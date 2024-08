Szívrohama óta EKG-készülékkel jár koncertezni a mulatóssztár

Szívrohama után hatféle gyógyszert kell szednie Tekknő Mikinek, az MC Hawer és a Tekknő formáció tagjának, de már sokkal jobban van. Azóta koncertezni is jár, ahova egy kéz EKG-készüléket is visz magával, így sokkal nagyobb biztonságban érzi magát. Ősszel további vizsgálatok várnak rá, így okkal bízhat abban, hogy legalább a gyógyszerek egy részét elhagyhatja.

Egy évvel ezelőtt kapott szívinfarktust Tekknő Miki mulatóssztár, de az orvosi segítségnek hála mára jól van, egy telefonra köthető kézi EKG-készülékkel pedig már koncertezik is, miközben folyamatosan figyeli szívének működését – írja a Blikk.

Az MC Hawer és a Tekknő formáció tagja ugyan még számos gyógyszert szed, ősszel pedig további vizsgálatok várnak rá, mostanra sokkal jobban van, bár elmondása szerint néha még mindig elfogja a félelem.

Ha csak megerőltetem a kezemet vagy ráfekszem és elkezd zsibbadni, egyből bennem van a frász, hogy vajon ismét infarktusom van vagy feleslegesen parázok

– vallotta be a Blikknek Tekknő Miki.

Elmondása szerint környezetében sokan kaptak szívrohamot, de nem volt mindenki olyan szerencsés, mint ő. „Van, aki megvakult vagy majdnem megfulladt. Ilyenkor adok hálát a sorsnak, hogy nekem viszonylag enyhe tüneteim voltak és épp bőrrel megúsztam az egészet” – mesélte a mulatós-előadó. Tekknő Mikinek most is hatféle gyógyszert kell szednie, amelyek között vérhígító, vérnyomás-, valamint koleszterincsökkentő is van. Bízik abban, hogy az ősszel esedékes vizsgálatok után elhagyhat néhányat.

Mint mondta, még mindig úgy tűnik számára, mintha nem vele történt volna ez az egész, a mai napig nem sikerült felfognia, hogy életmentő műtétre volt szüksége. „Ott és akkor sem tudatosult ez bennem, hiába sírt kétségbeesetten a párom. Még én nyugtattam, hogy nem lesz baj. Ma már próbáljuk ezt az egészet magunk mögött hagyni, hiszen nem élhetünk folyamatos rettegésben” – tette hozzá.

Párat életem végéig szednem kell most már, és folyamatosan figyelnem az értékeimre, életmódomra. A stresszt és az idegeskedést próbálom kizárni az életemből, az étkezésnél is kerülöm a nehéz, zsíros ételeket, de a péksütikről sajnos nem tudok lemondani. A munkám miatt pedig a hétköznapokban is éjszakai módban élek, hajnalban fekszem, és délelőtt 10-11 között kelek. Tudom, hogy ez nem jó, de sajnos nem tudok átállni

– ismerte el Miki, aki most egy készülékkel követi folyamatosan nyomon szíve megfelelő működését.

„Wiwe névre hallgat és nagyon sok orvos ajánlja. Ez lényegében egy kis kézi eszköz, amit telefonra kell kötni és EKG-t csinál, valamint méri a véroxigén- és a fibrillációértéket is. 60 ezer forint körül vettem, és nagyon jól működik, megérte az árát. Fellépésekre mindig viszem magammal, és azonnal veszem elő, ha érzem, hogy valami nem stimmel. Megnyugtat, hogy ott van nálam, és mutatja, ha baj van” – részletezte az énekes.