A közönségkedvenc két sztár, Angelina Jolie és Brad Pitt is ott lesz a Velencei Filmfesztiválon, ám az biztos, hogy nem találkoznak egymással. A rendezvény művészeti rendezője, Alberto Barbera arról számolt be a The Independent szerint, hogy hiába mutat be mindkét színész filmet az augusztus 28. és szeptember 7. között megrendezendő fesztiválon, úgy intézik, hogy ne is kerüljenek egymás közelébe.

Angelina csütörtökön, az első teljes napon lesz jelen, utána Pablo Larraínnal Telluride-ba utazik. Brad csak szombaton érkezik meg Velencébe

– számolt be a tervről Barbera. A színésznő a Maria című filmjét mutatja be, amely Maria Callas operaénekesnő életrajzi drámája, míg volt férje a Jon Watts rendezésével és George Clooney társszereplésével forgatott, Wolfs című akcióvígjáték vetítésénél lesz jelen.

Jolie és Pitt 2014-ben házasodott össze francia pincészetükben, a Chateau Miravalon, 2016-ban azonban Lara Croft egykori megszemélyesítője már be is adta a válókeresetet. A bíróság 2019-ben nyilvánította őket elváltnak, ám az eljárásnak még mindig nincs vége, ugyanis a felek nem tudtak megállapodni közös gyerekeik felügyeleti jogáról, a vagyonelosztásról, valamint a borbirtok tulajdonjogáról.

Brad Pitt jelenleg 67 millió dollárra, plusz kártérítésre perli Angelina Jolie-t, amiről a színésznő ügyvédei nagy erőkkel igyekszik lebeszélni a volt férjet.

Jolie fő jogi képviselője, Paul Murphy elmondása alapján így is Pitté minden egykor közös ingatlan, így nem értik, miért akar többet. Emellett a színésznőt nemrég egy Los Angeles-i bíró titoktartása kötelezte, amely 8 évig is eltarthat.

Angelina Jolie azért adta be a keresetet, mert elmondása alapján Brad Pitt többször erőszakos volt vele. Az utolsó csepp a pohárban egy 2016-os repülőúton történt, ahol a színész már a gyerekekkel is elfogadhatatlanul viselkedett. Emellett a New York Times által feltárt bírósági iratok alapján a színész sört öntött volt feleségére, bort a gyerekeire, fojtogatta őket, Angelinát pedig a fejénél fogva rázta. Pitt az első perctől kezdve hamisnak nevezte a vádakat, a bíróság pedig sosem indított eljárást vele szemben családon belüli erőszak miatt.