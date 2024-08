Részben a Sztárbox miatt igazolt az RTL-hez Pápai Joci, mégis kénytelen kihagyni

Ahogyan azt az Index is megírta, az RTL keddi sajtótájékoztatóján lerántották a leplet a szeptember 1-jétől újra a képernyőre kerülő Sztárbox című műsor párosításait, emellett pedig a tavalyihoz képest több változásról is beszámoltak a műsor készítői.

Kiderült, hogy ezúttal még komolyabban veszik a boksz sportértékét a műsorban, a versenyzők és az edzők a Magyar Ökölvívó Szövetség profi tagozatának hivatalos licenszével rendelkeznek, de a párosítások mellett fény derült arra is, hogy kik lesznek az idei évad szakmai segítői, és műsorvezetői – ezekről bővebben ide kattintva olvashatnak.

A tavalyi év egyik legnagyobb RTL-es sikerét hozó műsor kétség kívül hatalmas népszerűségnek örvendett, és örvend is a mai napig, amelyet jól mutat, hogy temérdek olyan híresség van, aki kifejezetten céljául tűzte ki azt, hogy részt vehessen a műsorban – ehhez pedig sokszor különböző rafinált lépéseket sem restek megtenni.

Legalábbis lapunknak adott interjújában Verebély Macell, az RTL senior kreatív producere elárulta, hatalmas a túljelentkezés a Sztárboxban, ilyet pedig korábban nem nagyon tapasztalt egyik műsorában sem – pedig az X-Faktor és a Voice sikerében is oroszlánrészt vállalt.

Amikor elindult az előző évad, több ismerős és hozzám közelálló sztár is jelezte, hogy szívesen szerepelne. Több olyan híresség volt, akivel dolgoztunk már együtt, és olyan is, aki úgy szerezte meg a számom valakin keresztül, mert szeretne bokszolni – de más például az előző évad záróbuliján kapott el emiatt. Volt, aki az év elején hívott fel, hogy gondoljunk rá, és természetesen rengetegen voltak olyanok is, akiket mi hívtunk

– magyarázta Verebély, aki hozzátette: kevés olyan műsort csinált, ahol ennyire nagy volt a részvételi hajlandóság. „Egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányan voltak azok, akik valamiért nem vállalták a Sztárboxot, és ők sem azért, mert nem tetszett nekik koncepció, hanem sérülésük volt, munka vagy család miatt. Már most tudunk olyanokról akik a következő évadban szívesen ott lennének”.

A válogatás természetesen ebből kiindulva nem is mindig egyszerű folyamat, azonban a csapat abban a kivételes helyzetben van, hogy komoly újításokra egyelőre a műsor vázát tekintve nincsen szükségük, hiszen sport lévén arról az új szereplők gondoskodnak.

„Szerencsére ezt a műsort nem kell erőltetetten megújítani. Önmagában az, hogy bokszról, bokszmeccsekről beszélünk, ezen nem nagyon tudunk változtatni, és nem is akarunk. Ez olyan, mintha az X-Faktorban azt mondanánk, hogy innentől ne énekeljenek. Az egy énekes tehetségkutató műsor, ez pedig egy sportműsor. Olyanokban tudunk megújulni, hogy új sztárokat kérünk fel. Nyilván ez az egyik alapja a műsornak. Valamint, ha már boksz, akkor megpróbáljuk az ökölvívást minél profibb körülmények között képernyőre vinni. Ez már az előző évadban is fő szempont volt. Emellett persze több tartalmi újításunk is lesz, amit hamarosan a nézők is láthatnak” – tette hozzá Verebély.

Az eddig valódi sikerreceptként működő formátum ennek ellenére több kritikának is ki van téve, amelyekre idén még inkább szeretnének rácáfolni az RTL-nél.

Az a kritika szokott bennünket érni, hogy ez egy showműsor, vagy showműsorba burkolt bokszverseny. Pedig nem az, valójában az a teljesítmény, amit ezek az emberek letesznek az asztalra, az profi sportteljesítmény. Ebben szerintem minden profi egyetértene, olyan keményen beleteszik magukat, hogy megérdemlik azt, hogy őket profinak nevezzük

– emelte ki a producer, aki szerint a műsor fűszere az, hogy az emberek a kedvenceiket láthatják megütközni egymással, ami valójában egy sportműsor, amelyben olyanok szerepelnek, akiket máshonnan is ismerhetünk.

