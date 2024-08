Márta István: 72 évesen nem érhetnek már meglepetések

Az idei Best of Balatonon annyi ajánlás érkezett a közönségtől, hogy a tervezett 10 helyett 22 ponttal bővült a tervezett lista.

A Best of Balaton listája és kategóriái évről évre bővülnek, ezekből könnyedén szemezgethetünk, ha egy új, érdekes vagy akár eddig nem ismert úti célra bukkannánk a Balaton környékén. Lehet az gasztro, program, művészet, élmény. A 2024-es díjazottak idén a STRAND Fesztiválon vehették át a díjakat, ahol Ördög Nóra elárulta, ha jó hely kell, a mai napig ő is könnyen talál számára izgalmas állomást. Az idei év életműdíját pedig Márta István vehette át.