A rajongók felülírták a terveket, megvan a Best of Balaton új életműdíjasa

A kurátorok döntése alapján új életműdíjast köszöntöttek, és bővült a Best of Balaton listája is. Eredetileg százra növelték volna az ajánlatok számát, de olyan sok javaslat érkezett, hogy a tervezett 10 helyett 22 új elemmel bővült a felsorolás.

A Best of Balaton nagykövetei már negyedik éve ajánlanak helyeket, arcokat, ügyeket, illetve pénzért nem megvehető élményeket, pillanatokat a Balaton körül. Csupa olyat, amiért érdemes útra kelni, mindezt kizárólag saját tapasztalatok alapján. A nagykövetek és a közönség egyaránt részt vett abban a munkában, amely a nyár elején kezdődött és mostanáig tartott. Az eddigi 90 ajánlatot idén a közönség bevonásával százra szerették volna növelni, de nem így alakult. Több száz ajánlat érkezett, ebből huszonkettőt választott a nagyköveti csapat.

Az új ajánlatok között szerepelnek balatoni arcok, új vagy éppen tradicionális, évtizedek óta stabilan működő éttermek, fagyizók, illetve olyan kulturális intézmények, produkciók, amelyek garantáltan jót tesznek a Balatonról alkotott képnek. A szervezők közleménye szerint a legizgalmasabbak most is azok az ajánlatok, amelyeket nem lehet megvásárolni, de hozzátartoznak ahhoz a képhez, amit a Balatonról alkotunk, amiért bármely évszakban megdobban a szívünk, ha a tóra gondolunk.

Az új ajánlatokat augusztus 24-én a STRAND Fesztiválon, a Balaton Ünnepe keretében mutatták be a nagykövetek: Gianni Annoni, Gyurta Dániel, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Ördög Nóra, Tilla, Trokán Nóra, Vecsei H. Miklós, valamint a szakmai csapat: Fülöp Zoltán, Lobenwein Norbert, Pantl Péter, Princzinger Péter, Starcz Ákos, Szollár Domokos és Váncza Panna. A kurátorok döntése alapján új életműdíjast köszönthettek, és az alábbiakkal bővült a Best of Balaton listája is:

Életműdíj

Márta István – Felsorolni már-már lehetetlen mindazt, ami Márta István életművét alkotja. Erkel Ferenc-díjas, megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét és a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét. Zeneszerző, színházigazgató, fesztiváligazgató, kulturális főtanácsadó, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke – és ami a Best of Balaton nagykövetei szemében biztosan a legfontosabb: ő alapította és évtizedeken át vezette a Művészetek Völgye fesztivált.

A BEST OF BALATON ÚJ AJÁNLATAI 2024-BEN:

Arcok a Balatonon

Légli Ottó, borász – „A bor számomra végül is az egyetlen kifejezési mód arra, hogy hogyan is gondolkodom a mai világunkról” – vallja Légli Ottó, aki 1989-től kezdte építeni saját birtokát a balatonboglári borvidéken. A pincészet és a borok azóta számtalan elismerést kaptak, ő maga pedig 2000-től a Dél-Balatoni Borút Egyesület alapítója és elnökségi tagja. 2010-ben az Év Bortermelője és a Borászok Borásza címet is neki ítélték. 2013-ban a Balatonboglári Hegyközség elnöke lett, 2014-ben Balatonboglár díszpolgárává választották. 2016 és 2023 között töltötte be a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöki tisztét. A Pannon Bormíves Céh tagja.

Bor

BalatonBor – A BalatonBornál a borászok megértették, hogy van egy adott borstílus, s mindenki arra törekszik, hogy ebben az egységes stílusban készüljön el a bora, ez pedig nem hátrány, hanem előny. Jó BalatonBorból egyre több van, bármelyik pincészettől választjuk, minden évjáratban ugyanazt a minőséget kapjuk. Ez a projekt valódi, organikus, alulról jövő szerveződés.

„Fő célunk, hogy a balatoni termelők a balatoni olaszrizlingjüket mint BalatonBort a Balaton térségében tudják értékesíteni, hogy itt a lehető legtöbb vendéglátóegységben jelen legyünk. Az objektív paramétereken túl a termék minőségét egy, a Balatoni Kör és a Rizling Generáció által összehívott bírálóbizottság garantálja. Kizárólag a borbírálaton megfelelt borokból készülhet BalatonBor” – tartja a Balatoni Kör hitvallása.

Cukrászdák és fagyizók

Hirschmann Fagyizó, Zamárdi – Sokan Retró Fagyizónak hívják, nem véletlenül, hiszen már 1965 óta működik ugyanazon a helyen, szinte változatlan enteriőrrel, és azzal az ízvilággal, amiért sokan egy hosszabb túrára és hajlamosak, hogy fagyizzanak egy jót. Még a dédnagypapa kezdte el a fagylalt készítést, és jelenleg a 4. generáció (Hirschmann Máté) viszi az üzletet. A kézműves, főzött fagylaltok még mindig a dédnagypapa hagyományos receptjei alapján készülnek. Alapanyagot tekintve csak biotejet és természetes összetevőket, helyi termelők gyümölcseit használják fel.

