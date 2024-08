Újabb versenyző adta fel és szállt ki a Sztárbox új évadából

Pápai Joci után Henry Kettner is feladni kényszerült a Sztárboxot, ugyanis a vizsgálatokon kiderült, hogy amitől az utóbbi hetekben fájt a keze és a végén már zsibbadtak az ujjai is, az három csigolyáján kialakult sérvtől van. Így az influenszer a közösségi oldalán egy rövid videóban jelentette be, hogy „kb. fél év kőkemény munka kuka” és kénytelen feladni a versenyt még mielőtt elkezdődött volna.