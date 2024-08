Budaörs tanult a Boris Brejcha-koncertből, készek megtenni a jogi lépéseket

Vasárnap délelőtt szinte futótűzként kezdett el terjedni a hír a közösségi médiában, hogy bár Boris Brejcha német lemezlovas fellépései mindig felejthetetlenre sikerednek, ezúttal nem a pozitív élmények voltak túlnyomó többségben. Mint megírtuk, a DJ szombat este a Budaörsi Repülőtéren játszott, az esemény délután három órától vette kezdetét és tíz óráig tartott, ám már a helyszínre való bejutás káoszba fulladt. Kihelyezett kordonok híján a bulizók csoportokba verődve várták, hogy bejussanak, majd belépve azzal szembesültek, hogy a pultoknál is akkora tömeg áll, hogy minimum másfél órába telt, mire valaki sorra került.

Ahogy informátorunk és több olvasó is jelezte, az italok árszabása még a fesztiválokén is túltett, így egy üveg félliteres vízért kétezer forintot kértek el. A helyzet olyan mértékben eszkalálódott, hogy a mentők végül slagon keresztül vezettek be vizet a rendezvény helyszínére a hőségriadóban az árnyék nélküli Budaörsi Reptéren várakozó bulizóknak.

A közösségi felületeken olyan hozzászólásokat is olvasni lehetett, amelyekben azt írták, többen elájultak, mivel nem jutottak vízhez, így csoda, hogy nem történt komolyabb baj. Az ügyben megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, afelől érdeklődve, történt-e bejelentés rosszullét miatt. Győrfi Pál kommunikációs és PR-vezetőtől az alábbi választ kaptuk:

Az Országos Mentőszolgálathoz sem a rendezvény egészségügyi biztosítása kapcsán, sem aktuális segítségnyújtás kapcsán nem érkezett megkeresés.

A történtek fényében ugyanakkor a résztvevők válaszokat, sőt kártérítést követelnek az esemény szervezőitől, azaz a Supernova Technótól és a kivitelező cégtől, a Music Production Kft.-től, akiket az Index is próbált elérni, ám megkeresésünkre nem reagáltak. A Supernova Techno vasárnap este ugyan megosztott egy bejegyzést a Facebook-odalán, amelyben bocsánatot kértek a történtek miatt, és közölték, hogy belső vizsgálatot rendeltek el az ügyben. Az ügy kirobbanása óta már a rendőrség is megszólalt, megkeresésünkre arról tájékoztattak, hogy az eseménnyel kapcsolatban több bejelentés is érkezett a hangszennyezés miatt. Ahogy a környéken élő olvasóink közölték, Budaörsön 70 decibel körüli értéket lehetett mérni, ami túllépi a megengedettet, így a rendezvény szabálysértést követhetett el – csak összehasonlításképp, a Sziget Fesztivál esetében ez a határérték 65 decibel, 23 órát követően pedig 55 decibel.

Bár a Budaörsi Repülőtér a budapesti 11. kerülethez, azaz Újbudához tartozik, Budaörs közelsége miatt az esettel kapcsolatban megkerestük a város önkormányzatát. Ahogy dr. Bocsi István, Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője szerkesztőségünknek küldött levelében kiemelte, a sajtóból, valamint a polgármesteri hivatalhoz érkezett lakossági bejelentések útján értesültek a hétvégi rendezvényről. Hozzátette, mivel a Budaörsi Repülőtér nem a város közigazgatási területén található, hanem a XI. kerületben, a szükséges hatósági engedély kiadása az ő hatáskörükbe tartozik, illetve a zajvédelemmel összefüggő elsőfokú környezetvédelmi hatósági jogkört szintén az újbudai jegyző gyakorolja. Megjegyezte, nem rendelkeznek hivatalos információval azzal kapcsolatban, hogy „a zajforrás üzemeltetője részéről sor került-e környezeti zajkibocsátási határérték megállapításának kezdeményezésére, az illetékes hatóság részéről a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében esetleges mérés elvégzésére vagy a szervező szankcionálásának kezdeményezésére”.

Felelősséget érezve ugyanakkor a városunkban élők egészséges környezethez és pihenéshez való jogának megóvása iránt, számba vesszük azon jogi lehetőségeket és megtesszük mindazokat az intézkedéseket, amelyek a további, hasonló esetek elkerülését megfelelően szolgálhatják

– fogalmazta meg dr. Bocsi István.

A rendezvény megszervezéséhez tehát a szervezőknek az újbudai önkormányzattól kellett engedélyt kérniük. Megkerestük az illetékeseket, hogy az önkormányzat ezt pontosan milyen feltételekkel hagyta jóvá, illetve lehetnek-e jogi következményei az esetleges zajszennyezésnek. Újbuda önkormányzata későbbre ígért tájékoztatást, amint ez megtörténik, frissítjük cikkünket.

Mik a lehetőségek?

Az elkeseredett résztvevők már külön Facebook-oldalt hoztak létre Supernova Techno károsultak csoportja néven, amit részben azzal indokoltak, hogy a szervezők a saját platformjukon elkezdték törölni azon hozzászólásokat, amelyek a szombati esemény szervezetlenségéről szóltak. Többen úgy vélik, nem azt kapták a megvásárolt jegyükért, amit kellett volna, így kártérítést követelnek és a fogyasztóvédelemhez fordultak segítségért. Kérdésünkre Budapest Főváros Kormányhivatala közölte:

A panaszosok a kártérítéssel és a szerződések hibás teljesítésével kapcsolatban a szervezőhöz, a bírósághoz és a békéltető testületekhez fordulhatnak. Akik az ügyben a kormányhivatalt keresték meg, azokat az említett lehetőségekről tájékoztatjuk.

