III. Károly feloszlatja András herceg biztonsági stábját, ki akarja költöztetni Windsorból

A hétvégét a király és András herceg a skóciai Balmoralban töltik, miközben a herceg kastélya körüli helyzet tovább fokozódik. A király ugyanis magánőrséget finanszíroz a 31 szobás kastélyban, amióta a herceg testőreit 2022-ben eltávolították egy amerikai szexuális visszaélési ügy miatt – írta a The Sun.

Mindenki azt találgatja, hogy ez azt jelenti-e, hogy a hercegnek el kell hagynia a királyi lakot, mert mi más oka lehetne annak, hogy elbocsátják a biztonsági szolgálatát. Mindannyian a szerződésük utolsó heteit dolgozzák le október végéig. Nem gondolják, hogy bárki is kerülne a helyükre. Nyílt titok, hogy a király azt akarja, hogy távozzon

− közölte a lapnak szombat este egy bennfentes.

Május óta III. Károly és András herceg kapcsolata megromlott, az sem kizárt, hogy az uralkodó az évi 4 millió fontos apanázst is megvonhatja tőle. Ennek ellenére a herceg, aki a windsori kastélyban él feleségével, Sarah Fergusonnal, elutasította a lehetőséget, hogy a közeli Frogmore Cottage-ba, Henrik herceg és Meghan Markle egykori otthonába költözzön.

András herceg barátai úgy vélik, mivel 75 évre bérli a kastélyt (melynek bérleti díja évi 260 ezer font), ezért nincs oka kiköltözni. Azonban 2022-es botránya miatt nem láthat el közfeladatot – de akkor is a király testvére marad.

András már a brit belügyminisztériumnál is lobbizott, hogy visszakaphassa privát biztonsági szolgálatát, de arra a botrány miatt nincs lehetősége. 2022-ben azonban a Virginia Giuffre-val történt szexuális zaklatásos ügye után végül több millió fontot fizetett a nőnek, így az ügy soha nem került bíróság elé. A férfi tagadja, hogy bármi rosszat tett volna.

A kastély sorsa továbbra is tisztázatlan. A király nem költöztetne más családtagokat az ingatlanba, hanem új bérlőt keresne. Vilmos herceg és Katalin hercegné nem akarja a családját ide átköltöztetni az Adelaide Cottage-ből. A Kensington-palotában ugyan két lakást is felújítanak, de egyiket sem András hercegnek szánják a The Sun értesülése szerint.