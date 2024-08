Rejtélyes bejelentés: Kabát Peti műsort kap az RTL-en

Mindenféle részlet nélkül jelentette be az RTL legújabb műsorát a Kabát FC-t. Hogy miről fog szólni a műsor, illetve milyen stílusú lesz, azt egyelőre nem tudni.

Rejtélyes körülmények között jelentett be egy új műsort az RTL Facebook-oldalán. A csatorna Kabát Péter új műsoráról adott hírt, azonban csak annyit írnak:

Kabát FC Hamarosan az RTL-en.

További információt ugyan nem közöltek, ám a korábbi válogatott labdarúgó szintén megosztotta saját közösségi oldalán a hírt.

Az RTL Magyarország még 2023 júniusában jelentette be, hogy megszerezte az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA) az egyik legértékesebb labdarúgó közvetítési jogot. Ennek értelmében augusztus 14-én az RTL Magyarország megkezdte az UEFA Bajnokok Ligája közvetítését. Nem kizárt, hogy a most bejelentett műsor is kapcsolódik a közvetítésekhez, ugyanis a nevéből ítélve (és Kabát Peti focista múltjára tekintettel) minden bizonnyal a labdarúgás témájával foglalkozik majd.

Az RTL egyébként nemrég stratégiai partneri megállapodást kötött a 4iG Csoporttal, melynek részeként megállapodtak: