Orvosi felügyelet alá került Molnár Gusztáv, krítikus napok várnak a színészre

Annyira súlyos Molnár Gusztáv alkoholproblémája, hogy a színész kórházba került és szígorú orvosi felügyelet alatt áll. Erre azért van szükség, mert ha a rosszullét olyan környezetben éri őt, ahol nincs jelen szakember, akár meg is halhat. Az elkövetkező napokban vizsgálatok sokasága vár a színészre, amelynek keretében a pszichéjét is alapos vizsgálatnak vetik alá.

Kórházba került és jelenleg is orvosi kezelés alatt áll Molnár Gusztáv, a Drága örökösök egykori sztárja – írja a Blikk.

A színész a hét elején került be ismét a hírekbe, miután a budapesti Corvin-negyednél, előbb egy kuka mellett, majd a járdáról lelógva feküdt ittas állapotban. A Blikk szerkesztőségébe eljuttatott képek tanúsága szerint Molnár Gusztávnak egy évvel az elvonóról való távozása után mégsem sikerült leszámolnia a függőségével.

A színésznek a függőség mellett egy másik problémával is szembe kell néznie, mivel a magánélete is mélypontra került: volt barátnője tucatnyi alkalommal hívott rá rendőrt, mert a színész a lakásánál balhézott. Ekkor lépett közbe egy bartátja, aki segítő kezet nyújtott Molnárnak. Ő számolt be arról, hogy színész jelenleg orvosi felügyelet alatt tölti a napjait, hamarosan pedig újra elvonókúrára megy.

Guszti jelenleg kórházban van, kezelés alatt áll. Az elkövetkező hét-tíz nap kritikus lesz, ugyanis az olyan komoly alkoholbetegeknél, mint ő, ilyenkor súlyos tünetek, például epilepsziás rohamok jelentkezhetnek. Ha a rosszullét olyan környezetben éri őt, ahol nincs jelen szakember, akár bele is halhat, ezért fontos most, hogy ameddig az elvonási tünetek jelentkezhetnek, orvosi felügyelet alatt maradjon

– tudatta Molnár Gusztáv egyik jóbarátja.

A névtelenségbe burkolózó barát arról is beszámolt, hogy már intézett a színész számára elvonókúrát, ahova akkor megy, amikor letelik a kritikus időszak. „Már nagyon bánja, ami történt, változtatni szeretne az életén: élni akar és az a nagy álma, hogy egyszer a szerelmével közös családban éljen boldogan, egészségesen” – tette hozzá.

Az is kiderült, hogy az elkövetkező napokban komoly vizsgálatok várnak a művészre. „A pszichéjét is vizsgálják, ugyanis elképzelhető, nem is az alkoholizmus a legsúlyosabb gondja, hanem annál sokkal mélyebb a probléma. Nem tud az érzéseivel mit kezdeni, ezért fogják neki megtanítani, hogy krízishelyzetben ne az alkoholhoz meneküljön” – mesélte a részleteket barátja.

Egy biztos: Gusztáv meg szeretne gyógyulni, én pedig gondoskodom róla

– tette hozzá.