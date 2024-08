Félmilliós mobil, luxustoll és méregdrága parfümök – a párizsi olimpia a márkákat is megihlette

Az olimpia az a világesemény, amely a leginkább megmozgatja a gyártók fantáziáját – igaz ez a luxusiparra is. Eseményről eseményre nő azon brandeknek a köre, amelyek hasznot húznának az ötkarikás játékokból, és amelyek gondolnak akár a legvastagabb pénztárcájúakra is, hogy ők se maradjanak valami szuvenír nélkül. Az alábbiakban összeszedtük a tíz legfigyelemreméltóbb emléktárgyat prémium és luxusnívón egyaránt.

Még csak azt sem tudjuk mondani, hogy az alábbi limitált termékeket azok figyelmébe ajánljuk, akik többet akarnak ráfordítani a párizsi olimpiára való emlékezésre, mint egy kulcstartó ára. Mint egy korábbi cikkünkben ugyanis már írtunk róla, a Balenciaga divatház abból csinált viccet, hogy teljesen átlagosnak kinéző, bármelyik szuvenírboltban megvásárolható termékeket logózott, na meg árazott fel. Tényleg megdöbbentő díjszabással kínálják a webshopjukon és a nagyobb párizsi üzleteikben a filléres kínai tömegtermékeknek kinéző bögréket, kulcstartókat, flip-flopokat, pólókat, gumikarkötőket és textilzsákokat – többek közt.

Olybá tűnik, az ajánlat abszolút a szüleik pénzével mit kezdeni nem tudó fiataloknak szól, ugyanis egyébként elég észszerűtlennek tűnik közel 40 ezer forintot kifizetni egy „I love Paris & Balenciaga” feliratos, sima fehér bögréért vagy közel 240 ezret egy Eiffel-tornyos kulcstartóért. Szintén írtunk már korábban arról, hogy az olasz csapatot öltöztető EA7 Emporio Armani és az amerikaiak szettjeit gyártó Ralph Lauren is berakta ezen kollekciókat a kiemelt üzleteibe, utóbbi márkánál el sem lehet téveszteni, melyik boltba kell ezekért betérni – a webshopból ugyanis már elfogytak a darabok.

Szóval vagy a Beverly Hills-i Rodeo Drive-on vagy a New York-i Madison Avenue-n, Párizsban pedig a Boulevard Saint-Germainen vagy a Place de la Madeleine-en kell keresni a felcicomázott épületeket. Ezután pedig beülhet az ember az új cuccaiban az olimpia végéig nyitva tartó pop-up Ralph's kávézóba a Palais Brongniart kolonnádja alá, a palota ugyanis a versenyek ideje alatt felvette a Team USA House nevet.

A sportolókhoz hasonlóan azonban számos más márka is kihozná magából a maximumot az olimpia ideje alatt, az egyedileg összeállítható karkötőiről ismert Pandora limitált charmkollekciót dobott a piacra, melyek közt a párizsi olimpia kabaláját, az 1789-es nagy francia forradalomra emlékeztető, a köztársaság és a szabadság jelképének számító frígiai sapkát is megtaláljuk. Több, idehaza ismeretlenebb, ámde elég neves francia divatmárka (Sandro, Maje, Marine Serre, Repetto, Camille Fournet) is előrukkolt sportosabb darabokkal kifejezetten az eseménynek dedikálva, az alábbiakkal azonban ezek nem versenyezhetnek.

Kristályamforákban is vehetők most a normál illatok

A Dior divatház hangsúlyosan részt vett az idei olimpia nyitóeseményében is, többek közt ők tervezték Céline Dion, Lady Gaga vagy Aya Nakamura fellépőruháit is. De a cég piacra dobott saját, sportos kapszulakollekciót is az alkalomra, illetve egy különleges parfümtriót, amely ugyancsak a francia zászló színeiben pompázik, mint a ruhadarabok.

