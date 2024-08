Bíróság elé cipelhetik Gérard Depardieu-t

Augusztus 14-én az ügyészség aláírta a vádiratot, amelyben elrendelték, hogy Gérard Depardieu világhírű francia színészt állítsák a megyei büntetőbíróság elé, a 2018. augusztus 7-én és 13-án Charlotte Arnould ellen elkövetett erőszak és szexuális zaklatás miatt. A BFMTV szerint most a vizsgálóbíró kezében a döntés, hogy Gérard Depardieu-t valóban bíróság elé állítják-e.

Charlotte számára ez egy hatalmas lépés a tárgyalás felé

– mondta Carine Durrieu-Diebolt, a színésznő ügyvédje a BFMTV-nek.

A francia filmóriás ellen 2020 decemberében emeltek vádat „nemi erőszak” és „szexuális zaklatás” miatt, miután Charlotte Arnould színésznő feljelentést tett, aki 2018 augusztusának végén két nemi erőszakról számolt be a színész párizsi otthonában. Héléne Darras színésznő feljelentését, aki azzal vádolta meg Gérard Depardieu-t, hogy 2007-ben egy filmforgatás során szexuálisan bántalmazta őt, december végén elévülés miatt elutasították. 2023 decemberében Ruth Baza spanyol újságíró és író szintén panaszt tett Spanyolországban a színész ellen „nemi erőszak” miatt. Az események 1995-ben, Párizsban történtek.

Gérard Depardieu tagadja az ellene felhozott vádakat. A Le Figaro című lapban tavaly októberben megjelent nyílt levelében Gérard Depardieu kijelentette, hogy „az igazat” akarja mondani, és hogy „soha, de soha nem” bántalmazott nőt.

Az Asterix és Obelix-filmekkel ismertté vált Depardieu népszerűsége a zaklatási vádak előtt az ukrajnai háború kirobbanása óta az oroszbarátsága miatt is jócskán megkopott, a renomévesztést pedig most kollégája, az Asterix & Obelix: Isten óvja Britanniát című 2012-es filmben Asterixet alakító Édouard Baer is megtapasztalhatja, ugyanis hat nő os szexuális zaklatással vádolja. Erről ide kattintva olvashat bővebben.

Van segítség, ha ön is visszaélés áldozata volt

Ebben a cikkben a szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.