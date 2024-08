Hujber Ferenc bevallotta, hogy korábban direkt játszotta az őrültet

Hujber Ferenc tiszta vizet öntött a pohárba, és elmondta, hogy egyetlenegyszer sem adott beállva interjút, az őrültet pedig direkt játszotta korábban. A színész erről a Hevesi Tamás Podcast című műsorban beszélt a Valami Amerikából megismert, de az elmúlt években tett kijelentései által botrányhősként elkönyvelt színész. Elmondása szerint éppen ezért költözött külföldre, azonban a Nyerő Páros forgatását követően hazaköltözött Magyarországra.

Hujber Ferenc elárulta, hogy az 50. szülinapjához közeledve számot vetett az életéről, és most már élvezni szeretne minden pillanatot, hiszen legyőzte a démonjait. A színész arról is beszámolt, hogy kifakadt, amikor valaki egyszer azt mondta neki: ha elvállal egy szerepet, akár lehet olyan nagy színész is, mint Nagy Ervin. Hujber Ferenc azonban leszögezte, hogy ő magát tartja Magyarország legjobb színészének, de Nagy Ervinnél mindenképpen jobbnak.

Rengeteg kávé és energiaital

A csaknem másfél órás interjúban arról is beszélt, hogy sohasem adott tudatmódosító szer hatása alatt interjút, csak a rengeteg kávé, kóla és energiaital miatt feltételezték azt róla sokan, hogy drogozott. Azt is elárulta, hogy korábban direkt játszotta az őrültet, amit a közönség is elhitt, emiatt kezdtek el olyan hírek terjedni, miszerint nem veti meg a drogokat. Hujber Ferenc azt is elárulta, hogy a rengeteg kávé és energiaital nem tett jót a szívének.

„Én azóta is gyógyszert szedek a szívemre, elrosszalkodtam a szívemet. Kell rá gyógyszert szedni, de hál' Istennek, kordában lehet tartani. Viszont, ami a színésznek a legfontosabb: az agyam olyan a mai napig, mint a légypapír. Bármit megtanulok. Nekem ez volt az első próbatétel, hogy a hét év fű után tudok-e jól tanulni” – hangsúlyozta Hujber Ferenc.

Arra is kitért, hogy ennek ellenére hatalmas munkabírása van. „Iszonyatosan bírom a tempót, mai napig 40-50 fokos színpadon megcsinálom a Funny Money-t: az százhúsz oldal szöveg, aminek csupán tíz oldalában nem vagyok benne. Gyakorlatilag három órát vagyok színpadon” – mesélte el Hevesi Tamásnak Hujber Ferenc a Blikk szemléje szerint.