Ugyanazon a napon vesztette el Mariah Carey az édesanyját és a nővérét

Mariah Carey édesanyja, Patricia és nővére, Alison ugyanazon a napon halt meg a hétvégén – erősítette meg a People magazin.

„Megszakadt a szívem, hogy az elmúlt hétvégén elvesztettem az édesanyámat. Sajnos, az események tragikus fordulata miatt a nővérem is ugyanezen a napon halt meg” – mondta az 55 éves, Grammy-díjas énekesnő a People-nek adott exkluzív nyilatkozatában.

„Áldottnak érzem magam, hogy az utolsó hetet édesanyámmal tölthettem, mielőtt elhunyt” – fogalmazott Mariah Carey, hozzátéve:. „Nagyra értékelem mindenki szeretetét és támogatását, valamint a magánéletem tiszteletben tartását ebben a lehetetlen időszakban.”

További részletek, beleértve Patricia és Alison halálának okát, egyelőre nem ismertek.

Patricia Carey a Juilliardon tanult opera-énekesnő és énektanár volt, mielőtt megszületett volna három gyermekük Alfred Roy Carey-vel: Alison, Mariah és Morgan. A szülők később elváltak, amikor az énekesnő 3 éves volt. Mariah kapcsolata édesanyjával – akitől az énekesi tehetségét örökölte – egész életében bonyolult volt.

Mint az életem számos aspektusa, az édesanyámmal való utam is tele volt ellentmondásokkal és egymással való versengéssel. Soha nem volt csak fekete-fehér

– írta a 2020-ban megjelent memoárjában, a The Meaning of Mariah Carey-ben.

„A kapcsolatunk a büszkeség, a fájdalom, a szégyen, a hála, a féltékenység, a csodálat és a csalódás tüskés kötele” – folytatta Mariah a könyvben.

A hullámvölgyek ellenére Mariah fenntartotta a kapcsolatot az édesanyjával. 2010-ben összejöttek az ABC Mariah Carey: Merry Christmas to You című különkiadásában, és egy ünnepi anya-lánya duettet adtak elő az „O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus” című dalból.

Mariah a memoárját részben Patriciának ajánlotta.

Mariah és Alison kapcsolata is meglehetősen visszás volt. A sztár azt írta visszaemlékezésében, hogy – legalábbis akkoriban – „érzelmileg és fizikailag biztonságosabb volt számomra, ha nem tartok semmilyen kapcsolatot” vele vagy Morgannel.