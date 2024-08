Földes Eszter megtörte a csendet a válásáról, alig várja, hogy valakit megüssön

Földes Eszter színésznő a Sztárbox sajtótájékoztatóján mesélt arról, hogy milyen nehéz hónapok vannak mögötte a válása miatt. A felkérés a lehető legjobbkor jött számára, hiszen a boksz számára most levezetés.

Július közepén derült ki, hogy Földes Eszter és Lovasi András csaknem tíz együtt töltött év után elválnak egymástól. A színésznő azóta a Sztárboxot is elvállalta, amely szeptember 1-jén indul az RTL-en. A műsor sajtótájékoztatóján a Blikknek beszélt arról viccesen, hogy nehéz hónapok vannak mögötte, ezért alig várja, hogy valakit megüssön. Mint mondta, a felkérés a lehető legjobbkor jött, hiszen a sok edzés segít elterelni a figyelmét.

Azt gondolom, a válásom után éppen úgy érezhetem magam, mint a legtöbb ember, aki ezen átesik. Bevallom, voltam már jobban és biztosan leszek is még a jövőben. Rettenetesen hosszú folyamat és belső munka lesz, mire túl leszek rajta, de úgy érzem, haladok

– nyilatkozta a színésznő, aki szerint minden gyászfolyamat egy magányos dolog, az egyéntől függ, kinél meddig tart és milyen mélységig jut el benne, és ő most azt igényli, hogy „mindenki tartsa tiszteletben, hogy ezt most egyedül, magamban szeretném elrendezni”.

Mint mondta, a boksz számára most levezetés. „Az erőmmel együtt megmozdul és kijön majd minden, ami lelki szinten kavarog bennem. Hiszem, hogy konvertálni tudom azt a belső feszültséget, ami mostanában bennem dúlt, és ez nem agresszió, hanem olyan érzelemcsomag, ami hatalmas erőt tud fejleszteni, és ezt fizikailag fel is használhatom majd a Sztárboxban” – fogalmazott.

Földes Eszter arról is beszélt, hogy jól bírja a terhelést, és korábban is sportolt, bár a küzdősportok iránt eddig nem érdeklődött. Az ötéves fiával kapcsolatban azt mondta, minden rendben van közöttük a volt férjével. Gyermeke, Álmos egyébként büszke arra, hogy a színésznő bokszolni fog, és már edzésen is járt vele.