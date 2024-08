A szemünk előtt éled újjá Walt Disney

Mint megírtuk, a 2022-es évhez hasonlóan az Index idén is részt vehet a kétévente megrendezett D23 eseményen, ami egy több napon át tartó, elsősorban a rajongóknak szóló eseménysorozat, akik ott exkluzív információk birtokába kerülhetnek. A kaliforniai Anaheimben rendezett D23 idén augusztus 9. és 11. között várja a fanokat. A Disney által életre hívott rendezvény – aminek neve a cég megalapításának évére, 1923-ra, illetve a vállalat nevének kezdőbetűjére utal – elsősorban a rajongóknak szól, akik exkluzív információk birtokába kerülhetnek. Ahogy arról beszámoltunk, az idei D23 első napjának leginkább várt része az esti, Honda Centerben tartott Disney Entertainment Showcase volt, amelyen bejelentették, milyen filmekkel és sorozatokkal készül a Disney az elkövetkezendő években – illetve több más újítást is eszközöltek, amelyekről ide kattintva olvashat bővebben. Tekintve, hogy a D23 első napjának mekkora sikere volt, kérdésessé vált, hogy a vállalat még feljebb tudja-e helyezni az amúgy is magasra tett lécet. A legelső estén ráadásul sztárokból sem volt hiány, mivel egy-egy szegmensnél olyan hírességek léptek színpadra, mint Dwayne Johnson, Jared Leto, Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis vagy Evan Peters.

A rendezvény második napján mindamellett, hogy újabb sztárok tették tiszteletüket a Honda Centerben, egyéb bejelentések is történtek. Kiderült például, hogy a többek között az Agymanókat és a Szörny Rt.-t jegyző rendező, Peter Docter és Don Peri által írt Directing at Disney könyvből kiállítás nyílik október 17-én San Franciscóban a The Walt Disney Family Museumban. A tárlat Walt Disney-re fog koncentrálni, illetve archív fényképeket és ritka műtárgyakat is bemutatnak majd. Sőt, az egyik előadáson az is bebizonyosodott, hogy érkezik A Simpson család 35. évada, ami október 2-án fog debütálni a Disney+-on. Összesen 18 epizódról van szó, illetve további négy soha nem látott részről, köztük egy karácsonyi témájú dupla adásról. Utóbbiak az elkövetkezendő hónapokban jelennek meg, ahogy októberben egy halloweeni különkiadásra is számíthatnak a rajongók.

Előbbieken felül a Marvel-univerzum rajongóinak kedvezett a cég egyik vezetője, Brad Winderbaum, aki a Marvel következő két évét számításba véve belengette a Mi lenne, ha…? utolsó évadát, az X-Men '97 második évadát, illetve az érkező Eyes of Wakanda és Your Friendly Neighborhood Spider-Man szériákat. Utóbbi kapcsán az alkotás forgatókönyvírója, Jeff Trammel arról beszélt, hogy Peter Parkert Hudson Thames fogja alakítani, míg Norman Osbornt Colman Domingo. Az előadás résztvevői mindemellett beleshettek a Marvel Zombies sorozat egyik jelenetébe – két másikon pedig az Abbott Általános Iskola és a Percy Jackson and the Olympians új epizódjaiba. Hasonló kulisszatitkokba avatták be a Percy Jackson and the Olympians rajongóit, akik először láthatták együtt az első két évad minden szereplőjét. Ahogy azt is megtudhatták, hogy Sandra Bernhard, Margaret Cho és Kristen Schaal vendégszereplőként tűnnek majd fel a sorozatban. A meglepetéseknek ugyanakkor itt még nem lett vége, mivel a D23 második napjának legvégén is megrendezték a Disney Entertainment Showcase rendezvényt, amin újabb bejelentések születtek – bár Deadpool próbálta elvinni a show-t, ami részben sikerült is neki.

A legelső estével ellentétben a másodikon már jóval nagyobb hangsúly helyeződött a zenére, több énekes, zenekar is színpadra állt, köztük Meghan Trainor – aki Walt Disney kedvenc dalát, a Feed the Birds-öt énekelte –, a Pentatonix, Shaboozey és Rita Ora. Az eseményt a Disney Experiences vezérigazgatója, Josh D'Amaro nyitotta meg, aki folyamatosan hívta színpadra az újabb vendégeket, például a Szörny Rt. Mike Wazowskijának hangját, Billy Crystalt. Ahogy D'Amaro arról beszámolt, a Disney Experiences az ambiciózus növekedés és innováció felgyorsult útjára lép az elkövetkezendő időben.

