Már viszket az ökle a Sztárbox résztvevőinek

2024 szeptemberében ismét képernyőre kerül az RTL Klub népszerű műsora, a Sztárbox, amely tavaly nemcsak az indulók között aratott gyakran kiütéses győzelmet, de a legmagasabb nézettséget is produkálta vasárnap esténként.

Kedden egy sajtóesemény keretében jelentette be az RTL, hogy szeptembertől kik és pontosan mikor lépnek szorítóba egymás ellen a csatorna egyik legsikeresebb műsorában, a Sztárbox idei évadában. A rendezvényen az Index stábja is jelen volt, ahol arról kérdeztük az indulókat, hogyan zajlott a felkészülésük, valamint hogy mennyire várják már, hogy megmérkőzzenek egymással.

A versenyzők közül többen is elárulták, hogy soha életükben nem éreztek még akkora fájdalmat, mint ami az edzésekkel jár. Volt olyan influenszer is köztük, aki arról beszélt kameránknak, hogy egy edzésen szerzett monoklija miatt még egy reklámfilmforgatást is le kellett mondania.

Csobot Adél, aki idén Szujó Zoltán és Héder Barna mellett műsorvezetőként is részt vesz a produkcióban, és aki tavaly még párjáért, Istenes Bencéért izgulhatott a nézőtéren, elmondta: a sztárok otthon maradó párjai ebben az időszakban búcsút inthetnek a közös programoknak a szerelmükkel, mert a Sztárboxra való felkészülés bizony teljes embert kíván.