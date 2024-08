Megszólalt a rendőrség a káoszba fulladt budaörsi koncertről

Mint megírtuk, áldatlan állapotok uralkodtak a Budaörsi Repülőtéren a szombat esti Boris Brejcha koncert miatt, mivel a szervezők egyáltalán nem voltak felkészülve arra, hogy mintegy 15 ezer ember látogat majd a helyszínre. Az esemény Facebook-oldalán azóta csak úgy záporoznak az elégedetlenkedő hozzászólások, mivel a felkészületlenség kígyózó sorokat jelentett a hőségben – a rendezvény délután három órakor kezdődött –, ahogy az italokat is aranyárban mérték. A történtekkel kapcsolatban a Budaörsi Repülőtér mellett megkerestük a koncertet szervező Supernova Technót, a kivitelező céget, a Music Production Kft.-t, az Országos Mentőszolgálatot, a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, illetve a 11. kerületi és a budaörsi önkormányzatot is – utóbbiaknak kellett engedélyt adniuk az esemény megszervezéséhez. Elsőként a Budaörsi Repülőtér sajtóosztálya válaszolt a megkeresésünkre, azt kérve, kérdéseinkkel forduljunk a szervezőkhöz, majd megérkezett a Budapesti Rendőr-főkapitányság válasza is.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztályához elektronikus úton érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központjába a hangos zenével összefüggésben több bejelentés is érkezett

– tájékoztattak.

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, több olvasónk is jelezte, mekkora zajszennyezéssel járt a szombati esemény. Egyikük kifejtette, a szervezők nem tartották be a zajterhelésre vonatkozó határértéket, mivel Budaörsön 70 decibel körüli zajterhelés volt mérhető egy kilométeres távolságban a reptértől – a Sziget Fesztivál esetében például 23 óráig 65, azt követően pedig maximum 55 decibeles lehet a zajszennyezés.

A hangerőre a Farkasréti temetőnél is panaszkodtak, ami 3,2 kilométer távolságra fekszik a reptértől légvonalban, de Budaörs túlsó végén is rendkívül hangos volt [a koncert]. Másik dolog, hogy 22:00-kor be kellett volna fejezni a koncertet, de erre nem került sor. 22:36-kor hívtam a 112-t, ahol jelezték, hogy rengeteg bejelentést kaptak. és folyamatban van a rendőrségi intézkedés. Nem sokkal később vége szakadt a koncertnek, de lehet hogy nem önszántukból

– tette hozzá egyik olvasónk. Egy másik olvasónk is megkereste szerkesztőségünket, kiemelve, a nagy hangerejű zenét egész Dél-Buda hallgatta este 22 óra 40 percig. Mint hozzátette, sok környékbeli jelentette a 112-nek a panaszt.

Sokan elájultak

Bár az Országos Mentőszolgálat még nem válaszolt a megkeresésünkre, egy olvasó már szerkesztőségünknek elküldött levelében jelezte, hogy többen elájultak a környezetében. Az Index Facebook-oldalán közzétett cikkünk alatt is hasonlóról számoltak be azok, akik részt vettek az eseményen. Egy kommentelő úgy fogalmazott, akadt, aki már délután hat órakor elájult.

Két órát álltam sorban az egyik pultnál, egy karnyújtásnyira tőlem közölték, hogy bezár. Egy lányt fixen láttam elájulni a sorok között, egy férfi felesége már 6 óra körül beájult a vízhiány miatt. Nemcsak a bejutás, de a kijutás is botrány volt, igaz, az 1 óra helyett csak 45 perc volt. Egyáltalán, mi az, hogy hőségriadóban nem osztogatnak vizet? Bevinni persze szigorúan tilos bármit is, simán pert kell varrni a nyakukba

– írta, míg egy másik résztvevő így emlékezett vissza a történtekre: „Csoda, hogy épen maradt az a 4 sátor, és nem lett tömegverekedés.”

Egyik olvasónk egy hosszabb levélben taglalta, mit tapasztalt a helyszínen, kiemelve, hogy az árnyékos részek igen korlátozottak voltak, illetve az is problémát jelentett, hogy egy idő után nem minden terminál működött, így fizetni sem tudtak. Úgy fogalmazott, ekkor már nem sorok voltak, hanem egy szomjazó tömeg.

A barátnőmék valamivel négy óra után érkeztek, de már hosszú várakozás nélkül nem tudtak eljutni sem a mosdókhoz, sem az italpultokhoz. Másfél órás sorban állás után az egyikük rosszul lett, így kénytelenek voltak félbeszakítani a várakozást. Ekkor a mentősökhöz irányították őket, mert ők adtak vizet. Mivel még nem sikerült poharat venniük, valaki adott nekik egy kulacsot kölcsön, de itt is legalább egy órát vártak a slagos vízre

– írta, és külön kiemelte a helyszínen dolgozó biztonsági őrök figyelmességét, akiktől óránként kaptak vizet azok, akiknek szüksége volt rá: „Ha ők nem lettek volna ott, valószínűleg nem bírtuk volna végig a koncertet.”

(Borítókép: Boris Brejcha 2020. szeptember 11-én. Fotó: Frank Hoensch / Redferns / Getty Images)