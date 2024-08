Talán már soha többé nem lépnek színpadra, és erre nyomós okuk van

A világ szíve egyszerre dobbant meg, mikor kiderült, Céline Dion azon hírességek között lesz, akik megnyitják az idei olimpiai játékokat. Az énekesnő visszatérése azért különösen jelentős, mivel korábban stiff-person-szindrómával diagnosztizálták, ami egy izomgörcsökkel járó betegség. A gyógyíthatatlan kór miatt pedig sokáig az éneklésre is képtelen volt. Hogy pontosan milyen következményekkel járt nála a betegség, és hogyan próbálta leplezni jóllétét, arról nemrég megjelent dokumentumfilmjében, az Ez vagyok én: Celine Dionban számolt be. A produkcióban olyan képsorokat is bemutatnak, amelyek hűen ábrázolják, hogyan kell elképzelni, amikor roham tör rá, így görcsbe rándulnak bizonyos testrészei. Az alkotásban látható jelenetekből kiindulva ugyan aligha volt elképzelhető, hogy Dion belátható időn belül visszatér – bár a tavalyi évben megjelent egy film, a Ráadásszerelem, amiben új dalokat is hallhattunk tőle –, az énekesnő végül minden elvárást felülteljesített.

Mint megírtuk, Dion többedmagával nyitotta meg az idei olimpiai játékokat Párizsban, amelyen Édith Piaftól adta elő a L'Hymne à l'Amour, azaz A szerelem himnusza című dalt. Akik élőben figyelték az énekesnő előadását, és tisztában is vannak megpróbáltatásokkal járó betegségével, ökölbe szorított lábfejjel szurkolhattak neki, bízva abban, hogy nem tette túl magasra a lécet. Az 1996-os atlantai olimpiai játékokon szintén éneklő előadó viszont nemhogy megugrotta a feladatot, hanem a maximumon felül teljesített. A hírek szerint még gázsit sem kapott a fellépésért, mivel épp elég megtiszteltetésnek érezte, hogy részese lehetett e sporttörténeti eseménynek. Dion már az előbbiekben említett dokumentumfilmben is úgy fogalmazott, hangszerének tekintett hangja elvesztése mellett a közönség hiányától szenved a leginkább. A párizsi megnyitó pedig minden bizonnyal olyan feltöltődést jelentett a számára, amiből az elkövetkezendő időszakban tud még táplálkozni.

Dion visszatérésével egyetemben viszont nem szabad megfeledkezni azon előadókról sem, akik valamilyen oknál fogva szintén sutba dobták a karrierüket. Közéjük tartozik például Rihanna, aki már félve ad interjút a különböző médiumoknak, mivel minden beszélgetés során szóba kerül, hogy mikor ad ki újabb albumot. A korábban Budapesten a Sziget Fesztiválon is koncertező énekesnő az elmúlt években főleg a családalapításra koncentrált, két gyermeket szült kedvesének, A$AP Rockynak, illetve divatmárkája, a Fendi is szárnyal. Az énekesnő legutóbb 2016-ban jelentette meg az Anti című albumát, amin olyan slágerré vált szerzemények kaptak helyet, mint a Work, a Love on the Brain vagy a Kiss It Better. Az előadó egyébként már több interjúban hangsúlyozta, hogy készülőben van a következő lemeze, aminek megjelenését 2019-re ígérte, ami nyilván nem így lett. Legutóbb a Fekete Párduc 2022-ben debütált második részének főcímdalát énekelte, a Lift Me Upot, amivel elsőként nyílt esélye arra, hogy Oscar-díjat nyerjen. Azóta semmilyen új szerzeménnyel nem rukkolt elő, és nem is helyezte kilátásba, hogy új dalok érkeznének – bár abból kiindulva, hogy a Lift Me Up kapcsán sem verte nagy dobra a visszatérését, előfordulhat, hogy a semmiből fog megjelentetni egy albumot.

A Britney Spears rajongók szintén összetennék a két kezüket, ha az énekesnő új lemezzel, és azzal egybekötött turnéval jelentkezne. Mint ismert, az énekesnő 2016 óta nem adott ki albumot – csak más előadókkal kisebb együttműködéseket –, illetve nem vállal fellépéseket sem, amiért részben mentális állapotának romlása, illetve a gyámság alatt töltött viszontagságos időszak okolható. Spears még 2021-ben került ki a gyámság alól, korábban édesapja, Jamie Spears látta el ezt a szerepet. Az énekesnő erről az időszakról bővebben beszámolt A bennem lévő nő című önéletrajzi könyvében, amelyben úgy fogalmazott, 2008-tól kezdve, miután gyámság alá került, már nem volt mindenbe beleszólása. Édesapja kontrollt nem ismerő közbeavatkozása, illetve vagyonából való túlzott költekezése miatt a családjával megromlott a viszonya, majd mentális gondjai a házasságára is rányomták a bélyeget. Ahogy azt a memoárban megjegyzi, jelenleg saját magára szeretne koncentrálni, és nem gondolkozik azon, hogy visszatér a zeneiparba. Ugyan az év elején elterjedtek olyan híresztelések, miszerint új lemezen dolgozik, Spears maga cáfolta ezen pletykákat a közösségi oldalán.