Rengeteg nagyszerű Disney-történettel készülünk, és izgatottak vagyunk, mert a közeljövőben példátlan számú új projektet keltünk majd életre. Akár a vidámparkjainkon, az óceánjáró hajóinkon vagy az Epic Gamesszel kötött partnerségünkön keresztül a digitális térben

– jegyezte meg.

Előtérben a gazemberek

A vezérigazgató többek között azt jelentette be, hogy 2027 és 2031 között négy új Disney-hajót bocsátanak útjára, amelyekkel már 13 útvonalon lehet majd közlekedni összesen. Hat teljesen új tematikájú attrakció is érkezik a Disneylandekbe világszerte, összesen 14 van tervben. Köztük a Szörny Rt. (floridai Disney's Hollywood Studios), a Verdák (anaheimi Disneyland), az Indiana Jones-univerzum (floridai Disneylandbe érkezik 2027-ben), az Encanto (floridai Disneylandbe érkezik 2027-ben), az Avatar (Disney California Adventure), Az oroszlánkirály (párizsi Disney Adventure Worldbe érkezik 2026-ban), a Jégvarázs (párizsi Disneylandbe érkezik 2026-ban), a Bosszúállók, a Pókember és a Coco kap egyet. Utóbbi filmet illetően először készülnek olyan szekcióval, ami átjárható lesz, és a Disney California Adventure parkban kell majd keresgélni. Mindemellett öt új show-val rukkoltak elő, amelyek esti előadások lesznek, és a Disney Starlight nevet viselik. Egy éjszakai parádét szintén bejelentettek, ami a Magic Kingdomban lesz kialakítva a Walt Disney World Resortban. Sőt, létrehoznak egy olyan attrakciót, a Villains Landet, amely kizárólag azokra a disney-s karakterekre fókuszál, akik inkább negatív szereplőnek minősülnek.

A floridai Disney's Hollywood Studiosba érkező Szörny Rt. attrakció munkálatainak a következő évben vágnak neki. Szintén a jövő év elején kezdik el építeni a Verdákhoz tartozó szekciót az anaheimi Disneylandben a Frontierland részen, ráadásul két különböző mutatvánnyal készülnek, amelyek közül az egyik egy ralipálya lesz. A floridai Magic Kingdomba fog érkezni az előbb említett Villains Land, két új attrakcióval, és szintén itt épül a Tropical Americas kettő új mutatványa, az Encanto és az Indiana Jones a Disney's Animal Kingdomban. A vártak szerint 2027-ben nyílik meg. Ezen kívül a kaliforniai, a hongkongi és a sanghaji Disneylandben is nagy szerepet kapnak a szuperhősök. A kaliforniaiban az Avengers Campus kibővül az Avengers Infinity Defense és a Stark Flight Lab attrakciókkal, utóbbi azért érdekes, mivel a pályán haladva karok tudják majd felkapni a vállalkozó szelleműeket az ülésükkel együtt. Sőt, attól függően, hogy a bátor jelentkezők melyik szuperhősnél kötnek ki, a pálya más és más szakaszán lyukadhatnak ki. Míg a sanghaji egy Pókember tematikájú, villámgyors hullámvasúttal, a hongkongi pedig szintén Pókemberhez köthető mutatvánnyal gazdagodik. Illetve érkeznek a Zootopia Discovery Island és A Karib-tenger kalózai köré összpontosuló attrakciók is.

Az egyik legnagyobb újításuk viszont magához Walt Disneyhez köthető, akinek életét alapul véve a jövő évben útjára indítják a Walt Disney – A Magical Life attrakciót az anaheimi Disneylandben. A rajzfilmkészítőről ráadásul Audio-Animatronics figurát fognak készíteni, ami azt jelenti, hogy kvázi robotként lesz képes mozogni, mintha életre kelne. Korábban hasonló technológiával alkották meg Abraham Lincoln volt amerikai elnököt. E módszernek köszönhetően pedig a rajongók még az eddiginél is közelebb érezhetik magukhoz az alkotót, aki munkásságával letette a Disney-birodalom alapköveit.

(Borítókép: Getty Images)