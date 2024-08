Tóth Gabinál betelt a pohár, feljelenti a kommentelőket

Továbbra is súlyos támadások érik Tóth Gabit a közösségi médiában. Az énekesnő koncertje előtt könnyeivel küzdve jelentkezett be a TikTokon, és síró hangon jelentette be, hogy betelt a pohár: ezentúl feljelenti azokat, akik bántják őt az interneten.

„Egyáltalán nem akarom magam sajnáltatni, de én is ember vagyok, így azt hiszem, a lélektani határom telítődött. Évek óta az egyik legtöbb szar kommentet kapott előadó vagyok ebben az országban, vélt vagy valós információkból, persze általában kamuinformációkból ontják rám a szart és undorítóbbnál undorítóbb kommenteket kapok” – kezdte az énekesnő, aki ezentúl nem akarja ezt elviselni és szeretné, ha következménye lehetne ezeknek.

Szeretném, ha következménye lehetne, és észrevennénk magunkat, hogy nem lehet büntetlenül szarrá alázni és tiporni egy embert, bármit gondolunk is róla. Ez most már nagyon-nagyon durva

– mondta Tóth Gabi.

Elmondása szerint már három éve kell elviselnie a rengeteg gyűlölködést, és bár eddig próbálta figyelmen kívül hagyni, mostanra elege lett, és hagyják őt békén. Azt is tudja, hogy ebben az „undorító világban” rajta kívül még sokan szenvednek a negatív kommentelőktől, azért is készítette el a szóban forgó videót.

Az énekesnő bizonyítva, hogy tényleg besokallt, feljelentést helyezett kilátásba a rosszindulatú kommentelőkkel szemben. Tudja, hogy sok ideje fog elmenni ezzel, de nem érdekli, mert bízik abban, hogy történik valamilyen változás.

Ne higgyétek azt, hogy büntetlenül megúszhatjátok, ugyanis meg fogom tenni a megfelelő jog lépéseket mostantól mindenki ellen. Ha kamuprofil mögül írod is a szart, tudd, hogy meg lehet találni: tehát ha én ezt elviszem, és feljelentést teszek, akkor hiába lapulsz be egy macskás profilkép vagy bármilyen profilkép mögé, akkor is megtalállak. Találkozunk a bíróságon, és kíváncsi leszek, akkor is ekkora pofád lesz-e

– fogalmazott feldúltan a Megasztár felfedezettje.

Végezetül azokhoz szólt, akiket ugyancsak bántanak, mert úgy gondolja, tudja, hogy mit éreznek. Arra kért mindenkit, hogy legyenek bátrak és tegyenek ők is lépéseket a zaklatások ellen, mert ő hisz abban, hogy lesz változás és büntetni fogják az internetes zaklatást.