A fagylaltozó egyik jellegzetessége, hogy a konyhában és a pultban is még a régi eszközök, berendezések találhatók, például a dédnagypapa idejéből fennmaradt eredeti, tégelyes acélpult, a teraszon színes vasszékek, asztalok a kellemes szőlőlugas alatt. Elhelyezkedését tekintve a Balaton-part az utca végén található.

Gyógynövény Fagylalt Műhely, Zánka –A Káli-medence kapujában található fagylaltműhelyben kizárólag természetes alapanyagokból készült fagylaltokat kóstolhattok. Tej, gyümölcs, csokoládé, lélek és a Hegyestű látványa naplementében. Közvetlenül az ugyancsak Best of Balaton ajánlat, a Neked főztem szomszédságában találjuk a helyet. Érdemes itt megállni egy fagyira vagy (a szomszédban) egy ebédre, és azután egy fagyira… A sorrend mindegy…

La Téne desszertműhely, Badacsonytomaj – A badacsonytomaji postahivatal épületének építészeti örökségét tiszteletben tartva, a jellegzetes stílust a saját koncepciójukkal remekül vegyítve hozta létre a hely mögött álló Szalma Lili és Hájos Bálint a hamar találkozási ponttá, kihagyhatatlan badacsonyi kávélelőhellyé, minőségi cukrászdává váló La Téne-t.

Esemény

Művészetek Völgye – A Művészetek Völgye egy tíznapos összművészeti fesztivál, ahol a koncertek felszabadultsága és a csodálatos Balaton-felvidéki környezet mellett tíz napon át részese lehet valaki egy igazi alkotóközösségnek. A Művészetek Völgye az épített színpadok helyett három falu (Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend) utcáit, épületeit, intézményeit varázsolja koncerttéré, galériává és színházzá, megtöltve azokat közel 2000 programmal.

Vendéglátás

Gustami Traditional Italian Food, Siófok – Ördög Nóra ezekkel a szavakkal ajánlotta figyelmünkbe a helyet: „Siófokon a hajóállomás közelében, helyben készült házi tésztából focaccia, de szerintem a legjobb az országban! Egyszerűen fantasztikus! Kóstoljátok meg!”

Megkóstoltuk. Igaza volt.

Buborék Csopak – Bringabolt és szerviz egy pékséggel összedolgozva? Milyen vad ötlet… És mégis működik. Isteni a pékáru, a szendvicsek, a reggeli ételek. A többit lehet tesztelni! Hosszú a sor, sokat kell várni, ami azért nem jelenthet rosszat.

Lelkem kisvendéglő, Dörgicse – A dörgicsei Fő utcán hatalmas kerttel, diófák árnyékában találjuk a családias és rendkívül barátságos Lelkem kisvendéglőt.

Picitmás étterem és manufaktúra, Balatonszőlős – A Picitmás egy maximálisan család- és gyermekbarát hely, ahol a fókuszt mindig a vendégmarasztaló vendéglátásra helyezik. A hazai provence-hangulatot idéző, lankás-dombos környezetben elhelyezkedő épület már messziről csalogat türkizkék ablakaival. Ahogyan a névben is utalnak rá, ami itt fogad, az csak egy picit lett más ahhoz képest, amit már megszoktunk.

Szőlősi kocsma, Balatonszőlős – Egy kedves és vendégszerető gasztrokocsma Balatonszőlős szívében, ahol a séf a fenntarthatóságra törekedve főként helyi termelők alapanyagaiból készíti az ételeket, házias ízeket varázsolva a tányérokra. A kocsma nemcsak étteremként, hanem borboltként és közösségi térként is funkcionál.

Stég Bár, Balatonföldvár – Legyen szó füstölt lazacos, prosciuttós, sajtos vagy szalámis szendvicsről, házi készítésű fagyiról vagy csak egy koktélról, a balatonföldvári Stég Bár teraszának hátterével mind jó párost alkotnak.

Kultúra, szórakozás

Peter’s Terasz, Balatonakarattya – A Terasz nappal csendes és barátságos pihenőhely speciality kávéval, italkülönlegességekkel, finom falatokkal, hétvégenként pedig koncerthelyszínné alakul át. A 2024-es műsorkínálat alapján bátran kijelenthető, hogy ez a hely valódi hiánypótló szerepet tölt be a nyári balatoni kulturális felhozatalban.

Bagossy Brothers Company Balaturné 2024 – A zenekar 2024-ben öt szakaszra bontva tekerte körbe a Balatont, és minden szakaszhoz tartozott egy koncert is. Ez az eseménysorozat a Balaturné névre hallgat. A csapat helyi kötődését mutatja a Balaton című daluk és klipjük, valamint az a tény is, hogy nyaranta életvitelszerűen tartózkodnak itt.

Plázs Siófok – A siófoki Nagystrand hatalmas, fehérhomokos partszakaszán elterülő Plázs minden nyáron a nyaralás alfája és ómegája, hiszen mind programjaiban, mind lehetőségeiben hozza azt, amit egy tökéletes nyaralástól elvárunk.

