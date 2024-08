Matthew Perry halála vadnyugati állapotokra hívta fel a figyelmet

A fájdalomcsillapítónak indult ketaminból a járvány alatt szuperdivatos drog lett. Számtalan orvos és cég írja fel a sztárpácienseknek, és a Jóbarátok sztárjának, Matthew Perrynek a halálát is ez okozhatta.

Ahogy az Index is beszámolt róla, az orvos, akit elsősorban felelőssé tettek Matthew Perry halálával kapcsolatban, újra praktizálhat. De a színész halála nem csak orvosokat állított a reflektorfénybe, hanem a hollywoodi ketaminprobléma súlyosságát is. A vényköteles hallucinogént elsősorban a depresszió és a szorongás csillapítására alkalmazták korábban, de most már bódítószerként népszerű a sztárok körében.

Matthew Perry utolsó napjának eseményei, például, hogy három adag ketamint is bevett aznap, a bírósági dokumentumokból derültek ki a rendőrségi vizsgálatot követően – írja a BBC. A nyomozás alapján öt embert vádoltak meg a halálával kapcsolatban.

Orvosok és szakértők úgy nyilatkoztak a BBC-nek, hogy ahogy egyre népszerűbbé vált a ketamin, úgy robbant fel a piaca is: egyre több a ketaminklinika, és bővült a gyógyszerhez könnyű vényköteles hozzáférést biztosító online szolgáltatások köre is. Mindez a járvány alatt kezdődött, mikor az online távegészségügyi szolgáltatások és az otthoni ellátás megszaporodott.

De Los Angelesben megjelent a ketaminmaffia is. Dr. David Mahjoubi, az Amerikai Ketamin Társaság elnöke, ami a szert használó orvosokat tömöríti, azt mondta,

most már mindenhogy könnyű beszerezni, akár feketén, akár vénnyel.

A szövetségi bírósági dokumentumok szerint Perry utolsó hónapjaiban a depresszió és szorongás kezelésére szolgáló ketaminklinikán járt, ahol legálisan kapott szert, de valószínűleg itt alakult ki a függősége is, ami az utcai kereskedőkhöz és az őt kihasználó orvosokhoz vezette.

Perry már évekkel ezelőtt nyíltan beszélt drogproblémáiról, de sikeres leszokásáról is. A tisztulást viszont ketamininfúziós terápia követte. Közel két hónappal a halála előtt több tucat fiola ketamint vásárolt.

Bűnös asszisztens

Halála előtt az asszisztense három napon keresztül legalább hatszor adott ketamininjekciót Matthew Perrynek. A nyomozás alkalmával öt embert tartóztattak le – közülük hárman már bűnösnek vallották magukat. Perry asszisztensén kívül még négy személyt, akiket a ketamin terjesztésével vádolnak. A csoportot összesen 23 vádpont fenyegeti Perry halála miatt.

Dr. Gerard Sanacora, a Yale Egyetem depressziókutatási programjának igazgatója szerint az orvosok nehéz helyzetben vannak, mikor VIP-ügyfelük van, aki partikra hívja őket, kutatási programokat támogat, jótékonysági szervezeteknek adományoz nagyobb összegeket. Los Angelesben mindenki a „csillagok orvosa akar lenni”.

Mahjoubi szerint az orvosok sokszor egymás között adogatják a híres pacienseket, vitatkoznak róluk, harcolnak értük. A ketaminfüggőség terjed és nő, de még nem haladta meg az alkohol, a kokain és az opioidok függőségeit. Ha viszont beírjuk a ketamin receptre kifejezést, rengeteg online céget kapunk, amik depresszióra, szorongásra, Lyme-kórra, krónikus fájdalomra ajánlják a szert, csak épp ezekre az állapotokra nem engedélyezett.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága általános érzéstelenítésre engedélyezte a ketamint orvosi felügyelet mellett. Két héttel Perry halála előtt az FDA figyelmeztette is a fogyasztókat a ketamin veszélyeire. De egy névtelenül nyilatkozó orvos szerint a ketamint felíró cégek orvosainak nem az a célja, hogy az emberek javuljanak, hanem az, hogy egyre többen legyenek receptfüggők, mert így folyamatosan kapják a pénzt.

(Borítókép: Matthew Perry 2016-ban, Londonban. Fotó: David M. Benett / Getty Images)