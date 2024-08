Mátyás király felesége és egy stílustanácsadó könyv ihlette a budapesti Kempinski új menüjét

Nem mindennapi együttműködés keretében született meg a csupán limitált ideig, augusztus 21. és szeptember 30. között kapható szezonális aperitivo ajánlat a Kempinski Hotel Corvinus Budapesthez tartozó, az Erzsébet téren terasszal is rendelkező Blue Fox The Bárban.

Mátyás király második felesége, a reneszánsz magyarországi elterjesztésében kulcsszerepet vállaló Beatrix királyné személye és a Stílusgourmand című, etikett- és stílustanácsokat tartalmazó könyv ihlette koktélokban és a hozzájuk párosított különleges falatokban elevenedik meg a magyar történelem egyik fénykora, Mátyás király idejének pompája a Kempinski Hotel Corvinus bárjában.

A szálloda neve az uralkodó személyéhez kötődik, a király a Corvinus családi elnevezést a Hunyadiak címerállatáról, a latinul corvusnak hívott hollóról kapta. Hunyadi Mátyás több mint 50 ezer kötetnyi, nagy értékű, kézzel festett könyvritkaságot tartalmazó, egykori budai könyvtára, a Bibliotheca Corviniana uralkodása idején a világ legnagyobb gyűjteménye volt a vatikáni után, amelyet a király második felesége, Aragóniai Beatrix is rengeteg kötettel gyarapított a hozománya részeként.

A korszak egyik legfontosabb államával, a Nápolyi Királysággal kötött politikai szövetséget megpecsételő házasság új fejezetet nyitott a magyar kultúrában, a nápolyi király lányával érkező megannyi művész, kézműves és tudós a művészetpártoló és pompakedvelő új „first lady” támogatásával elterjesztette magyar földön is a reneszánsz képzőművészeti stílust, divatot, lakberendezési és gasztrokultúrát, valamint a humanista gondolkodást.

A Blue Fox The Bar és Pécsi Balázs luxusszakértő Stílusgourmand című könyve ennek a fényűző és innovatív korszaknak és a katalizátoraként működő Beatrix királynénak állít most emléket a napjaink olasz kultúrájában nagy hangsúlyt kapó délutáni, az ebéd és vacsora közé időzített aperitivo menüvel, illetve a könyv látványvilága ihlette gasztroajánlattal.

A Stílusgourmand az elegáns divatról, a gourmet ételekről, az ízléses lakberendezésről, a sikkes utazásról és a klasszikus értékrendet közvetítő etikettszabályokról írt fejezetei mind egy kifinomultabb életstílushoz szeretnék hozzásegíteni az olvasót. Bár a könyv nem a luxusról szól elsősorban, mégis karakteres eleme, ezért nem mindennapi, kifejezetten drágának tartott alapanyagokat, a luxus attribútumait használtuk az italok és az ételek elkészítéséhez. Így könnyen megtaláltuk a kapcsolódást a könyv által közvetíteni vágyott üzenet és a szálloda névadójának kulturális öröksége között

– meséli a gasztrokoncepciót kitaláló Pécsi Balázs, a könyv szerzője.

Az Olaszországban a munkanapot lezáró, a kollégákkal vagy barátokkal elfogyasztott aperitivo egy long drinkből és apró falatokból áll, ezt fejlesztette tovább most a Blue Fox The Bar kreatív csapata. A Stílusgourmand Aperitivo keretében két koktél (Queen of Hungary és Princess of Naples) és egy alkoholmentes ital, azaz mocktail (Princess of Aragon) közül lehet választani, továbbá az italokat is megalkotó Molnár Balázs, a szálloda creative beverage igazgatója és Lévay Ádám, a szálloda executive chefje háromféle finger foodot talált ki hozzá.

A falatok is itáliai ihletésűek, a népszerű panírozott rizsgombócot, az arancinit sáfránnyal ízesítették, amelyet ehető aranyfólia koronáz meg. A profiterol sós ízjegyeket kapott, csokoládé helyett citromos mascarponekrémmel és tokhalkaviárral érkezik a kreáció, míg a kecskesajttal töltött olajbogyók egyikén szárított olívapor, a másikon pedig aszalt paradicsompelyhek adják az egyedi aromát.

Fotó: Kempinski Hotel Corvinus Budapest A Queen of Hungary jégkockába fagyasztott virágon érkezik.

„A három koktél megálmodásához Beatrix királyné szülőföldjének ízei adták az inspirációt. A virágos-kesernyés aromájú Queen of Hungary aperitif stílusú, könnyű spritzkoktél, frissítő hozzávalókkal, prémium magyar vermuttal, alma és levendula ízjegyekkel, némi olívabitterrel és mediterrán tonikkal társítva. Elegáns pohárban érkezik egy jégkockába fagyasztott virágon. A Princess of Naples különböző olasz aperitiflikőrök egyvelege, rebarbarás keserű, bergamottos édes és fekete chinotto likőrrel, kevés ginnel, jég nélkül, arany spray-vel a tetején felszolgálva. A Princess of Aragon egy frissítő mocktail, amelyben frissen őrölt kávét főztünk össze cukorral és meggyel. Ezt az alapot töltjük fel alkoholmentes chinotto üdítővel és adunk hozzá egy kis citromsavat. Tökéletes választás vacsora előtt, de akár után is” – mesél a kreációkról Molnár Balázs bártender, a hotel creative beverage igazgatója.

