalnak nyújt fellépési lehetőséget az intimebb hangulatú, jazzfókuszú fesztivál színpadain.

A 2017-ben elhunyt Fábián Julinak emléket állító színpadon minden évben a hazai jazz jeles művészei lépnek fel, hogy a nemzetközi előadók mellett a magyar jazz élvonala is képviseltesse magát. Az idei Pikniken többek között olyan művészekkel találkozhatunk itt, mint a Pénzes Máté és a Zseb formáció, a The Qualitons vagy a New Fossils . Az 51 éves Bummm! című LGT-lemez előtt tiszteleg a Pénzes Máté és a Zseb, azaz a Blahalouisianából és a Black Circle Orchestrából ismert billentyűs, Pénzes Máté formációja.

A további két kisebb színpadon a jazz és társműfajainak jeles képviselői varázsolják el a fesztiválozókat; a „MÜPA Jazz Showcase 2024” tehetségbörzén a Claudia Raquel Quintet nyerte el a Paloznaki Jazzpiknik különdíját, így fellépési lehetőséget kapott az idei Pikniken.

Aszakmai együttműködés keretében a Hangfoglaló Programmal három zenekar érkezik a piknikre: a Gorg & Benzol „félinstrumentális, fél-élvezhető jazzrock trió”-ként aposztrofálja magát. A Symbiosis 5 zenekar elsősorban instrumentális jazzt játszik. Palágyi Ildikó zenéje pedig az art-pop, a jazz és az élő elektronika találkozásából születő, izgalmas zenei utazás.

(Borítókép: Anastacia 2024. július 15-én Stuttgartban. Fotó: Thomas Niedermueller / Getty Images)