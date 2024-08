Itt a következmény, felfüggesztették Justin Timberlake jogosítványát

Justin Timberlake amerikai énekes és előadót június 18-án tartóztatták le, mert áthajtott egy stoptáblán, és áttért a menetirány szerinti bal oldalra. Justin Timberlake Európából érkezett, ahol turnézott. A New York állambeli Sag Harborban hivatalosan is vádat emeltek ellene. A bíró határozatlan időre felfüggesztette Timberlake vezetői engedélyét, ahogyan az egy ittas vezetésért való letartóztatás után szokásos, írta meg a BBC.

Justin Timberlake ügyvédje tagadta, hogy alkoholos befolyásoltság alatt ült volna a volánnál. Pénteken virtuális meghallgatás történt az ügyben, ugyanis a az előadó Németországból jelentkezett be, a hétvégén pedig a belgiumi Antwerpenben fog fellépni. A 10-szeres Grammy-díjas énekes a múlt héten kihagyta első bírósági meghallgatását, mert világ körüli turnét tart Everything I Thought It Was címmel.

A bíróságnak adminisztrációs hiba miatt kellett újabb meghallgatást tartania, hogy hivatalosan is vádat emelhessenek ellene. A színész popsztárt nem sokkal éjfél után állították meg Sag Harborban, amely a Long Island-i hírességek kedvelt nyári úti célja. Amikor a rendőrök igazoltatták, Timberlake szemei „véreresek és üvegesek” voltak, és „erős alkoholszag áradt a leheletéből” − áll a vádiratban.

A rendőrség szerint nem volt hajlandó megfújni a szondát, és a józansági teszteken is rosszul teljesített. „Ittam egy martinit, és hazakísértem a barátaimat” − mondta állítólag Timberlake a rendőrnek, aki megállította.

New Yorkban az ittas vezetésért kiszabható büntetések közé tartozik az akár egy évig terjedő börtönbüntetés, 1000 dolláros bírság és a vezetői engedély legalább hat hónapra történő felfüggesztése.

A popsztár − aki a múltban nyíltan beszélt a túlzott alkoholfogyasztással kapcsolatos küzdelmeiről − napokkal később egy chicagói fellépésen utalt a letartóztatásra. „Kemény hét volt” − mondta az énekes a közönségnek.