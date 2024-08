Egyszer szájon át élesztették újra II. Erzsébet királynőt

Az idei, júniusban megtartott Trooping The Colour óta nagy a hallgatás a brit királyi családot illetően, holott az év elején két szomorú hírrel is szolgáltak. Előbb az derült ki, hogy Katalin hercegnén hasi műtétet hajtanak végre, amelyet követően a kórházból hazaérkezve jelentették be, hogy rákot diagnosztizáltak nála. A jövőbeli királyné állapotáról egyébként a legutóbbi, Instagramon közzétett videója óta semmit nem tudni, ahogy a família más tagjai sem adnak tájékoztatást ebben az ügyben. Hasonló a helyzet a királyt, III. Károlyt illetően, akit prosztatamegnagyobbodás miatt operáltak meg, majd kiderült, hogy rákos sejteket véltek felfedezni a szervezetében. Egyikük esetében sem tudni, hogy a kór mely fajtájával küzdenek, ám a hercegnével ellentétben az uralkodó már visszatért a közfeladatokhoz. Vilmos herceg neje legutóbb a Trooping The Colouron jelent meg a nyilvánosság előtt, azóta pedig ismét a gyógyulásra fókuszál, és arról sincs hír, mikor áll újra munkába.

Annak ellenére tehát, hogy a család két prominens tagja olyan betegségekkel küzd, amely világszerte tizedeli a lakosságot, az állapotukról semmit nem tudni. Ez a protokoll nem idegen a famílián belül, mivel igyekeznek minden információt a palota falai mögött tartani, mielőtt olyan híresztelések kapnak szárnyra, amelyekben Katalin hercegnének is volt része. A nyilvánosságtól való elzárkózása teret engedett számos pletyka elterjedésének.

Volt, aki azt állította, kómába került, elvált Vilmos hercegtől, plasztikai műtétet – pontosabban arcplasztikát – hajtottak rajta végre, rosszul vágták le a haját, valamint hogy ő lett a brit The Masked Singer (Álarcos énekes) egyik versenyzője. Természetesen ezek egyike sem felelt meg a valóságnak, ahogy azon könyvekben található információkat is fenntartásokkal kell kezelni, amelyek a királyi családdal kapcsolatban jelennek meg, mivel a protokoll szerint a família hivatalos feladatot ellátó semelyik tagja nem adhat interjút egy könyvhöz, így csak a palota személyzetének és egyéb közeli ismerősöknek az elbeszélésére lehet alapozni.

Augusztus 29-én jelenik meg a következő kötet a királyi családról, pontosabban a néhai II. Erzsébetről, amelyet Craig Brown jegyez, és a mű az A Voyage Around The Queen címet kapta, amelyet Utazás a Királynő körülre lehetne lefordítani. Egy életrajzi ihletésű szerzeményről van szó, amely arra hivatott, hogy még közelebb hozza az olvasókhoz a királynőt, akit mindenki a szívébe zárt, ám annál kevesebben ismerték őt igazán. A könyv egyik részletéről már a napokban beszámoltunk, amelyben arra tér ki a szerző, hogy a néhai uralkodó milyen viszonyt ápolt Donald Trump egykori amerikai elnökkel. A királynő a Buckingham-palotában látta vendégül őt, amelyet követően gorombának nevezte. Ahogy az író kiemelte, „különösen az nem tetszett neki, ahogyan a férfi folyton a válla fölött átnézett, mintha érdekesebb embereket keresne”. Sőt, II. Erzsébet Trump feleségével, Melaniával való kapcsolatán is eltöprengett, azt gondolva, hogy valamilyen megállapodás lehet a felek között. A II. Erzsébet és Trump kapcsolatát boncolgató fejezeteken kívül ugyanakkor más érdekes elemei is akadnak a kötetnek.

