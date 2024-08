Vandalizmus a szupergazdagok ellen: klímatüntetők rongálták meg Messi ibizai luxusvilláját

A múlt héten klímaaktivisták törtek be Lionel Messi birtokára és fújták össze festékkel a villa homlokzatát. Az eset feldühítette az argentin elnököt is, holott nem ez volt a protestálók első akciója. Több magánrepülő megrongálása után tavaly a Walmart áruházlánc örökösnőjének luxusjachtját is összekenték, de idén fröccsent már festék a római Louis Vuitton, Giorgio Armani és Prada üzletek kirakatüvegeire is.

Míg korábban csupán azon gazdagoknak kellett tartaniuk az aktivisták festékesvödreitől, akik szőrmebundát viseltek, addig ma már a magángépek, az ingatlanok és a luxusüzletek sincsenek biztonságban. Amióta világ a világ, emberek egy bizonyos csoportja a dühét előszeretettel vezeti le – akár forradalmak alkalmával – az elit státuszszimbólumain, de figyelemfelkeltő és társadalomformáló szerepe a vandalizmusnak talán igazán akkor lett, amikor az állatok jogaiért harcoló PETA aktivistái kezdtek el vért szimbolizáló vörös festéket loccsantani a látványos bundákat viselőkre.

Festék azóta pedig sok mindenen landolhat, kezdve a múzeumokban őrzött műalkotásoktól a luxust megtestesítő ingatlanokon és ingóságokon át a kormányzati épületekig. Múlt hét kedden a Futuro Vegetal környezetvédő csoport pár tagja például Lionel Messi ibizai birtokára tört be egy kis mázolgatásért. Az ökoaktivista csoport ugyanis a szupergazdagokat teszi felelőssé a környezet pusztulásáért és szennyezéséért, ezt az elképzelésüket az Oxfam tavalyi jelentésével is alátámasztják, amely szerint 2019-ben a Föld lakosságának leggazdagabb 1 százaléka és a legszegényebb kétharmada közel ugyanolyan arányban felelt a szén-dioxid kibocsátásért.

A fekete és vörös sprayfestékkel összekent falakról és a „Segíts a bolygón, edd meg a gazdagokat, számold fel a rendőrséget!” transzparensről készült képek az argentin focista szülőhazájában az elnököt is feldühítették. Javier Milei elítélte a cselekedetet, véleményét az esetről az X-en fejtette ki:

Spanyolországban a kommunisták, akik meg akarják gyilkolni a gazdagokat, felszámolnák a rendőrséget, véget vetve ezzel a klímaváltozásnak, megrongálták Lionel Messi és családjának otthonát. Szolidaritást vállalok a Messi családdal e gyáva és tévképzetből fakadó történés miatt, és kérem a Pedro Sanchez vezette kormányt, hogy szavatolja azoknak az argentin állampolgároknak a biztonságát, akik a Spanyol Királyságban élnek. A kommunizmus egy olyan ideológia, amelyet az irigység, a gyűlölet és a sikeresek iránti neheztelés táplál. Nincsen helye a szabad és civilizált világban. ÉLJEN SOKÁIG A SZABADSÁG, A FRANCBA IS!

Valójában azonban Messiék még birtokba sem tudták venni a 2022-ben 4,3 milliárd forintért vett, moziteremmel és wellness-részleggel is rendelkező házat, ugyanis a San Josep-i önkormányzat egyelőre nem adja ki a lakhatási engedélyt, mivel kiderült, hogy több szobát is illegálisan toldottak az épülethez.

Betömött golflyukakkal tiltakoztak a gyep locsolása ellen

Sűrű volt a múlt hét a Futuro Vegetalnak, mivel csütörtökön is festettek Ibizán, ezúttal a budapesti szállodával is rendelkező Leonardo Hotels volt a kiszemelt, a Leonardo Royal Hotel bejárata kapott új színeket. A szállodacsoportnak több bűne is van az aktivisták szemében, ezek egy része a mediterrán országban, így az Ibizát magában foglaló Baleár-szigeteken is egyre több helyen gondot jelentő túlturizmushoz köthető, másrészt az izraeli tulajdonú cég katonáknak nyújtott kedvezményei verték ki a biztosítékot.

