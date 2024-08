Jövőre egy városnyi ember bulizhat a világ legnagyobb klubjában Ibizán

Ibiza a szórakozás fellegvára, ahova rendszerint azok utaznak el, akik szeretnék megtapasztalni a bulizás legfelsőbb szintjét, és az sem ritka, hogy legény- vagy lánybúcsú miatt érkeznek a szigetre. Az egyébként természeti csodákban is bővelkedő Ibizán ugyanis olyan légkört sikerült megteremteni, amelynek köszönhetően a bulizni vágyók is szívesen látogatnak el oda – és ehhez a mediterrán időjárás is nagyban hozzátesz. Több híres éjszakai klub is található itt, köztük a Pacha, az Amnesia, az Ushuaïa és a Privilege. Utóbbi a világ legnagyobb szórakozóhelyeként vált híressé, ám 2019-ben bezárta kapuit annak érdekében, hogy egy nagyobb ráncfelvarráson essen át.

Legutóbb megjelent közleménye szerinta szórakozóhely jövőre fogja újra megnyitni a kapuit, ráadásul még tovább növelik a méretét, hogy még több bulizó férjen el benne. A Privilege helyett a UNVRS, azaz a Universe nevet fogja viselni, és már nem tízezer, hanem tizenötezer fő befogadására lesz alkalmas – akár egy egész város is elfér majd benne. A klub korábban hatalmas központi arénával, úszómedencével, 25 méter magas mennyezettel és számos szabadtéri helyiséggel rendelkezett, így kérdéses, hogyan tudják még magasabbra helyezni a lécet.

A UNVRS-t a mérete miatt a világ első hiperklubjaként tartják számon, és a nyilvánosságra hozott nyilatkozatuk szerint egy soha nem látott koncepciót fognak megalkotni az éjszakai szórakozás világában. Bár ezenkívül még nem sok mindent tudni a létesítményről, az biztos, hogy 2025-ben megnyílik, illetve a tájékoztatásuk szerint „egy éjszakai klub csúcsminőségű szolgáltatását, luxusát, és a részletekre való odafigyelését egyesíti az arénában zajló események infrastruktúrájával, méretével, léptékével és ambíciójával”. Sőt, egy reklámvideót is forgattak, amelyben Will Smith tűnik fel, aki épp UFO után vadászik Ibizán – látszik, hogy minél nagyobb hírverést szeretnének csapni a szórakozóhely körül.

A következő szintre lépő technológia hipertestreszabott és felcserélhető produkciókat tesz lehetővé mindegyik eseménynél, és az élmény minden aspektusa túlmutat a szuperklub korlátain. A UNVRS a kreativitás, a lenyűgöző építészet és az emberi kapcsolat révén összekapcsolja a jelent a jövővel

– nyilatkozta Yann Pissenem, a szórakozóhelyet megálmodó The Night League tulajdonosa, alapítója és vezérigazgatója.

Hozzá kell tenni, hogy a UNVRS mögött álló csapat indította útjára az Ushuaïát, ahol ezen a nyáron Calvin Harris volt a rezidens DJ, illetve a Hï-t és a Space-t. Utóbbit nemrég harmadik éve választottak meg a világ legjobb klubjának.

Lehet még nagyobb és jobb?

A UNVRS elődje, a Privilege nagy múltra tekint vissza, és megalapításakor nem is ezt a nevet, hanem a Club San Rafaelt viselte, majd néhány évig Ku Clubként emlegették. Csak 1995-ben ruházták fel a Privilege megnevezéssel, és némi átalakításnak hála a világ legnagyobb szórakozóhelyévé nőtte ki magát. Még a 2003-as Guinness-rekordok könyvébe is bekerült, ami szerint akkor 6500 négyzetméterre volt tehető a mérete, és tízezer főt tudott befogadni.



A klub főtermében volt megtalálható az úszómedence, amelyet 25 méter magas üvegfal vett körbe, amin keresztül a reggeli napfény azon bulizókra vetült, akik még napfelkeltekor is ott mulattak. A Privilege szinte minden íratlan szabályt felülírt, amik mentén akkoriban működtek a szórakozóhelyek. Nagy előny volt például, hogy a behúzható tetők miatt szabadtéri és beltéri bulikat is lehetett ott tartani. Működése alatt több világsztár megfordult a szórakozóhelyen, köztük Tiesto, Freddie Mercury és Kylie Minogue.