Kemény felkészülés után kellett feladnia Pápai Jocinak

Hasonló cipőben járt Pápai Joci is tavaly, akinek RTL-hez való átigazolásban nagy szerepet játszott a Sztárbox adta lehetőség, amely a hétfői bejelentéssel egy pillanat alatt vált újra vágyálommá. A producer kiemelte, hogy Pápai vállsérülése mindenkit váratlanul ért, és az énekes is rendkívül csalódott a visszalépés miatt, hiszen rengeteg munkát ölt a felkészülésbe.

Nagyon sajnálom Jocit, mert amikor átigazolt hozzánk, akkor gyakorlatilag az ő egyik legfőbb kérése az volt, hogy gondoljunk rá a Sztárboxnál, mert őt ez a műsor nagyon-nagyon motiválja Ez pedig így is lett, de sajnos Jocinak mindig is volt egy nem olyan komoly vállsérülése, amit kordában tudott tartani gyógytornával, ez most azonban súlyosbodott. Ő az egyik olyan, aki annyira komolyan vette a felkészülést, hogy nemhogy heti hétszer, hanem napi többször is volt, hogy különböző mozgásformákat végzett a bokszedzések mellett. Ha jövőre ismét lesz Sztárbox, akkor az első ő lesz, akit fel fogok hívni

– árulta el a kreatív producer. A szakember kiemelte, ahogyan minden műsor esetében, úgy a több kockázatot rejtő Sztárbox esetében is számolnak előre vészmegoldásokkal, hiszen ahhoz, hogy valaki kiessen elég félrelépni egy lépcsőn.

A médiahatóság árgus szemekkel figyelt, idén ezt is kivédenék

Persze a műsorkészítés a sérülések és a megfelelő személyek kiválasztása után sem lesz könnyebb, így a sugárzás közben is felléphetnek olyan problémák, amelyekkel előzetesen nem számolt senki. Ezt történt az előző évadban is, ugyanis a Sztárbox című műsorfolyam hét részét jogsértőnek ítélte meg a Médiatanács, emiatt szankciókat alkalmazott a médiaszolgáltatóval szemben.

Öt Sztárbox-epizód miatt 30 millió forint bírság megfizetésére kötelezte az RTL-t a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság médiatanácsa.

A testület álláspontja szerint a show-műsor 7 epizódja esetében is téves volt az RTL által választott 12+ korhatári kategória. A műsorsorozat kifogásolt részei az erőszakos jelenetek és az erőszak következményeinek bemutatása volt, amelyek negatívan befolyásolhatták a kiskorúak személyiségfejlődését, ezért azokat 16 éven aluliaknak nem ajánlott jelzéssel kellett volna műsorra tűzni, este 9 óra után. Mivel a kategorizálási szabályok figyelmen kívül hagyása jogsértésnek minősül, a Médiatanács az RTL-t a jogsértésről szóló közlemény kibocsátására is kötelezte, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőét pedig 50 ezer forintos bírsággal sújtotta az ismételt jogsértés miatt.

Verebély Marcell szerint egy ilyen műsor során a kifejezetten nagy médiavisszhang miatt jóval szigorúbb a hatóság, amelynek ugyan minden szabalyát igyekeznek betartani, egy élő műsor alatt minden bökkenőt átugrani szinte lehetetlen.

A sikeres műsoroknak nagyobb a fókusza. Én nem vagyok jogász, az én dolgom az, hogy a legjobb tartalmat állítsam elő, de természetesen mindent meg fogunk tenni annak érdekében az idei évadban, hogy ami adott esetben kifogásolható volt az előzőben, azt 100 százalékosan és maradéktalanul kikerüljük, hogy ne fussunk bele még egyszer ilyen helyzetbe

– emelte ki a műsor senior kreatív producere.

A Sztárbox mérkőzéseit ezúttal is a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban rendezik meg, az első adás szeptember 1-jén lesz látható.