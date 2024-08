Ifjabb Schobert Norbert úgy döntött, hogy elindul a TV2 régi-új tehetségkutató műsorában, a Megasztárban – értesült a Blikk. A csatorna sajtóosztálya azt írta: „Örülünk, hogy nálunk mutatkozik be a Megasztárban. Az, hogy meddig jut a tehetségkutatóban, hamarosan kiderül a TV2–n”.

A lap megkeresésére a 19 éves Schobert Norbert elmondta, kiskora óta énekel, de tudatosan nem igazán foglalkozott vele, egészen mostanáig. Az utóbbi időben kezdett el énektanárhoz járni, de eddig csak otthon, magának énekelt. Néha azért tett kivételt, hiszen édesanyja táborában már előfordult, hogy színpadra állt.

Ez valóban egy nagy lépés, de volt egy célom: a közönségnek átadni azt, amit én érzek, amikor énekelek, és nyilván kíváncsi voltam arra is, hogy a zsűrinek mi a véleménye. Egy ideje már bennem volt, hogy kipróbáljam magam, most értem meg arra, hogy ezt meg is tegyem

– mondta a lapnak, hozzátéve, hogy szeretne kilépni szülei árnyékából, bár az utóbbi években már több műsorban is megmutathatta tehetségét, és még a Magyar Honvédségbe is jelentkezett tartalékos katonának.

Hozzátette: egyre kevésbé vonja be szüleit a döntéseibe, persze tanácsot azért elfogad. Az édesanyja, Rubint Réka azt mondta neki, hogy adja önmagát, és akkor nem lesz baj. Azt is elárulta, hogy a blues, a gospel és a rock and roll műfaját szereti leginkább.

Mint írtuk, a Megasztár zsűritagjai Rúzsa Magdi, Marics Peti, Marsalkó Dávid, Molnár Ferenc Caramel és Papp Szabolcs lesznek.