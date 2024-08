Telefonon szakított Vilmos herceg Katalinnal évekkel ezelőtt – most közölték a részleteket

A szerző, Robert Jobson Katalin hercegnéről írt életrajzi könyvet. Az írás még nem jelent meg, viszont a Daily Mail jó néhány részletet már nyilvánosságra hozott belőle (ezek egy részéről itt és itt már írtunk).

A People magazin nemrég arra is felhívta a figyelmet, hogy a könyv szerzője Vilmos és Katalin 2007-es szakításáról is újabb infókat közölt, amelyek érdekes megvilágításba helyezik a történteket. Mint a könyvben is szerepel, 2006 végén már több jele is volt annak, hogy komolyra fordult kettejük kapcsolata, és hamarosan jöhet az eljegyzés is.

Robert Jobson szerint Katalin ennek ellenére tudta, hogy az eljegyzésre valószínűleg még várni kell, és ő maga sem akarta siettetni a dolgot. Az viszont váratlan volt számára is, amikor Vilmos hirtelen lemondta a 2007 elejére tervezett közös programjaikat.

A szerző szerint Vilmos herceg nem sokkal ezután fel is hívta Katalint, és egy félórás telefonbeszélgetésen szakított vele. Jobson szerint Vilmos arra hivatkozott, hogy mindkettejüknek „egy kis térre” lenne szüksége azért, hogy „megtalálják a saját útjukat”, és hogy nem tudja megígérni Katalinnak azt, hogy megkéri a kezét.

Egy érzelmekkel teli, 30 perces beszélgetés során mindketten elismerték, hogy »különböző oldalakon« állnak. Ez egy megsemmisítő csapás volt Katalin számára, aki duplán csalódott volt, miután telefonon keresztül dobták

– írta a szerző.

A New Zealand Herald szerint a szakítás hátterében az állhatott, hogy Vilmos ekkor még csak 25 éves volt, túl fiatalnak érezte magát a házassághoz, és a sajtó, illetve a királyi család részéről is nagy nyomás lehetett rajta, ezért dönthetett a kapcsolat megszakítása mellett.

Aztán megint összejöttek

Robert Jobson arra is kitér a könyvben, hogy míg Vilmos herceg a londoni Mahiki szórakozóhelyen heverte ki a szakítást, addig Katalin „elhatározta, hogy elrejti fájdalmát a külvilág elől”, és egy dublini és ibizai utazással próbálta túltenni magát a történteken. Később pedig, amikor ismét Londonban volt, többször látták őt is távozni egy-egy szórakozóhelyről a nővérével, Pippával együtt – és erről aztán fotók is készültek, amelyek az akkor katonaként szolgáló Vilmos herceg kezébe is eljutottak.

A szerző szerint Vilmos utóbb „meggondolta magát”, és egy jelmezbálon ismét találkoztak Katalinnal, aki „ápolónőnek öltözve érkezett, és Vilmos rögtön odament hozzá”.

Az este első felét egy mély beszélgetéssel töltötték, mielőtt a táncparkettre mentek, ahol aztán csókolóztak

– írta Jobson, aki szerint ezután folytatódott a pár viszonya, és így jutottak el végül a tényleges eljegyzésig 2010-ben, majd egy évvel később a házasságig.

A szerző egyébként a könyv egy későbbi pontján arról is írt a Daily Mail szerint, hogy Katalin jó hatással volt a királyi családra, és „ösztönös béketeremtőként” jellemezte őt. Állítása szerint például Katalin volt az, aki „egyengette az utat Vilmos és az apja között, hogy jobb legyen a kapcsolatuk, mint korábban volt”.