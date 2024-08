A KözTér indulását korábban, még márciusban harangozták be, akkor azonban a rajt elmaradt. A csatorna Facebook-oldalán hosszú szünet után múlt hét pénteken jelentkeztek egy újabb poszttal.

Egy későbbi bejegyzésben, szombaton pedig azt írták: „Jövő héten érkezünk, ráadásul 8 műsorral!”. Azóta három műsort közzé is tettek, kedd este pedig az első interjú is befutott. A vendég az Akkezdet Phiai zenésze, Saiid (polgári nevén Süveg Márk) volt.

Az adás elején többek közt arról kérdezték a (2019-ben feloszlott) együttes tagját, hogy akkor értette-e jobban a világot, amikor 2012-ben érettségi tétel lett a bandájuk munkásságából, vagy pedig most.

Ó, most se értem a világot

– válaszolta erre Saiid, majd hozzátette:, „Hülyegyerek voltam [...] most is hülyegyerek vagyok”. Mint mondta, állandóan figyeli a világot, de ez nem jelenti azt, hogy érti is.

Óriási nyomás hárul a mai sztárfellépőkre, terápiára lenne szükség

Az adásban elhangzott, hogy Sena Dagadu, az Irie Maffia énekesnője (akivel régóta ismerik egymást) miként nyilatkozott róla a KözTér másik műsorában, és hogy mennyire ismerik őt az emberek IX. kerületben. Elhangzott többek közt, hogy néhányan hiányolják az együttesüket, és az emberek nagyjából 60 százaléka tisztában volt vele, hogy kik ők. Egyesek pedig úgy gondolják, hogy „simán adhatnának még pár lemezt”.

A beszélgetésben szóba került az is, hogy ha ma készülnének a zenéik, akkor más lenne-e a fogadtatásuk szerinte. Saiid erre egyszerűen azt válaszolta, hogy „Aréna”.

Nem sokkal később hozzátette azt is: „borzalom” az, ami „a mai srácokkal” történik, nagyon nagy rajtuk a nyomás.

Konkrétan azonnal már terápia kéne, kríziskezelés szinten. És aki szerencsés, az meg olyan emberekkel van körülvéve ilyenkor, aki valahogy épp támogatja. De hát általában nem ez van [...] hatalmas baj van ezzel

– mondta Süveg Márk, hozzátéve, hogy ők elég jól tudták kezelni a „hype-ot ”,de ebben szerepe volt annak is, hogy „akkorára soha nem nőttek”, mint a legnagyobb nevek.

„Tudják nagyon jól, hogy kicsit el kell húzni a pi***ba innen”

Az adásban többek közt szóba került még az is, hogy

Honnan jött a Saiid becenév;

Hogy miként loptak anno csokit a deszkás társaságukka;

„Anyatejjel és apatejjel” jött családjában a magyar történelem, de vallásos neveltetést nem kaptak;

Hatalmas élményt jelentett számára, az hogy a Székelyföldre utazott. Mint mondta, azért szereti a székelyeket, mert „nincs panasz, nincs nyavalygás”, és „egyenes beszéd” mellett keresik a megoldásokat.

Nagyon szeret utazni, bár leginkább Európán kívüli helyekre (mint a műsorban elhangzott, kicsit „kelet felé húz a szíve”). A következő célpont például Dél-Amerika lehet.

A kérdésre, hogy lesz-e még koncertjük azt mondta: „Nem hinném”. Bár megjegyezte, hogy szeretne elköszönni a közönségtől, mert ez még nem történhetett meg, és „azt hiszem, hogy annyival adósok vagyunk, magunknak is, és az embereknek is”, vagy azoknak a gyerekeknek, akik már sohasem láthatták őket élőben. A Hiperkarma például megcsinálta ugyanezt, ezért lehet, hogy ők is így tesznek, például az alapításuk 25. vagy 30. évfordulóján.

Szóba került, hogy „apolitikusnak” tartja magát, de korábban, még 13 évvel ezelőtt mégis részt vettek az Egymillióan a sajtószabadságért tüntetésén. Véleménye szerint az az esemény „nem olyan politikai töltetű dolognak tűnt, amely egy párt mellett tenné le a voksát”, és „teljesen evidens” volt, hogy mennek oda, mert fontosnak tartották a sajtószabadság ügyét. Azóta csalódott az efféle megmozdulásokban, és inkább úgy döntött, hogy „nem mérgezi” magát ezzel.

Külföldi tapasztalatairól elmondta, hogy valamelyik skandináv országban elkülönítenek a munkavállaló fizetésből pénzt arra, hogy külföldre utazzon, és „kötelező” elmennie, igazolnia is ezt. Ez „elég nagy királyság” – mondta Saiid, hozzátéve: ők „tudják nagyon jól, hogy kicsit el kell húzni a pi***ba innen”, akár tanulás céljából, akár csak azért, hogy kicsit kiengedjék a gőzt.

Szó esett az apaságról, ami „nagyon bejött neki”, és a kislányáról is.

És az adás végén az is, hogy miért nem hallgatja Majka dalait, illetve hogy mit hallgat, vagy énekel szívesebben ehelyett.

A teljes műsor itt tekinthető meg: