Vége a házasságnak: Jennifer Lopez hivatalosan is beadta a válókeresetet

Jennifer Lopez és Ben Affleck alig több mint két év házasság után elválnak. Lopez augusztus 20-án, kedden nyújtotta be a Los Angeles megyei Legfelsőbb Bírósághoz a kérvényt – írja a Variety.

Az 55 éves Jennifer Lopez és az 52 éves Ben Affleck 2022 júliusában házasodtak össze Las Vegasban, miután újra fellángolt két évtizeddel ezelőtt kezdődő szerelmük. Akkoriban a bulvárlapok „Bennifer”-nek nevezték a sztárpárt és a 2000-es évek elején folyamatosan velük foglalkoztak.

Lopezék 2022. augusztus 20-án – pontosan két éve – egy hatalmas ünnepség közepette kötötték össze életüket Georgiában.

Lopez és Affleck két filmben szerepeltek együtt, Martin Brest erősen lehúzott 2003-as romantikus krimijében, a Gengszter románcban és Kevin Smith Apja lánya című vígjátékában 2004-ben. Mire az utóbbi film a mozikba került, Lopez és Affleck felbontották eljegyzésüket.

Időközben mindketten megházasodtak, Lopez Marc Anthonyhoz ment hozzá, Affleck pedig Jennifer Garner-t vette feleségül. Nagyjából három éve jöttek újra össze, amit Lopez a közösségi médiában folyamatosan közvetített.

Jennifer Lopez legutóbbi albuma is az Affleckkel való kapcsolatát taglalja, a This Is Me ... Now a 2002-es This Is Me... Then című lemez folytatása, amely szintén az Affleckkel való akkori kapcsolatát elemezte.

Az énekesnőt valószínűleg megviseli a magánéleti krízis, ugyanis májusban lemondta turnéját arra hivatkozva, hogy szabadságot vesz ki és a családjával, gyermekeivel, valamint közeli barátaival szeretné tölteni az időt.