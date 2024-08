Budapestre jön a Falling in Reverse és a Hollywood Undead

Ronnie Radke és bandája új albumuk, a Popular Monster apropóján járják be Európát, koncertjeiken pedig nem kisebb nevek, mint a Hollywood Undead és a Sleep Theory kísérik majd őket.

November 23-án a Barba Negrában lép fel a Las Vegas-i metalcore banda, a Falling in Reverse. A 2024-es Popular Monster-album megünnepléseként szolgáló európai turné, a Popular Monstour II november 7-én veszi kezdetét, első megállója a portugál főváros, Lisszabon lesz.

A turnéhoz csatlakozik a világhírű nu metal/rap rock banda, a Hollywood Undead is. A kaliforniaiak legutóbb 2023 májusában jártak Magyarországon, a Gyárkert KultúrParkban, a Papa Roach oldalán. A Falling in Reverse koncertjén a hangulatért Johnny 3 Tearsék mellett a Sleep Theory felel majd. A Lisszabonból induló turné során a bandák triója többször megáll Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban, de érintik majd Csehországot, Ausztriát és Lengyelországot is.

A Falling in Reverse 2024-es albuma, a Popular Monster igencsak felemásra sikerült. Egyrészt a legtöbb dalt Ronnie Radke-ék már single-ként kiadták az elmúlt években – az album címét adó Popular Monstert például 2019-ben –, az új dalok pedig nem feltétlen nyerték el mindenki tetszését. Ettől függetlenül a lemezen szereplő legtöbb szám azonban jó, a Falling in Reverse pedig nem gyakran jár Európában.

A nevadai banda koncertjére a Live Nationön lehet jegyet venni. Bár a Barba Negra Red Stage-en léptek már fel nagy bandák, ahogy a jegyértékesítők is írják, hatalmas lehet az érdeklődés. Láttunk már olyat, hogy egy koncertet nagyobb színpadra mozgattak, ez pedig itt is előfordulhat.