A napvilágra került egyik részlet például a néhai királynő halála körüli mizériát boncolgatja, megemlítve, milyen feszült beszélgetést folytatott le egymással Harry herceg és III. Károly, amit az előzött meg, hogy Vilmos herceg teljesen figyelmen kívül hagyta öccsét. A könyvben az áll, Anna hercegnőt az édesanyja halálát megelőző napokban már nagy aggodalommal töltötte el az állapota, ezen félelmeit pedig III. Károllyal is megosztotta. A későbbi király ennek hatására Londonba hívta Harry herceget, aki akkor épp egy ünnepségen vett részt Meghan Markle-lel. Közölték velük, hogy „a nagymama egészségében változás állt be”. Ekkor a herceg Skóciába tartó járatok után kezdett keresgélni, ezzel együtt pedig Vilmos herceget is felkereste, azt kérdezve, magával viszi-e Katalin hercegnét, hogy meglátogassák a királynőt. A trónörökös viszont ignorálta az üzenetét, és semmilyen választ nem küldött.

Ez idő alatt öccse lefoglalt egy járatot, és bejelentette, hogy feleségével Skóciába utaznak a nagyanyjához. A hír hallatán III. Károly hívta fel őt, megkérve, hogy Markle-t ne hozza magával a Balmoral-kastélyba. A herceg ezt a kérést tiszteletlennek és értelmetlennek tartotta, ám elfogadta, hogy a család nem szeretne túl sok embert II. Erzsébet környezetében tudni, illetve azt követően, hogy megtudta, Vilmos herceg is egyedül érkezik, észszerűnek találta a döntést.

Csak ennyit kellett volna mondanod

– válaszolta apjának Harry herceg, mielőtt megszakította a vele való csevejt.

Helikopterből kellett volna kiugrania?

A kötetben szintén szó esik II. Erzsébet 2012-es londoni olimpián való szerepéről, amelynek a kisfilmjében tűnt fel Daniel Craiggel, az akkori James Bonddal egyetemben. Megfogalmazódott benne az ötlet kapcsán például, hogy neki is ki kell-e majd ugrania egy helikopterből. A videóban egyébként valóban így tesz a királynő, de nyilvánvalóan dublőre volt. A nyitóünnepség rendezője, Danny Boyle eszelte ki, hogy II. Erzsébetet, mint Nagy-Britannia legnagyobb ikonját kérjék fel erre a feladatra, így a Buckingham-palotába látogattak.

Felszaladtam az emeletre, szerencsére a királynő épp szabad volt, ezért megkérdeztem tőle, hogy benne lenne-e egy megjelenésben az olimpia megnyitóján. Nagyot mulatott az ötleten, és azonnal beleegyezett. Aztán megkérdeztem, hogy szeretne-e egy szövegrészt. Őfelsége habozás nélkül így válaszolt: »Természetesen mondanom kell valamit. Végül is azért jön, hogy megmentsen«

– mondta a kötet szerint a királynő öltöztetője, Angela Kelly, hozzátéve: „Megkérdeztem, hogy »Jó estét, James«-t vagy »Jó estét, Mr. Bond«-ot szeretne-e mondani, és a Bond-filmek ismeretében az utóbbit választotta”.

Ahogy a szerző a könyvben fogalmaz, Danny Boyle majdnem leesett a székről, amikor megtudta, hogy milyen kikötéssel vállalja el a feladatot a királynő. Sőt, az ő ötlete volt, hogy Daniel Craig megérkezésekor még egy levélen dolgozzon, majd csak azután köszöntse őt, és szálljanak együtt helikopterre. Brown azt írja, a londoni olimpia elnöke, Sebastian Coe Károly, Vilmos és Harry herceggel együtt a stadion lelátóján volt, amikor elkezdték levetíteni a videót. Az akkor még herceg Károly állítólag idegességében felnevetett, míg fiai egyre lelkesebbé váltak.

Amikor rájött, hogy valóban az édesanyja van ott a képernyőn James Bonddal, csodálkozva rázta a fejét. És amikor úgy tűnt, hogy kiugrik a helikopterből, a mögöttünk lévő két herceg kiabálni kezdett: »Gyerünk, nagyi, gyerünk«

– emlékezett vissza Brown elmondása szerint Coe.

Gondja akadt a szerepléssel

A londoni olimpia kisfilmje mellett II. Erzsébet uralkodása 70. évfordulója alkalmából 2022-ben egy újabb videóban tűnt fel, ráadásul a britek kedvenc medvéjével, Paddingtonnal. A felvételbe több vicces elemet is belecsempésztek, köztük azt, amikor a játékmackó egy szendvicset vesz elő a kalapja alól, kifejtve, vészhelyzet esetére tartogatja ott. A néhai uralkodó erre azt feleli, ő is így tesz, csak ő a táskájában tartja a szendvicset. Brown úgy fogalmaz a könyvben, II. Erzsébetnek némi gondja akadt ezzel a sorral a forgatáskor.