Az Amphores Tricolores kollekció voltaképpen az 1949-es, emblematikussá vált, ókori görög amforákat formázó parfümösüveg trió feltámasztása, amelyet a Baccarat kristálymanufaktúra készített annak idején Christian Dior elképzelései szerint a Miss Dior parfümnek. A 2024-es, szájjal fújt, dupla kristályfalú, kézzel formázott üvegcsékbe három, jelenleg is kapható illat került és csupán limitált darabszámban elérhetők. A Dior weboldalán jelenleg már csak várólistára lehet feliratkozni, addig lehet rá gyűjteni a 6 millió forintot.

Sulyok Tamás is ilyen macaronokat kaphatott Emmanuel Macrontól

A főként a macaronjairól híres francia cukrászdalánc, a Pierre Hermé az olimpia tiszteletére előrukkolt a Fair Play nevű kollekciójával, amely a nemzetközi sportvilágot ünnepli. A sportágak grafikáival nyomott díszdobozokban lévő macaronokhoz mind az öt kontinensről felhasználtak valami alapanyagot, így a megnyitó estéjén, az Élysée-palotában adott díszvacsorán a francia elnöktől is ilyen macaronokat kapott ajándékba minden megjelent állam- és kormányfő a cég közlése szerint. A különféle macaronokkal töltött dobozok 10-27 ezer forint közt vásárolhatók meg egyébként mérettől függően.

Napóleon után most az olimpiának terveztek táskát

A még a francia forradalom előtt Párizsban alapított Moreau egy nagyon magasra pozicionált bőrárumárka, eredetileg ugyanúgy pont utazóládák készítéséből éltek, mint jóval ismertebb konkurenseik, a Louis Vuitton, az S.T. Dupont, a Goyard vagy a Moynat. Az első köztársaság alatt olyannyira sikeres bizniszt építettek ki, hogy Bonaparte Napóleon is tőlük rendelte az utazóládáit. A cég houstoni üzlete rukkolt most elő az olimpiai kiadással, a luxusmárka jellegzetes mintájú, általában 400-600 ezer forint között mozgó Boston kézitáska fazonján az olimpiai karikák színei jelennek meg.

A magyar olimpikonoknak is járt a limitált, luxustokos mobiltelefonból

A 2024-es olimpia és paralimpia mind a közel 17 ezer sportolója megkapta/megkapja a versenyeket immár három évtizede támogató Samsungtól a jelenlegi csúcsmodelljük olimpiai kiadását, a Galaxy Z Flip 6 Olympic Editiont. Számos hasznos alkalmazás van telepítve a készülékre – köztük fordítóprogramok, illetve a social media posztokat megfogalmazni segítő applikáció –, továbbá ingyenes tömegközlekedési bérlet és 100 GB-os 5G-s adatforgalmat tartalmazó eSIM is van benne.

A Coca-Cola Company jóvoltából a telefonnal az atléták ingyen juthatnak a cég üdítőihez is az olimpiai és paralimpiai faluba telepített automatákból. A készülék egyik fele arany színt kapott, hátlapjának másik felén az olimpia színeiben játszó sávok jelennek meg a kijelzőn. Jár hozzá továbbá egy Berluti mobiltok, amelyet a francia csapat elegáns formaruháját is készítő divatház exkluzívan tervezett a készüléknek – szintúgy a karikák árnyalataival.

A Samsung kijárta, hogy az olimpiák történetében először a versenyzők is vihessenek fel a dobogóra fotózásra alkalmas készüléket (mármint ezt), eddig csak a NOB-bal szerződésben lévő cég készíthetett a fontos pillanatokról fotókat, de így már a szelfiknek sincs akadálya. A készülék ilyen formában kereskedelmi forgalomba nem kerül, az alapmodell ára félmillió forint körül van.

Nemzeti zászlók drágakövekből kirakva

A tokiói Mio Harutaka luxusékszermárka a párizsi olimpia apropóján nemzeti lobogókat rakott ki gyémánttal, smaragddal, zafírral és rubinnal, a bemutató kollekcióban egyelőre a brit, a japán, az olasz és a francia zászlót találni meg, de egyedi rendelésre bármely nemzetiségű szurkolónak legyártják a kívánt verziót. Ha már nem olcsók, az az előnyük legalább megvan, hogy tartósak, így bármely sporteseményen bevethetők a jövőben.

