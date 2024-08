Fonyi jelenleg a TrollFoci tartalomgyártójaként dolgozik, és több csatornára is készít paródiákat, de ez nem mindig volt így. Megtudtuk ugyanis, hogy rendőrként kezdte pályafutását, ahonnan hamar leszerelt, és jelenleg ceremóniamesterként is tevékenykedik. A beszélgetésből kiderült, hogy mi is szülheti azt a társadalmi szakadékot, amely megjelenik egy-egy általa megformált karakter és az Y/Z generáció között. Levi mesélt arról a nézői kritikáról is, miszerint az általa megformált archetípusokat csupán védőpajzsként használja saját véleményének elfedésére.

(Borítókép: Fonnyadt Levente. Fotó: Papajcsik Péter / Index)