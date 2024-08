Hétfőn a bíróság is kimondta Billy Ray Cyrus és Firerose, azaz Johanna Rose Hodges válását. Miley Cyrus édesapja és énekesnő ex-felesége Firerose Círus 2022 óta alkotott egy párt, a válásuk azonban korántsem alakult olyan békésen, mint Billy Ray Círus korábbi válásai. A nő ugyanis egy fillért sem kapott a Cyrus-vagyonból az ítélet kimondását követően, sőt, az énekes távoltartási végzést is kért korábban vele szemben – aki erre válaszul hivatalosan is felvette a Cyrus nevet.