Vissza az eredetihez

A Mené luxusékszermárka az ókori görögökhöz nyúlt vissza, hogy az idei farvizén az eredeti olimpiák előtt tisztelegjen megidézve a görög mitológia, az istenek és a héroszok korát az archaikus stílusú medálokkal, fülbevalókkal és gyűrűkkel. A kollekció legdrágább darabja egy görög vázát formázó aranymedál, több mint 1,7 millió forintért.

Méregdrága ritmusok

Az amerikai csapat két tagja, Coco Gauff teniszező és Anthony Edwards kosárlabdázó nem akármilyen módon hallgathatta a zenét az Atlanti-óceán felett a repülőn Párizsig. Nadine Ghosn ékszertervezőt kérte fel a Bose fül- és fejhallgatómárka, hogy a két sportolónak tervezzen saját, rájuk jellemző darabot. A dizájner ehhez jelentős mennyiségű fehér és rózsaaranyat, valamint drágakövet használt végül, egészen pontosan 210 gramm 18 karátos aranyat, és összesen 1580 db követ, gyémántot és különböző színű zafírokat. A két fejhallgató kidekorálásával összesen 130 munkaórát töltöttek el.

Zsákban futás csokifiguráknak, mint olimpiai sportág

A La Maison du Chocolat csokoládémanufaktúra már húsvétkor elkezdett ráhangolódni az olimpiára, ugyanis a csokifigura-kollekciójuk zászlóshajója egy hatalmas kompozíció volt: a gigantikus tojás stopperórát formázott, ami körül zsákban futottak a pályán a kicsi csokitojások. A művet 35 óra volt elkészíteni és 1 millió forintért lehetett megrendelni a húsvéti asztalra. A versenyzőtojások sokkal barátibb áron mentek, darabjuk 16 ezer forint volt. A cégnek van természetesen olimpiai kollekciója is, a frígiai sapkás csokis elég aranyos, egy 12x12 cm-es tábla 9 ezer forint környékén van.

A centenáriumra emlékezve

Pontosan egy évszázaddal ezelőtt nemcsak a párizsi nyári olimpiát rendezte meg Franciaország, hanem a télit is a Mont Blanc hegy lábánál lévő Chamonix település mellett. Ennek az emléknek adózik most a Montblanc luxusmanufaktúra az új, a NOB-bal együttműködésben tervezett tollkollekciójával, amelyet a Meisterstück vonalukon belül dobtak piacra. Bizonyos modelleken megjelenik a Chamonix-völgy, a töltőtollak 18 karátos aranyhegyén pedig egy síelő alakja is. A tollak ára elég változó, 210 és 825 ezer forint közt mozognak.

Órakollekció és gigászi sportolók

Az Omega immár 92 éve az olimpia hivatalos időmérője, így rendre előrukkol limitált kiadásokkal. Az idei évben a Seamaster Diver 300M és a Speedmaster Chronoscope modelljeit vetette be, amelyek olimpiás dobozokban érkeznek, és az óratok hátlapján is bele van gravírozva az öt karika, az évszám, a városnév – és a sokak szerint Mary J. Blige R&B énekesnőre emlékeztető logó is.

Maguknál az óráknál egyébként sokkal érdekesebb lett a cég imázskampánya, a kiválasztott atlétákat ugyanis ikonikus párizsi helyszínekre montírozták. Az immár négyszeres olimpiai bajnok Léon Marchand például a Szajnában ül és medencepart gyanánt fogja az egyik legikonikusabb párizsi hidat, a Pont Alexandre III-at, az olimpiai bajnok magasugró Gianmarco Tamberi pedig a Diadalíven vetődik éppen át.

A szerző luxusszakértő, az Inda Press gondozásában megjelent Stílusgourmand című könyvét ide kattintva rendelheti meg:

(Borítókép: LeBron James, az amerikai olimpiai csapat zászlóvivője a Ralph Lauren divatház olimpiai formaruhájában a megnyitóünnepségen. Fotó: Quinn Rooney / Getty Images)