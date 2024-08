Szerzői jogok megsértése miatt mehet a bíróságra Donald Trump

Isaac Hayes fia levelet küldött az elnökjelölt kampánycsapatának, melyben jogi lépésekkel fenyegeti Donald Trumpot, ha továbbra is használja az 1966-os Sam & Dave-dalt, amelyet Hayes és David Porter írt. A levél szerzői jogok megsértését állítja, és 3 millió dolláros licencdíjat is követel, mivel az elmúlt két évben ennyi jogdíj jár a dal használatáért, írta meg a The Guardian.

A James Walker ügyvéd által írt levél azt tartalmazza, hogy a republikánus kampány „szándékosan és szemtelenül vett részt a szerzői jogok megsértésében”, és folytatta a dal használatát, „annak ellenére, hogy ügyfelünk többször megkérte, hogy ne vegyen részt ebben az illegális alkalmazásban”.

Az ügyvéd szerint a dal olyan gyakran került elő, hogy a 3 millió dolláros követelés még nem is túlárazott. A levélben az is szerepel, hogy ha nem születik megoldás, akkor perre kerül sor, a Hayes család 150 000 dolláros kártérítést fog követelni minden alkalomért, amikor a dal elhangzott.

2022-ben a Hayes család bírálta Trumpot, amiért a dalt a Nemzeti Fegyveres Szövetség kongresszusán játszotta le, kevesebb mint egy héttel egy iskolai lövöldözés után, ahol 19 diák meghalt. Porter, a dal társszerzője is azt írta: „Nem hagytam és nem is hagynám jóvá, hogy a dalt bármilyen célra felhasználják”. A volt elnök és kampánycsapata nem kommentálta a jogi lépésekkel való fenyegetést vagy az állítólagos szerzői jogsértést.

Más dalok szerzői is számonkérték már

Szombaton Céline Dion kérte számon Donald Trumpot a My Heart Will Go On című dal felhasználása miatt ugyanezen a montanai gyűlésen, bár jogi lépésekkel nem fenyegetőzött. „Semmilyen módon nem engedélyezett a felhasználás, és Celine Dion sem támogatja” − állt a közleményben. A korábbi amerikai elnök gúny tárgya lett, amiért egy kampánygyűlésen egy süllyedő hajóval összefüggésben használta az énekesnő dalát.

Michael Stipe a REM-ből azt nyilatkozta, hogy „ne használjátok a zenénket vagy a hangomat az idióta kampányotokhoz”, miután 2015-ben felhasználták az It's the End of the World As We Know It (and I Feel Fine) című számot.

A tiltakozó zenészek közös oldalt hoztak létre Wikipédián, akik nem engedik dalaikat felhasználni Donald Trump kampányában. A legismertebbek közé tartozik Adele, a Rolling Stones és az Aerosmith; de Leonard Cohen, Luciano Pavarotti és George Harrison örökösei is ellenérzésüknek adtak hangot.

A volt elnök gyakran használta Neil Young Rockin' in the Free World című dalát a kampánygyűléseken, ami arra késztette a torontói születésű zenészt, hogy 2020-ban nyílt levelet írjon, amelyben elismerte, hogy nincs jogi lehetősége a felhasználás megakadályozására, de kijelentette: „Szégyent hozol az országomra ... A természeti erőforrásaink, a környezetünk és a barátainkkal való kapcsolataink világszerte való esztelen rombolása megbocsáthatatlan.”