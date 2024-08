Nyíltan beszélt magánéletéről és válásáról a Tankcsapda frontembere

A Tankcsapda frontembere ritkán beszél magánéletéről, azonban közelmúltbeli válásáról kivételesen mégis megosztott néhány gondolatot a Retro Rádió műsorában. Abaházi Csaba kérdésére elmondta, éppen új otthont keres magának, de nem magányos. A zenész szerint válása nem a rock and roll életmód velejárója, s noha egyedül él macskájával, a költözés után maga mellé szeretne venni egy kutyát is.

Lukács Lászlótól ritka, hogy magánéletéről beszéljen. A magyar könnyűzenében közismert, ahogy a frontember szétválasztja az otthoni dolgokat és a színpadi, közszereplői létet. Többek között ezért is volt meglepő, hogy a Retro Rádióban, Abaházi Csaba műsorában, az Abaházi Presszóban most mégis úgy döntött, elmondja azt, ami sokakat foglalkoztatott.

Nagyon egyszerűen, gyorsan válaszolok: nekem nincs feleségem, nincsenek gyerekeim. Az én életem a rock and rollal van összekötve, bármilyen patetikusnak is tűnik ez a mondás, de ez a helyzet. Én 12–13 évesen már éreztem, akkor eldöntöttem, hogy az leszek, aki vagyok, és azóta is ezt csinálom. Voltam egyébként nős, de elváltam (...). Ez a rock and roll életmód is kicsit sztereotípia. Azt el kell mondanom, bármennyire is illúzióromboló, hogy az ember ötven fölött már nem eszi akkora kanállal a rock and rollt, mint húszévesen tette

– fogalmazott a zenész.

Ahogy azt a Bors is megírta, Lukács László kapcsolatának öt és fél év után lett vége, amely többek között azért is volt meglepő, mert a rockzenész korábban még a gyerekvállalást is fontolgatta partnerével. Az interjúban röviden azt is kifejtette, hogy válása nem a rock and roll életmód miatt történt, egyszerűen így alakultak a dolgok.

Mindent leírt

A frontember elmondta, hogy magánéletéről azért sem szokott beszélni, mert amiről úgy gondolja, hogy szeretné megosztani az emberekkel, azokat a dolgokat beleszövi dalaiba:

Nem akartam és nem is védtem, óvtam soha foggal-körömmel a magánéletemet, de őszintén szólva én azt gondolom, és azt gondolom mind a mai napig is, hogy azt a részét magamnak, az én személyemnek, a bensőmnek, amiket a világ orrára szeretnék kötni, azokat beleírom a dalszövegekbe.

A Tankcsapda frontembere régi, jó kapcsolatot ápol Abaházi Csabával, aki anno a Sing Sing zenekarral járta az országot. Beszélgetésük szórakoztató, oldott hangulatú, ahol a két zenész, bár néha visszaemlékezik a múltra, főleg a jelen, a mindennapok mókás és néhol furcsa helyzeteit veszik elő.

Az interjúban szó esik többek között Lukács László mindennapi életéről. Hogyan választja szét az egyszerű, debreceni polgári életet és a közszereplői létet a színpadon kívül, milyen koncertekre szeret járni, kap-e ingyenjegyet egy rocksztár egy bulira, milyenek Lukács László zenehallgatási szokásai, hogyan lett belőle „botcsinálta” dalszövegíró, hogyan viszonyul az állatokhoz, háziállatokhoz, és pontosan milyenek vegetáriánus étkezési szokásai.