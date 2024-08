Arcpirító luxusban vészelnék át a világvégét a szupergazdagok

Ahogy a világ egyre kiszámíthatatlanabb, a szupergazdagok számára egyre fontosabbá válik, hogy otthonaik a legmagasabb szintű biztonságot nyújtsák a számukra. Az új generációs bunkerek és erődítmények immáron azonban nemcsak védelemre, hanem a luxusra és kényelemre is összpontosítanak, lehetővé téve a tulajdonosok számára, hogy a legextrémebb körülmények között is megtartsák életminőségüket. De mik voltak a legkülönlegesebb kérések, amelyek nélkül valaki még a világvégekor sem lenne képes meglenni?

Már meg sem lepődünk azon, ha valaki napjainkban arra hívja fel a figyelmet, hogy küszöbön a klímakatasztrófa és a harmadik világháború, ehhez mérten pedig érthetően a legtehetősebb emberek sem várják tétlenül a jelenleg ismert világunk összeomlását. Már most elképesztő luxusbunkereket vásárolnak és készíttetnek annak érdekében, hogy megmeneküljenek a ránk leselkedő veszélyektől. Ezek persze korántsem jelentik a biztos túlélést, viszont minden igényt kielégítenek legalább addig, amíg eljön a vég…

Ahogyan a legtöbb krízishelyzet, természeti katasztrófa vagy háború esetén, úgy napjaink kihívásai esetében is a szegények azok, akik a leghamarabb a saját bőrükön tapasztalhatják meg a negatív hatásokat, míg a gazdagok mindezt már felkészülve, vagyonuknak köszönhetően a lehető legnagyobb biztonságban tehetik meg. Ugyanis kétségkívül az extrém gazdagság egyik legnagyobb előnye az lehet az elkövetkezendő években, hogy olyan bunkereket és vészmenedékeket tudnak megépíttetni, amelyek a klíma teljes megváltozása vagy akár egy atomcsapás esetén is menedéket nyújtanak.

Azonban úgy tűnik, napjainkban már az sem elegendő, ha biztonságtudatos milliárdosok egyszerűen egy áthatolhatatlan pánikszobát építenek a pincéjükbe, ami talán soha nem kerül használatra. Az ultraprémium ingatlanok világában ugyanis a bunkertrendek is jelentős átalakuláson mentek keresztül, luxus- és technológiai fejlesztésekkel bővültek, olyannyira, hogy egyes esetekben már hatalmas villák válnak modern erődítménnyé.

A legelitebb réteg nem akar rettegni

Al Corbi, a Virginia állambeli SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments) nevű cég elnöke és alapítója, aki már több évtizede áll a biztonságos és egyben luxusmegoldások élvonalában, a bunkerépítés új trendjeiről számolt be.

Az utóbbi időben sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a szórakoztatásra. Ha valakinek hosszú ideig kell a föld alatt maradnia, akkor az legalább élvezetes legyen

– idézi a bunkermogult a CNN.

Corbi ráadásul nemrég egy igencsak komoly megbízást is kapott, ugyanis egy 27 emeletes magánház biztonsági rendszerét segített kialakítani Mumbaiban a milliárdos indiai iparmágnás, Mukesh Ambani számára, aki nemrégiben fia, Anant pazar esküvőjével került be világszerte a hírekbe – a kapcsolatuk pedig a legexkluzívabb ügyfelek felé is új ajtókat nyitott meg a számára. Ehhez mérten a szakember jelenleg is egy másik, üzleti életben elismert ügyfelének hatalmas, 200 hektáros erdős területen fekvő házának biztonságán dolgozik az Egyesült Államokban. Természetesen a projekt részleteiről sokat nem árulhat el, hiszen akkor a biztonsági kockázat is nagyban megnőhet, néhány érdekességet mégis megemlített az uralkodó trendek ábrázolása érdekében.

Az említett ház alapvető biztonsági funkcióját persze ebben a leírásban sem lehet megkerülni a luxusmegoldások felsorolása előtt: robbanásálló ajtókkal, törhetetlen ablakokkal és biometrikus beléptetőrendszerekkel van felszerelve a ház. Emellett egy kilenc méter mély vizesárok is körbeveszi, amelyhez egy lengőhíd is tartozik, valamint olyan vízágyúk, amelyek képesek helikoptereket, drónokat vagy akár ejtőernyősöket is távol tartani az otthontól. Ezenkívül az árok vize gyúlékony folyadékkal is feltölthető, amely szükség esetén meggyújtva egy tűzgyűrűt hoz létre a védelmi célokra

Ha visszatekintünk a középkorra, a vizesárok az egyik legjobb elrettentő eszköz volt. De akkoriban még nem voltak jet skik

– mondta Corbi, aki elárulta, ügyfele a vízi sportok rajongója, így kettős felhasználást lát a vizesárokban, és azt a védelem mellett versenypályaként is szeretné használni barátaival.

A fenyegetettség növekedésével már a luxus sem elég előkelő

A nagyon gazdagok mindig is célpontok voltak, hiszen az életük minden pillanatát beárnyékolta, hogy betolakodóktól, emberrablóktól vagy bérgyilkosoktól kellett tartaniuk. Azonban az utóbbi években a félelmeik kibővültek, beleértve az antikapitalista aktivistákat, az éghajlatváltozás okozta extrém időjárási jelenségeket, a fegyveres konfliktusokat, a terroristákat, az előre nem látható apokaliptikus eseményeket, valamint a pandémiák veszélyét, amelyek a 2020-as év történései miatt különösen aktuálissá váltak a közelmúltban.

