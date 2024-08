Szörényi Levente: Disszidálok, ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök

Hiába ünnepeljük a magyar állam alapítását augusztus 20-án, az ünnep általában nem telik el komolyabb odamondogatás nélkül a közéletben. Az idei ünnep sem volt ez alól kivétel, a Demokratának pedig a jeles napon az István, a király zenéjét szerző Szörényi Levente sem rejtette véka alá a véleményét.

Már csak azért is, mert az elmúlt hónapokban a közbeszédet uraló két személyről, Azahriah-ról és Magyar Péterről is elmondta gondolatait a zeneszerző-énekes. És hogy mit gondol a Puskás Arénát háromszor is megtöltő fiatal kollégájáról?

Semmit nem gondolok róla. Egyszeri meghallgatásra sem érdekel az olyan zene, ami a rap és a mit tudom én, minek az egyvelege. Mi az, hogy egyveleg? Érthető, hogy a fogyasztói társadalomban minden mindennel összekeveredik, de miért terheljem magamat azzal, hogy ez zeneileg mit jelent?

– válaszolta az Azahriah népszerűségét firtató kérdésre.

Mindezek meglehetősen erős szavak, politikai véleménye azonban még talán ennél is keményebb volt az interjúban. Szörényi Levente szerint ugyanis Magyar Péter „pont olyan narcisztikus vezető, aki bármennyire is lejáratja magát, valahogyan mindig fent tud maradni a víz felszínén, most pedig a jelenlegi jó vezetést igyekszik tönkretenni”. A zenész emiatt, ha miniszterelnöknek választják, biztosan elhagyja az országot.

A magyar történelem során mindig is volt példa arra, hogy külföldről érkezett rengeteg pénz, paripa s fegyver, hogy az ő szájízük szerint változzon meg a honi helyzet. Most is ennek lehetünk a tanúi a politikai életben, lásd Magyar Pétert és társaságát. Donald Tusk lengyel miniszterelnök is irányított ember, de ő legalább határozott karakterű és karakán, szemben az Egyesült Államok jelenlegi, félkegyelmű elnökével. A magyaroknak kitalált karakter, akit Orbán Viktor ellenében pénzelnek és építenek, egyszerűen minősíthetetlen. Mindig sikeresen megtalálják azokat a kellően narcisztikus személyeket, akik ezerszeresen is hiába járatják le magukat, még nagyképűbben állnak vissza a pástra. Mindenesetre én disszidálok, ha ezt az embert megválasztják miniszterelnöknek, méghozzá Törökországba!

– mondta az énekes.

Az interjúban Szörényi Levente emellett beszélt arról, hogy:

Ma már kristálytisztán látszik, hogy az istváni és a koppányi magyarság egy modern kori árpádi törzsszövetséget alkot, és ezt már nem lehet szétválasztani, mindnyájan István és Koppány fiai, lányai vagyunk.

Az idegenszívűek azok, akik az Európai Parlamentben mindennap elárulják Magyarországot az önös érdekeik szerint, úgy, hogy állítólag a magyarokat képviselik.

Nem érti, hogy aki idegenszívű, miért nem hagyja el akkor az országot, ha nem tetszik neki, hiszen korábban Gyurcsány Ferenc is arról beszélt, hogy el lehet menni Magyarországról, hogyha ennyire élhetetlen ez az ország.

Nem rajtunk múlik, hogy a Kelethez vagy a Nyugathoz fogunk tartozni, hanem utóbbin, amely egyre jobban teszi tönkre magát az elmúlt években.

Szerinte a turulszobor lerombolásakor nemcsak egy szobrot, de egy jelképet is eltávolítanának.

Mennyire fontos az, hogy a magyar embereknek magyar neveik legyenek.

Az István, a királyban miért lehettek népszerűbbek a rossz oldalon álló Koppány dalai Istvánénál.

A teljes interjú ide kattintva olvasható.

(Borítókép: Szörényi Levente 2024. február 25-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)