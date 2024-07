Zara Larsson a SZIN-en mutatja be elsőként legújabb lemezének dalait

Vadonatúj lemezével érkezik a Tisza-partra augusztus 28-án Zara Larsson, így a Coca-Cola SZIN látogatói hallhatják először Magyarországon élőben a svéd világsztár Venus című albumának dalait és korábbi nagy slágereket is – jelezték közleményükben a szervezők.

Táncolható dalok, egy igazán jó zenei gyűjtemény – jellemezte korábban legújabb, negyedik albumát az énekesnő.

Zara Larsson karrierje 10 éves korában indult, miután megnyerte a Britain’s Got Talent svéd változatát, a Talang című vetélkedőt. A Céline Dion-dal, amellyel hatalmas sikert aratott, lemezre került, majd hetekig kirobbanthatatlan volt a svéd slágerlistákról.

Az énekesnő 2015-ben robbant be a globális zenepiacra Lush Life című dalával, amely 24 ország slágerlistájára került fel, a Spotifyon pedig több mint 1,5 milliárd streamelésnél tart. A dal YouTube-os megtekintése már több mint 842 milliónál jár.

Külföldi világsztárok érkeznek a Tisza-partra

Zara Larsson olyan világsztárokkal működött együtt, mint Tinie Tempah vagy David Guetta. A Clean Bandittel elkészült Symphony Magyarországon is rádiós siker lett. Zara Larsson – akit a Times beválogatott a legbefolyásosabb tinik közé, és felkerült a Forbes 30 legbefolyásosabb 30 év alattiak listájára is – a szintén svéd ABBA egyik slágerét is rendszeresen műsorára tűzi, így minden bizonnyal a SZIN-en is elhangzik majd a Lay All Your Love On Me. A legújabb albuma mellett a jól ismert slágerei is hallhatóak lesznek, köztük az első kislemezdal, a Can’t Tame Her, ami a hazai rádiós toplistára is felkerült.

A Szegedi Ifjúsági Napokat augusztus 28–31. között rendezik meg, ahol Zara Larsson mellett többek között Armin van Buuren és Kamrad is fellép. A hazai előadók közül a Tisza-parton búcsúztatja a szezont Azahriah, Krúbi, Dzsúdló, Rúzsa Magdi és a Wellhello is.