Eleinte a királynő hangneme elég kemény volt. A rendező bejött, és azt mondta: »Asszonyom, tudna egy kicsit szelídebb lenni?« Annyira aranyos volt, azt mondta: »Sajnálom, persze« Mire ő: »Mintha az unokáiddal beszélnél« Amire azt felelte: »Ó, persze. nagyon sajnálom«

– idézte fel Simon Farnaby, a lakájt alakító színész.

Farnaby hozzátette, fárasztó volt a királynőnek a forgatás, de megdicsérte őt, közölve vele, mennyire jó színésznő, mire az uralkodó azt mondta: „Hát persze, állandóan ezt csinálom”. A színész ekkor felvetette, hogy egy szerepnek látja-e a királynői feladatokat, mire II. Erzsébet kissé meglepődött, majd kifejtette, Paddington mackó nem létezik, így egy színész szólaltatja meg őt, viszont ő valóban királynő.

Túl közel került egy őrhöz

Bár hivatalosan a brit uralkodó számtalan jogkörrel rendelkezik a mai napig, ezek szinte semelyikével nem élt már sem II. Erzsébet, sem pedig jelenleg III. Károly. Joguk van például konzultálni és tanácsot adni akár politikai ügyekben is, kerülve a véleményformálást. A néhai királynő mestere volt annak, hogy a saját nézeteit megtartsa magának, ám olykor kérdésként megfogalmazva foglalt állást. A Cameron-kormány pénzügyminiszterét, George Osborne-t például azzal környékezte meg egy állami vacsorán, hogy afelől érdeklődjön, valóban bezárják-e a brit hadsereg highlandi dudaiskoláját. Ez azért volt különösen fontos a számára, mivel reggelente szeretett dudaszóra ébredni. Osborne később arról számolt be, közölte a királynővel, hogy nem fogják bezárni az intézményt, majd másnap gondoskodott arról, hogy ez valóban így is történjen.

Sőt, a kötetben Brown felemleget egy olyan esetet, miszerint II. Erzsébet egy alkalommal szokatlanul közel került az egyik őrhöz. A történetet Lucian Freud művésszel osztotta meg, aki 2000-ben festette meg a portréját. A helyszínen három tiszt vigyázott rá, egyikük volt az az őr, aki túl közel merészkedett hozzá. A királynő úgy fogalmazott, az egyik barátja birtokán egy megsebesült fácán kirepült a sövényből egyenesen rá, a vére beborította a kabátját, és a tiszt azt hitte, lelőtték, ezért rávetette magát, és szájon át kezdte újraéleszteni. Ahogy a néhai uralkodó mondta: „Elég jól megismertük egymást”.

Margaret Thatchernek pedig ő maga nyújtott segítő kezet, bár Brown elmondása szerint olykor némi rivalizálást lehetett érzékelni a felek között. A volt brit miniszterelnök az utolsó II. Erzsébetnél tett audienciájáról sírva távozott. Ezzel kapcsolatban a személyi asszisztense, Cynthia Crawford azt állította, annyira stresszes állapotban volt, hogy beszélni sem tudott, le kellett segíteni a lépcsőn, majd a Downing Streeten lévő irodájába visszatérve sem tudott lenyugodni. Crawford szerint Thatcher azt állította, a királynő nagyon kedves volt hozzá, és a 80. születésnapja alkalmából 2005-ben szervezett partin is megörült, amikor megpillantotta őt. A néhai miniszterelnök addigra agyvérzések egy egész során esett át, így az elméje nem volt tiszta, de egyből felismerte II. Erzsébetet, amikor felé közelített. Még azt is megkérdezte, vajon megfoghatja-e a kezét, amit a királynő sem bánt. Brown kifejti, ez merőben szokatlan lépés volt, mivel a britek tudják, hogy nem szabad megérinteni az uralkodót, ám Thatcherrel kivételt tett.