Csak hogy tisztázzuk: a hír nagy része baromság. Állandóan azt állítják, hogy random emberekhez fordulok azért, hogy új albumot kiadhassak. Soha nem térek vissza a zeneiparba

– írta.

Hosszú a lista

Rihanna és Britney Spears mellett meg lehetne említeni akár Missy Elliottot is, aki 2005 óta nem adott ki egy stúdiólemezt sem – bár továbbra is koncertezik. Azóta számtalan előadóval működött együtt, köztük tavaly a Flo lánybandával és Skrillexszel, azt megelőzően pedig Anittával, David Guettával és még Dua Lipával is. Az viszont kérdéses, hogy újabb stúdióalbumra mikor számíthatunk tőle. A többek között a Work It, a Lose Control és a Get Ur Freak On dalokról ismert előadó 2011-ben egy interjúban öntött tiszta vizet a pohárba annak kapcsán, miért maradt távol a zeneipartól olyan hosszú időn keresztül. Akkori elmondása szerint Basedow-Graves-kórt diagnosztizáltak nála, miután kis híján autóbalesetet szenvedett, mivel az egyik lába begörcsölt vezetés közben. A betegség súlyos tüneteit tapasztalta, és még a tollat sem tudta megfogni, hogy dalokat írjon. A kezeléseknek hála már jobb egészségnek örvend, így bízhatunk benne, hogy közel húsz év után hamarosan egy stúdióalbummal is megörvendezteti a rajongókat.

Szintén közel tíz éve nem adott ki albumot a brit X-Faktor egykori nyertese, Leona Lewis, aki olyan dalokról ismert, mint a Bleeding Love. A Hey Ya!-ról ismert Outkast legutóbb 2006-ban jelentkezett új lemezzel, a Fugees zenekar egykori tagja, Lauryn Hill még 1998-ban dobott ki albumot, míg a System of a Down 2005 óta egy stúdióalbumot sem jelentetett meg, csak 2020-ban két kislemezt. De ide lehetne sorolni akár a Spice Girls-t is, akiknek a visszatérését már régóta rebesgetik, és tekintve, hogy az utóbbi években a Backstreet Boys, az NSYNC és a Girls Aloud is újra összeállt, erre is van némi esély.

Letettek a turnéról

Ahogy a napokban kiderült, Adele a müncheni koncertsorozatát követően egy időre visszavonul, bár eddig sem volt kifejezetten a világturnék híve. A továbbra is lámpalázzal küzdő előadó évek óta a Las Vegas-i Ceasar's Palace-ben tart előadásokat, amelyek a müncheni fellépések miatt félbeszakadnak, és november legvégén fejeződnek be. Az énekesnő nemrég úgy fogalmazott, ezután egy hosszabb szünetet szeretne tartani, és egyáltalán nem tervezi, hogy új dalokat fog kiadni.

Eléggé kifogytam a szuflából, mivel minden hétvégén Las Vegasban állok színpadon. Egyáltalán nem tervezek új zenét [alkotni]. Szeretnék tartani egy nagy szünetet ezután, és azt hiszem, egy kis időre más kreatív dolgokkal szeretnék foglalkozni

– nyilatkozta.

Adele-hoz hasonlóan már Lady Gaga is letett egy ideje a turnékról, illetve a zenei műfajokat tekintve is átnyargalt a pop világából a jazzébe. Júniusban és júliusban több estén át a Las Vegas-i Park MGM-ben volt látható, ahol revütáncosnőként remekelt, ám kérdéses, mikor és hol lehet majd őt újra élőben látni. A világturnéktól valószínűleg amiatt köszönt el, mivel ahogy arról 2017-es önéletrajzi filmjében vallott először, életét egy gyógyíthatatlan betegség keseríti meg. Fibromyalgiával diagnosztizálták, azaz folyamatos ízületi és izomfájdalommal küzd, ami a mentális egészségére is kihatással van, és komoly alvászavart okoz nála. A kór ugyan valóban gyógyíthatatlan, de a tünetei enyhíthetők, illetve a megfelelő táplálkozás és az állandó testmozgás is segíthet a fájdalom csökkentésében. Előbbieken felül pedig az idén először Grammy-díjjal kitüntetett Miley Cyrus sem tervez visszatérni a koncertezéshez, amivel kapcsolatban még tavaly azt állította, nem gondolja, hogy jót tenne az egészségének ez a megterhelés. A hírt a rajongói nyilvánvalóan némi nehezteléssel fogadták, ám az énekesnő úgy tűnik, nagyon is komolyan gondolta e kijelentését, mivel azóta sincs híre annak, hogy visszatérne.

(Borítókép: Britney Spears 2019. július 22-én és Rihanna 2024. június 21-én. Fotó: Steve Granitz - WireImage / Getty Images és Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images)