Februárban a bilbaói Guggenheim Múzeumot támadták meg, karácsony előtt a barcelonai El Corte Inglés áruház kirakatának estek neki, de eddig talán a legnagyobbat szólt dobásukat tavaly júliusban követték el, amikor szintén Ibizán összefújkálták a dollármilliárdosokat rangsoroló 2024-es Forbes-listán a 221. helyen szereplő Nancy Walton, az egyik legnagyobb amerikai áruházlánc, a Walmart egyik örökösnőjének a luxusjachtját. Ezzel szimultán a csoport egy másik kollektívával, az Extinction Rebellion (XR) spanyol tagozatával együttműködésben megrongált egy magánrepülőt is a „Magánrepülők és jachtok, a bulinak vége” nevű kampány záróakkordjaként.

Az XR a magánrepülők és a luxustevékenységekhez kötődő CO2-kibocsátás betiltását szeretné elérni az olyan akcióikkal, mint a tavaly nyári is, amikor is Spanyolország-szerte tíz golfpályán tömték be a lyukakat, hogy tiltakozzanak az indokolatlan vízhasználat ellen az országot valaha érintő legkeményebb szárazság idején. „A gazdagok szabadidős tevékenységei, amelyek nélkülözhetetlen erőforrásokat pazarolnak, olyan luxusnak számítanak, amelyet nem engedhetünk meg magunknak” – idézte a kormányt a gazdagokkal való kivételezésért is megrovó Futuro Vegetalt a CNN.

Róma luxusutcája úszott a narancssárga festékben

Az XR-hoz hasonlóan immár nemzetközivé vált klímaaktivista szervezet, a Last Generation olasz tagozata, az Ultima Generazione látványos húzással borzolta a kedélyeket az idén az olasz fővárosban. Aktivistáik május közepén a csoportra jellemző árnyalatú narancssárga festékkel terítették be a Spanyol-lépcsőtől induló híres luxus bevásárlóutca, a Via Condotti egyes kirakatait.

A többek közt a Louis Vuitton, a Gucci, a Prada, a Cartier, a Bulgari, a Giorgio Armani és a Saint Laurent butikok portáljai elleni támadás célja az volt, hogy felhívják arra a figyelmet, hogy 50 ezer olyan olasz állampolgár van, akiknek együttes vagyona háromszorosan haladja meg a 25 millió legszegényebb olaszét, akik közül 5,6 millióan élnek a létminimum alatt. Az aktivistacsoport véleménye szerint ezek a márkák a fenntarthatatlan életstílus szimbólumai, és képletesen pofon vágják a megélhetésért küszködő szegényeket. Bírálták továbbá a Meloni-adminisztrációt, hogy még mindig nem szavazták meg a minimálbér-törvényt.

A festékes akcióban résztvevő, 25 éves diák, Ismaela így nyilatkozott, miért érezte fontosnak eljönni: „Aggódom az összes dolgozóért, beleértve a szüleimet is, akik ezen a nyáron ismét embertelen körülmények között lesznek kénytelenek dolgozni, a megbetegedést és a kórházba kerülést kockáztatva az őrülten magas hőmérséklet miatt. Azért vagyok itt, mert elegem van, hogy a hétköznapi emberek egyre bizonytalanabb helyzetbe kerülnek a túlélés fejében, mindezt egy nagyon szűk réteg, köztük a politikusaink gazdagodásáért.”

A flashmob egyébként egy többrészes sorozat egyik eleme volt, pár nappal korábban az aktivisták a római ATP-tenisztornát zavarták meg, illetve decemberben a milánói Galleria Vittorio Emmanuele II luxuspasszázsban a Gucci karácsonyfáját locsolták le. Az olasz parlament januárban az ilyen, „ökovandálok” okozta esetek elkerülése érdekében elfogadott egy törvényt, melynek értelmében akár 23,7 millió forintra is büntethető az, aki kárt tesz olyan helyszínekben, épületekben, illetve emlékművekben, amelyek örökségvédelem alatt állnak.

