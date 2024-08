Itt a TV2 bejelentése, ők lesznek a Sztárban sztár All Stars zsűrijei

Rengeteg változással és a 10. jubileumi évaddal érkezik a TV2 egyik felkapott műsora, a Sztárban sztár – írja a TV2. A Sztárban sztár All Stars névre keresztelt műsorban idén visszatérnek az előző évadok versenyzői, valamint ikonikus zsűritagjai is.

A műsor 2013-ban indult, az eddigi 9 évadban pedig rengeteg versenyző bizonyította, hogy mennyire tehetséges és sokoldalú előadó. Az idei évad is rengeteg vicces és meghökkentő produkcióval várja a nézőket.

Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy sikerült megvalósítanunk az All Stars-évadot. Megtisztelő a TV2 számára, hogy ennyi elismert előadó csatlakozott hozzánk, eddig még nem volt példa arra, hogy 24 énekes mutatkozzon be a nyitóadásokban. A műsor különböző korszakaiból érkező zsűritagokról nem is beszélve, akiknek neve szintén garantálja, hogy egy rendkívül szórakoztató produkcióval várjuk a nézőket