Analog Balaton – Az Analog Balaton egy Budapest-bázisú elektronikus zenei duó. Zsuffa Aba és Vörös Ákos kettőse zenéjében a pop/rock dallamosságát ötvözi az elektronikus zene monotonitásával, szövegeik szétcsúszott hajnalok és másnap reggelek lenyomatai.

Látnivaló

Kő-hegyi-kilátó, Zamárdi – A We Love Balaton e szavakkal ajánlja a helyet: „A mondás szerint a Balaton déli partjában az északi part látványa a legjobb. Ha erről meg akar bizonyosodni, az egyik legjobb választás a zamárdi Kő-hegyi-kilátó, a városközponttól tíz percnyi sétára. Innen nemcsak az északi partot láthatja be Balatonfűzfőtől a Badacsonyig, de ráláthat a déli part mögött húzódó somogyi dombokra is.

A kilátó egy meredek dombon áll, és arra feljutva még egy meredek lépcső vezet fel magába a toronyba. Autóval csak a domb aljáig lehet eljutni, viszont aki gyalog vagy bringával megy fel, az talál egy kis pihenőt a torony tövében ivókúttal, WC-vel és egy Kilátó Terasz nevű büfével.

Hangulat

Hajókázás a Balatonon – A szerencsések saját kiscsónakkal, hajóval, vagy éppen a baráti társaság egy kölcsönjárművével indulnak útnak valamelyik kikötőből, a BAHART pedig több mint 175 éve szállítja az utasokat a Balaton vizén, a régió egyik legmeghatározóbb vállalkozásaként. „Ha Balaton, akkor hajózás!” – mondja a cég mottója. A Balaton 18 kikötőjében 26 hajóval szállítják az utasokat, és szolgáltatnak hajós programokat minden korosztály számára.

Naplemente a Balatonon – Ha ezt megpróbáljuk lefesteni (sokan megtették már), akár giccsesnek is mondhatja bárki. De az biztos, hogy amikor a napkorong megközelíti a vizet, nincs ember, aki ne állna meg egy pillanatra, aki ne kapná elő a mobilját, hogy megörökítse a pillanatot.

A balatoni kisboltokban kapható strandholmik – Felfújható gumilabda, homokozóvödör lapáttal, szalmakalap, pingpongütő és tollaskészlet, magyar és francia kártya… Ezeket bárhol megvehetjük, de van annak egy semmihez se hasonlítható hangulata, amikor a nyaraláson reggelente bringára pattanunk, elugrunk a kisboltba paradicsomért, paprikáért, zsemléért és tejért, a pénztár mellett pedig ott vár ránk ez a sok-sok holmi. Ki tud nekik ellenállni?

A pillanat, amikor útban a Balation felé megpillantod a tavat – Van az a pillanat, amikor már órák óta úton vagy az M7-esen, vagy éppen a Káli-medence felől közelítesz a Balaton felé. Zenét hallgatsz, beszélgetsz, próbálsz koncentrálni, és egyszer csak történik valami. Még nem érkeztél meg, de mégis megérkeztél. Ott van előtted a Balaton!

Szabadidő, sport

BalatonBike365 – A BalatonBike365 célja, hogy az egész térségre vonatkozóan átfogóan valósítson meg kerékpáros fejlesztéseket, bevonva a vérkeringésbe a partközeli és a háttértelepüléseket egyaránt.

„A fejlesztést szétbontottuk területekre, hogy azokra külön-külön tudjunk fókuszálni. Így kiemelt figyelmet kapott a Balatoni Bringakörút összekötése a Balaton déli részén, a Balaton-felvidéken és a Nyugat-Balaton – Kis-Balaton térségben kijelölésre és kitáblázásra kerülő, kerékpározható utakkal, valamint az északi részen kialakításra került, Magyarországon egyedülálló erdei élményútvonallal” – áll a BalatonBike365 honlapján.

A projekteknek köszönhetően kitáblázott kerékpáros útvonalak és pihenőhelyek jöttek létre, mintegy 70, három nehézségi fokú kategóriába sorolható tematikus túra született meg, és három szolgáltatóközpont nyílt meg Balatonföldváron, Keszthelyen és Balatonfüreden.

Ügy

Taste Balaton –A szervezők egy olyan balatoni fesztivált álmodtak meg, ahol az éttermek a saját helyükön mutatkozhatnak be, a Taste Balaton keretében tehát mindenki az események részese lehet.

A tíznapos fesztivál 26 kiemelt balatoni étterem, gasztrohotel, valamint borászatok, kulturális intézmények és a BalatonBike365 összefogásával jön létre. Minden csatlakozó étterem különleges, csak ebben az időpontban elérhető menüvel és válogatott programokkal – könyv- és divatbemutatóval, gasztrosétával, kiállításokkal – készül, így minden esemény egyszeri és megismételhetetlen.

(Borítókép: Óriáskerék Fonyódon. Fotó: MTI/Varga György)