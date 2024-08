Reviczky Gábort mentőautóval vitték kórházba, elmondta, hogyan élte meg a történteket

A mi kis falunk sorozat forgatásán járt az RTL Klub stábja, ahol többek között Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművésszel beszélgetek. A színész betegségéről is beszélt, ami miatt több hetet is ki kellett hagynia a forgatásból. Reviczky Gábor szervezetét streptococcus baktérium támadta meg, ami miatt egyszer csak szírénázó mentőautó szállította kórházba, és több műtéten is átesett.

A mi kis falunk stábja már gőzerővel készíti a sorozat kilencedik és tizedik évadának új részeit. Nemcsak a tévében rajonganak a nézők Pajkaszegért töretlen lelkesedéssel, de a forgatási helyszíneket továbbra is rengetegen keresik fel. Jönnek az ország legtávolabbi pontjáról is, de Csuja Imre találkozott olyanokkal is, akik a határon túlról csak ezért utaztak a pilisi zsákfaluba, bár a forgatásból sokat nem láthattak.

Kapitány Iván főrendező a forgatásról elmondta, hogy lesznek extra részek extra találmányokkal. A forgatás szünetében a szigorú tanárnőt alakító Udvaros Dorottya 70. születésnapjáról a sorozat csapata is megemlékezett. Az egyik jelenete felvételekor a stáb tagjai virággal és tortákkal jelentek meg, majd énekelni kezdtek a mit sem sejtő színésznőnek.

Reviczky Gábor hosszabb kihagyás után múlt héten forgatott újból Pajkaszegen. Hogy mi volt a kihagyás oka, arról a Kossuth-díjas színész maga beszélt az RTL Fókusznak. Az egyes felvételek között pedig mindig jó hangulat van, hiszen Csuja Imre poénjain nevet az egész stáb.

Most nem is hülyéskedik olyan sokat

– meséli róla Reviczky, aki úgy emlékezett vissza, hogy annak idején hajnalban, még az Üvegtigris forgatásakor viccrohamai voltak kollégájának. Csuja Imre nagyon büszke rá, hogy a nézők szavazatainak köszönhetően beválasztották a Halhatatlanok társulatába, ősztől az ő lábnyoma is díszíti a Nagymező utcát. Nyáron, ha nem a faluban forgat, akkor egy másik faluban, balatonfelvidéki házában szorgoskodik a kertben, ahol az unokái is gyakran meglátogatják.

Reviczky Gábor arra is kitért, hogy tavaly év elején diagnosztizáltak rosszindulatú daganatot nála, majd később több áttétet is találtak a szervezetében. Többféle kezelést kapott, és ezek mellett természetes gyógymódokat is igénybe vett.

Semmi bajom nem volt délelőtt, késő délután meg a kórházban ébredtem. Végtelen fáradtságot éreztem, bementem a házba, lefeküdtem, és onnantól kezdve nem emlékszem semmire

– idézte fel betegségégnek kezdetét Reviczky, hozzátéve: később elmesélték neki, hogy szirénázó mentőautó vitte be a kórházba. Amikor magához tért és a kórházi ágyról felnézett, megismerte ugyan a feleségét, de csak másfél perc után jutott eszébe a neve, a lányának csak a becenevére emlékezett, a fiáéra pedig egyáltalán nem.

A művész vizsgálata folyamán kiderült, hogy a szívburkán van egy streptoccocus góc vagy fészek, amely kiterjedt a bélrendszerére.

A streproccocusok olyan fertőző baktériumok, amelyek változatos megbetegedéseket okozhatnak az ember szervezetében, legjelentősebb képviselőjük a húsevő baktérium. A művész több műtéten is átesett és több kemény antibiotikumkúrát csinált végig.

Reviczky Gábor most már erősödik, és azt is elmondta, hogy az orvosok újabb műtétet hajtanak majd végre, hogy biztosak legyenek benne, minden kártékony dolgot eltávolítottak, megelőzve a további betegségeket. De a szeme ugyanúgy csillog, mosolya a régi.

Aki alárendeli magát a betegségnek, annak vége. Most is alig tudok menni, de amikor felvétel van, akkor táncolok. Nincs probléma

– mondta nyugtatólag a színész az RTL-nek.