Kim Kardashian fejhallgatókat, Diane Keaton tányérokat szeretne jó drágán ránk sózni

Számos világsztár lát abban pénzügyi potenciált, hogy az egész bolygón jól ismert nevéről egy újabb bőrt lehúzzon, legyen szó akár csak annyiról, hogy egy parfümnek vagy egy szépségápolási termékcsaládnak kölcsönzi azt. Erre az egyik legaktuálisabb példa Dolly Parton csütörtöktől elérhető rúzskollekciója – a négy árnyalat közül az egyik a countryénekes, dalszerző egyik leghíresebb slágeréről lett elnevezve Jolene Rednek. A Dolly Beauty’s Heaven’s Kiss strasszkövekkel dekorált, körülbelül 7000 forintba kerülő rúzsokat a jövőben egyéb sminktermékek is követik, illetve már tervben van egy hajápolási termékvonal is.

Dolly 2021-ben dobta piacra első parfümjét, amelyet azóta több is követett, és gondolkodott egy parókamárka elindításán is a kutyaruhák és instant süteményporok mellett.

Blake Lively szintúgy ebben a hónapban indította el a Blake Brown hajápolási márkát, de webshopja máris mindenből kifogyott – ami nyilván annak is köszönhető, hogy maguk a samponok, spray-k és hajpakolások nem túl drágák, a teljes, nyolctermékes pakk is csak 57 ezer forint körül van.

Ezzel nagyjából egy árban vannak Pharell Williams saját, Humanrace márkanév alatt forgalmazott arcápolási termékei is, de az énekes – aki egyébként 2021-től egyúttal a Louis Vuitton férfivonalának kreatívigazgatója is – most egy kapszulakollekció erejéig az Adidas után összeállt az Eviannal is. Az ásványvízgyártó ruháit is a webshopból lehet beszerezni, a kollekció legdrágább darabjai a 70 ezres pulóverek.

Paris Hilton és az Absolut vodka ennél lényegesen alacsonyabb árakban gondolkodtak, amikor is a nyáron előrukkoltak a botrányhősnő által tervezett poharakkal és shakerrel, amelyeket a sztár Amazon-oldaláról lehet megrendelni. A néhai Diana walesi hercegné bátyja, Lord Spencer is dizájnerkedésre adta a fejét: a Theodore Alexander brit bútorgyártónak tervezett kollekciót a család althorpi kastélya ihlette.

A celebmárkák atól még azonban nem mindig sikeresek, hogy a névadójuk világszerte HÍres.

Talán a legismertebb sztárból lett tervező Victoria Beckham, akinek saját nevét viselő, 2008-ban alapított divatcége évről évre masszív adósságot görget maga előtt, ami állítólag már meghaladja a 30 milliárd forintot is – de egyelőre kitartanak mellette a befektetők. Szintén nem végződött jól Sarah Jessica Parker cipőmárkájának (SJP by Sarah Jessica Parker) a sztorija sem. Bár a Szex és New York sztárja a sorozattal sikeresen felfuttatta a Manolo Blahnik, a Jimmy Choo és a Christian Louboutin márkákat is, saját brandje idén ősszel, tíz év után bezár – addig azonban a készlet erejéig a webshopon akciós áron le lehet csapni a teljes áron egyébként 200-300 ezer forintba kerülő modellekre.

Földszínek 160 ezer forintért

Mentségére legyen mondva ennek a kollaborációnak, hogy legalább nem akarják drágábban eladni az Apple-hez tartozó Beats by Dre fül- és fejhallgatómárka limitált, Kim Kardashian ruházati cége, a Skims inspirálta készülékeit, mint amennyibe az alap Studio Pro vezeték nélküli, extra párnázott modellek kerülnek. Nagyon gondolkodni, művészi vénát beleadni ebbe az együttműködésbe ugyanis nem kellett. Az újdonság, hogy három neutrális árnyalat jelent meg, amik jól passzolnak a celeb által forgalmazott egyszínű szabadidőruhákhoz.

A három új színállás a Hold (világos bézs), a Dűne (karamellbarna), valamint a Föld (sötétbarna) nevet kapta, és a 2022-es Beats x Kim Fit Pro fülhallgatók nagytestvéreinek tekinthetők – habár ezúttal versenyben volt Jimmy Fallonnal a kollabért.

Vegyen bútort és vacsorázzon John Legenddel!

Az All of Me című slágerével világhírnévre szert tevő dalszerző-énekes ezúttal bútortervezőként próbálta ki magát, ugyanis most látott napvilágot a Rova Concepts gyártóval megvalósított ötrészes minikollekciója. A moduláris kanapé, a szőnyeg, a dohányzó- és lerakóasztal nem nagy szám, ellenben a hajlított rattanból készült fotel már figyelemre méltó. Mivel a Journeys kollekciót a zenész utazásai inspirálták, így adta magát az ötlet, hogy egy játékot hirdessenek a vásárlók közt.

A körülbelül 1,8 millió forint értékű nyeremény egy páros, kétéjszakás út Los Angelesbe, ami a szálláson és a repülőjegyeken túl szeptember 23-án egy estét is tartalmaz John Legend társaságában.

Mit vinne magával Adrien Brody egy utazásra?

Az édesanyja révén magyar felmenőkkel rendelkező Oscar-díjas színész először próbálta ki magát dizájnerként, méghozzá Svájc legnevesebb luxusdivatmárkája, a Bally felkérésére. A színészt az utazásai inspirálták, és a kollekcióban minden van, amit érdemes elcsomagolni a bőröndbe. A legdrágább darab egy több mint 2 millió forintos bőrdzseki, de a bakancsok is 410-570 ezer forint közt vannak.

A jobbára fekete, khaki és sötétkék alapdarabokon jól látszik, hogy a szélesebb közízlésnek tervezte a színész, saját szavaival a hozzá hasonló nomádoknak, akiket inspirálni szeretne egy kalandosabb életre.

Berendezné az otthonát Diane Keaton stílusában?

A múlt héten startolt el a hollywoodi színésznő és a Hudson Grace lakberendezési márka együttműködése, amelynek keretében 109 terméket terveztek a sztár stílusában, főként fekete és fehér színekben – de megjelenik néhol a „Keaton-vörösnek” nevezett árnyalat is. Nemcsak a színésznőre olyannyira jellemző minimalista, sokszor egészen maszkulin szettek, hanem az előszeretettel dekorált otthona is fontos inspirációforrás volt, az illatgyertya is a lakótereit próbálja megidézni.

Keaton egyébként a márka vásárlója volt, innen jött az ismeretség a tulajdonosokkal, akik az első ilyesféle együttműködésüket vele képzelték el, hiszen véleményük szerint senki nem testesíti meg jobban a márkát. Valamint az is kapóra jött, hogy a színésznőt tényleg érdekli a lakberendezés, könyvet is írt a témában The House That Pinterest Built (A ház, amelyet a Pinterest épített) címmel.

A kollekció három termékcsoportra osztható: ágyneműk, konyha és vendéglátás, valamit kutyáknak való termékek – amelyeket Keaton golden retrievere, Reggie ihletett, így a Keaton feliratos kutyakekszet is, amelyből egy kis csomag 8000 forint. Egy franciaágyra való ágyneműhuzat és lepedő is darabonként 188 ezer forint, egy textilszalvéta szett 34 ezer forint, az egyszínű tányérok darabja pedig átlagosan 8000 forint.

(Borítókép: Kim Kardashian Jimmy Fallon Tonight Show-jában reklámozta Beats-kollekcióját. Fotó: Northfoto / JLPPA / Bestimage)