Reagáltak a szervezők: belső vizsgálat indul a Boris Brejcha-koncert miatt

Ahogy arról az Index is beszámolt, szombat este a Budaörsi Repülőtéren adott koncertet Boris Brejcha német lemezlovas, aki nem először jár már hazánkban. A DJ korábban a Budapest Arénát töltötte meg, ám ezúttal egy különlegesebb helyszínre tervezték az eseményt. Vasárnapra virradóra ugyanakkor rengeteg résztvevő fejezte ki csalódottságát, mivel a szervezők felkészületlensége miatt kígyózó sorok alakultak ki mind a beléptetésnél, mind a pultoknál. Ráadásul egy félliteres vizet kétezer forintért árultak, amivel ugyan nehezen, de még meg is tudtak volna barátkozni a bulizók, ha egyáltalán sorra kerülnek, és nem a mentősök által odavezetett slagból kell inniuk, hogy ne legyenek rosszul.

A történtek kapcsán megkeresést küldtünk az eseményt szervező Supernova Technónak, akik levelünkre ugyan nem válaszoltak, ám Facebook-oldalukon nemrég megosztottak egy bejegyzést, amelyben azt írják:

A Supernova Techno Kft. bocsánatot kér a 2024. augusztus 24-ei, Budaörsi Reptéren megrendezett eseményen tapasztalt negatív élményekért. Cégünk prioritása, hogy a szórakozni vágyók rendezvényeinken a lehető legkomfortosabban érezzék magukat, ezért vendégeink visszajelzései alapján belső vizsgálatot indítunk a felelősök mihamarabbi megtalálásának érdekében.

Ezt megelőzően a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budaörsi Reptér is reagált az Index megkeresésére, előbbi arról tájékoztatta lapunkat, hogy a hangzavar miatt több bejelentés is érkezett, míg utóbbi azt kérte, kérdéseinkkel forduljunk a szervezőkhöz. Rajtuk kívül a rendezvény megrendezésére engedélyt adó XI. kerület és Budaörs önkormányzatát is megkerestük, afelől érdeklődve, a zajszennyezés miatt történt-e szabálysértés, illetve hogy ennek fennállása esetén az milyen jogi következményeket von majd maga után. Az Országos Mentőszolgálattól szintén tájékoztatást kértünk, mivel a résztvevők közül többen is arról számoltak be, hogy a környezetükben egyesek elájultak amiatt, mert nem tudtak vízhez jutni.

Egyik olvasónk egy hosszabb levélben taglalta, mit tapasztalt a helyszínen, kiemelve, hogy az árnyékos részek igen korlátozottak voltak, illetve az is problémát jelentett, hogy egy idő után nem minden terminál működött, így fizetni sem tudtak. Úgy fogalmazott, ekkor már nem sorok voltak, hanem egy szomjazó tömeg.

A barátnőmék valamivel négy óra után érkeztek, de már hosszú várakozás nélkül nem tudtak eljutni sem a mosdókhoz, sem az italpultokhoz. Másfél órás sorban állás után az egyikük rosszul lett, így kénytelenek voltak félbeszakítani a várakozást. Ekkor a mentősökhöz irányították őket, mert ők adtak vizet. Mivel még nem sikerült poharat venniük, valaki adott nekik egy kulacsot kölcsön, de itt is legalább egy órát vártak a slagos vízre

– írta, és külön kiemelte a helyszínen dolgozó biztonsági őrök figyelmességét, akiktől óránként kaptak vizet azok, akiknek szüksége volt rá: „Ha ők nem lettek volna ott, valószínűleg nem bírtuk volna végig a koncertet.”

(Borítókép: Boris Brejcha 2023. április 16-án. Fotó: Matt Winkelmeyer / Getty Images / AFP)