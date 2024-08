Több változással indul az Ázsia Expressz szeptemberben, ők lesznek a főszereplők

Szeptember 1-jén rajtol az Ázsia Expressz ötödik évada a TV2-n. Idén nyolc sztárpár küzd majd a 15 millió forintos fődíjért, azonban a műsor megszokott formulája most sem változik: a pároknak nagy árat kell fizetniük a győzelemért.

Szeptember 1-én, vasárnap este útjára indul az Ázsia Expressz ötödik évada. Az ázsiai földrészre visszatérve a TV2 produkciójában ezúttal nyolc kalandvágyó pár próbál szerencsét Fülöp-szigetek és Tajvan mesés vidékén, hogy megszokott, kényelmes életüket hátrahagyva megküzdjenek a 15 millió forintos fődíjért. Ráadásul a nem mindennapi verseny alakulásába most először a nézők is beleszólhattak. így az is kiderül, melyik párosnak szurkoltak legtöbben, kiknek az indulását könnyítették meg a beérkező szavazatok – írta a csatorna a közleményükben.

A műsort továbbra is Ördög Nóra vezeti majd, aki a Fülöp-szigeteken indítja útjára a versenyzőket, majd pár héttel később Tajvanban fejeződik be. A csatorna közleményéből az is kiderül, hogy az idei széria minden eddiginél nagyobb kihívást tartogatott a sztárpárok számára.

Az ázsiai kalandban ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágnak neki a nem mindennapi versenynek, valamint a műsor történetében először a nézők is beleszólhattak a verseny alakulásába. Tavasszal, a forgatás indulása előtt beérkező szavazatok döntöttek arról, kinek indul nehezebben, kinek könnyebben a verseny. Szeptember 1-én derül ki, hogy melyik páros kezdi egyszerűbben a versenyt.

Az Ázsia Expressz ötödik évadának párosai:

Till Attila és Stohl András, a TV2 műsorvezetői;

Mikes Anna és Krausz Gábor, a Dancing with the Stars táncospárja;

Cserpes Laura énekesnő és édesapja, Cserpes István;

Laky Zsuzsi modell és férje, Dietz Guszti színész;

Sáfrány Emese színésznő és Béres Anett;

Jolly és Szuperák Barbara zenészek;

Zámbó Krisztián és testvére Zámbó Adrián;

Zsigmond Angéla tartalomgyártó és párja Mészáros Bende;

Dárdai Blanka zenész és L.L. Junior énekes.

A szeptember 1-i kezdés után minden hétköznap este folytatódik a kaland, péntek esténként pedig a korábbi évekhez hasonlóan ismét jelentkezik majd az Ázsia Expressz kibeszélő műsora is.