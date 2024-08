Latinos programokkal érkezik a nyár utolsó előtti hétvégéje

A We Love Budapest hétvégi programajánlójában ismét a szabadtéri programok uralkodnak, többek között Duna melletti nyárzáró fesztiválokon, a kézműves sör ünnepén és latin táncmulatságon vehetünk részt.

Szomszédünnep és nyár végi befőzés a Gólya teraszán

A Gólya csapata közös befőzést szervez, hogy a nyár ízeit együtt tehessük el télire. Augusztus 24-én lecsó, lekvár és kovászos uborka is készül majd, miközben a bográcsban rotyog a vendégváró ebéd. A befőzéshez a Gólya mindent biztosít, nekünk csak saját befőttesüvegekről kell gondoskodnunk, hogy kényelmesen vihessük haza az elkészült finomságokat.

Nomad Bar72

Augusztus 24-én a Bar72 és a Nomád Bár egy közös nyári fesztiválszezon-záró összejövetelt szervez a Duna partján, Nagymaroson. Összemosolygások, napfénytánc, vibráló Duna-víz, mezítlábas természet, ezek várnak ránk, ha ellátogatunk a Budapest-közeli oázisba, mellé pedig 10 órán keresztül hallgathatjuk az este fellépőit: többek között Nova Gravity, Gely, Solar Things is zenél nekünk.

Kiscelli Feszt

Óbudán, a Kiscelli Múzeum alatt, a parkerdő zöld környezetében szervezik meg a Kiscelli Fesztet augusztus 24-én. Lesznek workshopok, könyvvásár, panelbeszélgetések, kézműves-foglalkozások, de koncerteket is hallgathatunk változatos műfajokban – a fesztiválon többek között klasszikus zene, tangó, handpan, drum and bass, indiai klasszikus zene, pop, alter, funk és blueszene is szól majd. A szervezők indiaifűszer-vásárral is készülnek, egy igazi kulturális világ körüli utazás egyetlen napba sűrítve.

A nyár a játékról és a táncról szól

Mit Játsszunk Piknik

A Mit Játsszunk? dinamikus párosa, Réka és Zoli, immár hatodik alkalommal invitál minket társasjátékpiknikre a Margitszigetre. Az ingyenes eseményre a szervezők rengeteg játékkal készülnek, de a kötetlen társasozáson túl lesz még többféle nyereményjáték, Kerek-pokróc beszélgetés, és a közös fotózkodás sem marad el. A piknikre elsősorban felnőtteket várnak, de természetesen gyerekek és családok is bátran becsatlakozhatnak.

Salsa a Parkban

A 2022 nyarától nagy sikerrel futó Salsa a Parkban táncos program idén is a Zene Háza szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. Az idei eseményeken a budapesti Son Tres együttes zenél, ami egész Európát körbekoncertezte már.

A zenekar tagjai venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák nekünk a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat. A Son Tres tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, salsa, cumbia, reggaeton és más latin stílusokat játsszák – ezúttal persze fókuszban a salsával. A közös ingyenes salsához legközelebb augusztus 25-én csatlakozhatunk.

Óbudai Kézműves Sörfesztivál 2024

Kézművessör-főzdék kiváló söreivel, változatos street food ételekkel, gyermekeknek játszóházzal és megannyi koncerttel vár minket ismét az Óbudai Kézműves Sörfesztivál! Az augusztus 23. és 25. között megrendezett fesztiválon a finom sörök mellett ingyen bulizhatunk többek között olyan előadók koncertjeire, mint a Platon Karataev, a Mörk vagy Henri Gonzo.