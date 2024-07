Azahriah ezúttal nincs elragadtatva attól, hogy listavezető lett

A Forbes idén is összeállította a legértékesebb magyar celebek listáját, amelyen Azahriah mindenkit maga mögé utasított, amelyen még mindig a dobogó felső fokát tapossa Sebestyén Balázs és Majka, valamint olyan debütálók léptek elő, mint Krausz Gábor vagy Jákob Zoltán, és olyan újrázók bukkantak fel, mint Borbás Marcsi és D. Tóth Kriszta.

„Baukó Attila még mindig csak huszonkét éves, de a leghallgatottabb magyar előadó a Spotifyon, akár ötvenmilliót is elkérnek egy koncertjéért, Tisza-kollekcióját pillanatok alatt kapkodták el a boltban, mozifilm forog róla, és persze mindenki kívülről fújja a történelmi Puskás-triplázását majdnem 140 ezer látogatóval. Hol csodagyereknek, hol botrányhősnek adják el, politikai megnyilvánulásai pedig hosszas tökölés után a kormánypárti oldalakat és véleményvezéreket is elkezdték inspirálni” – írta róla a Forbes.

Nem sokkal később meg is érkeztek az első reakciók a szereplőktől. Legelőször a dobogó legfelső fokán álló Azahriah jelentkezett, aki egyáltalán nincs elragadtatva, hogy felkerült a listára. A fiatal zenész az X-en kérte ki magának a celeb jelzőt.

A Forbes szerint Magyarország első számú celebe vagyok! Őszintén mondom, hogy megtisztelő és a Forbes is egy nagyon színvonalas lap, de ez a celeb jelző az utolsó, amit szeretnék magamnak, hisz mindenki a TV-s trash-sel köti össze. De nagyon örülök, ha hatással vagyok sok mindenkire

– reagált a zenész.

a forbes szerint magyarorszag elso szamu celebe vagyok!💫 őszintèn mondom hogy megtisztelő ès a forbes is egy nagyon színvonalas lap, de ez a celeb jelző az utolso amit szeretnék magamnak, hisz mindenki a TV-s trashel koti ossze. de nagyon orulok ha hatassal vagyok sokmindenkire — azi (@bezarabazaria) July 31, 2024

A kilencedik helyre az idén 60 éves Geszti Péter futott be. „Szóviccdömpingekkel tűzdelt zenei munkássága megosztó, mégis, hatvanadik születésnapja alkalmából két koncertet is ad majd a Budapest Arénában. (...) Önazonos, rendszerkritikus gondolatainak ma is teret ad a média, legyen az interjú vagy a Facebookjáról átvett poszt, ennyi évtized után is a leghitelesebb nevek egyike” – magyarázták, miét tették ismét listára.

A rapper az Instagramon osztotta meg ezzel kapcsolatos gondolatait, Azahriah-val szemben jóval pozitívabban áll a Forbes listájához.

Segítség! Becelebesedtem! Megnőtt az ázsióm. Követi a rezsimet. Mármint a költségeket ezekben a dráguló időkben, amikor – mint tudjuk – az apa férfi, az infláció pedig nő. Igaz, hogy a Forbes listán beszorultam az Istenes–Ruzsa páros holtversenye alá, de virulva pirulok, mert megelőztem Krauszomat

– kezdte bejegyzését.

„Az ember nem figyel oda, és rögtön itt a baj, kiderül, hogy megint elhíresült. Az akkut celebitisz pedig veszélyes lehet az egészségre, max a bérkeringést javítja, de közben, ha nem mozogjuk ki rendszeresen, könnyen függőséget okozhat, és egyszer csak azt vehetjük észre, hogy nem bírunk lejönni a népernyőről. Másik aspektusból vizsgálva bélistázásomat: A TOP 10-ben senki sem jár olyan közel az ingyenes tömegközlekedés lehetőségéhez, mint én (gyúrok is a légkondis MÁV-ra), ebből a szempontból kifejezetten megtisztelő, hogy hatvan felett is van élet(em)” – folytatta az EMERTon-díjas zenész.

Ők a legértékesebbek jelenleg

Íme a harmincfős lista felső tízese, zárójelben a tavalyi helyezést jelöljük:

1. Azahriah (23.)

2. Sebestyén Balázs (2.)

3. Majka (1.)

4. Valmar (13.)

5. Ördög Nóra (4.)

6. Palvin Barbi (12.)

7. Istenes Bence (5.)

7. Rúzsa Magdi (3.)

9. Geszti Péter (visszatérő)

10. Krausz Gábor (új)

A listára felkerült még Kajdi Csaba 'Cyla', Till Attila, Borbás Marcsi, Jákób Zoltán, Lékai-Kiss Ramóna, Fürdős Zé, Liptai Claudia, Kasza Tibi, Rácz Jenő, T. Danny, Csobot Adél,Tóth Andi, D. Tóth Krisztina, Hosszú Katinka, Rubint Réka, Szabó Zsófi, Lilu, Marsalkó Dávid, Fluor Tomi és ByeAlex.