A biztonsági szakember elmondása szerint a változó körülmények mellett ügyfelei igényei sem a régiek, ugyanis egy ideje már nem elégednek meg csupán a bunkerek haszonelvű tervezésével. Hiába nyújtották már mindazt korábban is a luxusbunkerek, amit a legnívósabb hotelek, a felső tízezer tagjai még ennél is többet várnak el. Ennek egyik fő mozgatórugója az egymás túlszárnyalásának szelleme, amire remek példát ad az is, hogy amióta felmerült, hogy Mark Zuckerberg egy hatalmas, föld alatti menedéket épít Hawaiin, azóta a világ leggazdagabbjai is hasonló építkezésbe fogtak – állítólag Bill Gates minden otthona alatt található már bunker.

Graham Harris, a londoni SHH Architecture and Interior Design vezetője – egy szintén elismert vállalkozás – is arról számolt be, hogy az ügyfelek igényei változnak. A vállalat korábban főként a lakosztályok fürdőszobáit alakította át úgy, hogy azok ellenálljanak a támadásoknak, mivel oda a lakók könnyedén eljuthattak, az egyre nagyobb terek miatt mára azonban már korántsem csak ezekre korlátozódnak az ügyfelek kérései. Gyakran már az egész lakosztályt biztosítják, így a tulajdonosok bárhonnan egy gombnyomással teljesen elszigetelhetik magukat.

„Nemrég egy házat építettünk egy előkelő észak-londoni környéken, ahol a moziszoba egyben biztonsági helyiség is volt, külön szűrt légellátással, biztonsági ajtókkal, kis konyhával és elegendő készlettel, amely egy családnak több mint egy hétig biztosította volna a túlélést. Egy másik ügyfél a 280 négyzetméter alapterületű galériáját alakította át védett helyiséggé, amely külön áramforrással is rendelkezett. Az ilyen terek komfortosabbá tétele érdekében okos »tetőablakokat« lehet a mennyezetbe építeni, amelyek képesek másolni a napszakokat és a kinti időjárást, természetesnek tűnő fényhatást teremtve a föld alatt is” – magyarázta a vállalkozó.

A titkos ajtók és átjárók mára ugyanolyan kívánatos luxuscikkek, mint létfontosságú biztonsági eszközök, így az sem különösebben meglepő, hogy egy másik biztonsági cég nemrég működőképes forgatható kandallót épített, amely elfordulva egy föld alatti lőtér bejáratát fedi fel. Egy másik házban egy régi brit telefonfülkét alakítottak át úgy, hogy a megfelelő kód beírásakor az üvegfalak elhomályosulnak, és a hátfal kinyílik, egy csúszdát feltárva, amely egy biztonságos alagsori komplexumhoz vezet, amiben repülőgép-szimulátor és egy medence is található.

Kórházakat megszégyenítő felszereltség

Míg korábban főként a milliárdosok voltak leginkább kiélezve a rájuk leselkedő veszélyekre, így a pánikszobák és bunkerek felszereltségére is, mostanra egyre több kevésbé tehetős milliomos keres meg szakembereket olyan luxuskéréssel, amely korábban nem volt jellemző a jómódú, ám nem a legfelsőbb rétegbe tartozók körében.

Ez pedig napjainkban már nem is feltétlen tehetősség kérdése, az ilyen ügyfelek számára ugyanis már néhány ezer dollárért is át lehet alakítani a meglévő helyiségeiket, vagy biztonságosabbá tehető az otthonuk – több százezer dollárért pedig előre gyártott acélbunkereket is be lehet építeni az új építésű házak alá.

De ezek valóban bármilyen behatoló vagy környezeti katasztrófa esetén megóvják a tulajdonost? Al Corbi szerint

még a legbiztonságosabb rendszerek esetében is csak időt nyernek az ügyfelek a bunkereiknek köszönhetően, nem nyújtanak több évig tartó, hosszú távú túlélési alternatívát.

Ráadásul a gazdagabb réteg tagjainál egyre nagyobb a paranoia az egészségügyi fenyegetésekkel kapcsolatban. Legyen szó bioterrorista támadásokról, vírusos járványokról vagy hagyományos betegségekről és egészségkárosodásokról, így az ezeket orvosló felszerelések is egyre alapvetőbbekké válnak ezekben a bunkerekben, az alapfelszerelések pedig sokszor a kórházak eszközarzenálját is jócskán felülmúlják.

A biztonságtechnika ezen üzletágának a koronavírus-járvány adott igazán nagy lökést. Ezen helyiségek némelyike olyan jól felszerelt, mint a legjobb kórházak műtői, dekontaminációs kamrákkal, egyéni védőfelszerelésekkel ellátott ruhásszekrényekkel és gyógyszertárakkal, amelyekben vészhelyzeti gyógyszerek és személyre szabott vitaminkészítmények találhatók, hogy segítsék a lakókat a hosszú távú elszigeteltség esetén is.

A szakember szerint el kell felejteni a nukleáris bombákra vonatkozó forgatókönyveket, hiszen egy globális atomháború esetén szinte esélytelen hosszabb távon életben maradni, így sokkal inkább a kezelhető egészségi kockázatok kivédésére kell koncentrálnia az iparágnak is.

Ha bármennyi pénzt is bunkerekre költenék, akkor azok legfontosabb részét az egészségügyi felkészültségre költeném. Azok az idők, amikor egy elsősegélydobozt bedobtak egy előregyártott bunkerbe, és azt mondták, hogy biztonságban vagyunk, már rég elmúltak

– vélekedett Corbi.

(Borítókép: Az Oppidum L’Heritage bunkerei a lehető legnagyobb luxust nyújtják. Fotó: Oppidum / SWNS / Northfoto)