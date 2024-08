„Elment Lali király” – sorra búcsúznak Boros Lajostól a barátai, pályatársai

Hetvennyolcadik életévében meghalt Boros Lajos. A magyar rádiózás egyik ikonikus alakjának életútja olyan, mint egy hullámvasút, egyik utolsó interjúját a Velvetnek adta. Számos híresség, pályatárs, barát is elbúcsúzott Boros Lajostól.

„Jóban voltunk, főleg az utóbbi években – mondta az Indexnek Várkonyi Attila, DJ Dominique. – A legzseniálisabb rádiós, fantasztikus humora volt. Minden helyzetre volt egy pikírt, cinikus, vagy éppen kedves reakciója, és ezeket váltogatta folyton. És milyen jól csinálta! Hihetetlenül vágott az esze. A Sztársávban járt nálam nemrég, sokat beszélgettünk a rádiózásról. Már akkor látszott rajta, hogy nagybeteg, de nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan elmegy. Amikor még nem voltunk kollégák, és hallgatóként figyeltem a műsorukat, azt hittem, nagyon jó barátok Bochkor Gáborral, Bocsival. De utolsó beszélgetésünkkor elmondta, hogy nem így volt, csak nagyon jól működő munkakapcsolat volt közöttük.”

Bochkor Gábor is búcsúzik Boros Lajostól

Bár nem voltak barátok Bochkor Gáborral, hosszú éveken keresztül vezették együtt a Sláger Rádión a Bumeráng című műsort. Egykori műsorvezető-társa azonban nem feledkezett meg Boros Lajostól, a Facebook-oldalán azt üzente: „Isten veled, Lajos!”

Rónai Egon a közösségi médiában azt írta, hogy „Elment Lali király. Nincs trónörökös, ez a birodalom vele megszűnt.” Majd azt is kiemelte, egy szobában ültek danubiusos éveik végén. „Nagyjából mindketten ugyanakkor jöttünk el, más-más a történet. Nekem fájt is, ő csak megkönnyebbült.”

Na de amíg együtt ültünk! Írnám, hogy együtt dolgoztunk, de abban a szobában csak akkor tudtam dolgozni, ha Lajos nem volt bent. Mindenről volt története, poénja vagy valami morgolódása. Vali, a felesége és a gyerekek voltak a mindene – és a poénok hősei is gyakran! Hogy született a Lali király-karakter? Emlékezetem szerint barátja és társa a marháskodásban, Voga János mondta egyszer, királyom, és ez annyira megtetszett Lajosnak és a hallgatóknak, hogy szombat délutáni adást lehetett rá építeni, ez volt a Lali király audienciája.

Rónai Egon azt is kiemelte, hogy Boros Lajost fényes sikerek és értelmetlen, gyakran érthetetlen kudarcok kísérték. „Persze mindannyiunkét, csak ő a nyilvánosság előtt élt. Éltetője volt a közönség és annak szeretete. Utoljára azt írta, túl sok időt vesz el a kórház, nincs neki ennyi ideje erre a gyógyulósdira. Hiányozni fog fanyar, ironikus humora. Remélem, most is csak röhög az egészen.”

Rónai Egon kollégája, Vujity Tvrtko is búcsúzott, a Facebookon azt írta: „Isten veled, Lali király”.

Boros Lajos 1947. április 12-én született Budapesten. Tanulmányait a Bánki Donát Gépipari Technikumban végezte, ezt követően a Kandó Kálmán Villamosipari Főiskolán diplomázott 1970-ben, majd 1972-ben énekes-gitáros kategóriában megnyerte a Ki mit tud? című vetélkedőt.

A Sláger Rádió Bumeráng című műsorát 1999 és 2009 között vezette, 2010 és 2012 között a Neo FM, majd a Music FM reggeli műsorának frontembereként dolgozott. 1999–2001 között az RTL Klub Kész átverés című show-jának műsorvezetője volt. Boros Lajos a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje címmel kitüntetett művész.

Kilenc éve nem találkoztak, de 2021 nyarán újra összeállt a magyar rádiózás kultikus csapata, az egykori Bumeráng, miután Bochkor akkori műsorvezető-társa, Lovász László a szabadságát töltötte. Akkor az Index lehetőséget kapott, hogy betekintést nyerjen a kulisszák mögé a stúdióban. A műsort reggel hatkor Bochkor és Voga kezdte el, majd fél nyolc körül Boros is megérkezett. A műsor alatt számos régi emléket elevenítettek fel.

(Borítókép: Bochkor Gábor, Boros Lajos és Voga János 2021. július 9-én)