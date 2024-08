Michael Jackson testőre elárulta, mi volt a sztár halálának valódi oka

A zenei legenda, Michael Jackson utolsó testőre, Bill Whitfield kitálalt az énekes haláláról. A férfi szerint a stressz komoly szerepet játszott abban, hogy a pop királya meghalt.

Az énekes mindössze 50 éves volt, amikor 2009. június 25-én holtan találták. A Thriller és a Billie Jean alkotója a héten lett volna 66 éves. Utolsó testőre, aki haláláig vele dolgozott, most azt állítja, hogy az énekes nagyon gyenge és rendkívül stresszes volt a halálát megelőző hetekben – írja a Mirror.

Bill Whitfield azt mondta, hogy a zenei legenda ellen felhozott, gyermekekkel ellen elkövetett szexuális zaklatással kapcsolatos vádak hatalmas nyomást és stresszt helyeztek rá, miközben egy újabb turnét tervezett néhány héttel halála előtt.

Michael Jackson halálát 2009-ben nyugtatók és a propofol nevű fájdalomcsillapító halálos kombinációja okozta, amit emberölésnek minősítették, ugyanis orvosa számtalan hibát vétett. Miután beadta neki a csak kórházi körülmények között használható szert, kiment telefonálni, és mire visszaért addigra az énekes szíve megállt. Az újraélesztést az ágyon kezdte meg, ami szintén hatalmas hiba volt, ugyanis

így csökkent a kompresszió mértéke és a túlélés esélye is.

Bill Whitfield 2006 decemberében kezdett MIchael Jackson testőreként dolgozni. Nem sokkal azután került a pozícióba, hogy az énekest felmentették a gyermekbántalmazási vádak alól.

A híresség egykori testőre elárulta, milyen volt valójában Michael Jackson a halála előtt. Amikor először dolgozott a legendás énekesnél, nem tudta, hogy higgyen-e az ellene felhozott vádaknak, vagy sem, azonban amint megismerte az ikont, biztos volt benne, hogy mindegyik hamis.

Nagyon szomorú volt. Akkor zárult le egy csomó tárgyalás. Mint mindenki, én is hallottam az összes történetet, mielőtt neki dolgoztam volna, így kíváncsi voltam az igazságra. Ha valakivel együtt élsz, az felfedi magát. Nagyon figyeltem rá és a környezetére, és arra is, hogyan kommunikált a gyerekeivel és más emberekkel. Soha nem akartam elhinni ezeket, de fél szemmel mindig figyeltem, mert nem ismertem őt, amíg el nem kezdtem neki dolgozni

– mondta a biztonsági szakember.

Bill Whitfield hozzátette, sajnálja, hogy az énekes nem tudja már kifejteni a saját nézőpontját, és úgy érzi, meggyalázták az emlékét. A testőr szerint a vádak hihetetlenül bántóak voltak a sztár számára, és véglegesen megváltoztatták.

Már nem tudják kihasználni

Michael Jackson 1993-ban keveredett bele a zaklatási ügybe, mikor azzal vádolták, hogy szexuálisan zaklatott egy gyereket. Az ügyet peren kívül rendezték. 2005-ben azonban bíróság elé állították további gyermekek ellen elkövetett szexuális zaklatás vádjával. Akkor az FBI-nak nem sikerült bizonyítékot találnia a bűncselekmény elkövetésére, és a sztárt felmentették.

A négy hónapos per után az énekes visszahúzódóvá vált, és elzárkózott a nyilvánosság elől, ideje nagy részét szeretett, Neverland nevű birtokán töltötte. Néhány évre eltávolodott a zenétől, de aztán bejelentette, hogy 2009-ben egy hatalmas visszatérő turnéra indul, This Is It címmel. Sajnálatos módon erre a hatalmas volumenű koncertsorozatra sosem került sor. Utolsó testőre, Bill Whitfield úgy véli, hogy a stressz közrejátszott a halálában.

Láttam, hogy egy kicsit gyengébb a szokásosnál, sokat próbált. Ez az egész teljesen ránehezedett. Határozottan stresszes volt, és a stressz gyilkos

– mondta, majd hozzátette, reméli, hogy Michale Jackson nem halt meg, „csak elhagyta” ezt a világot egy jobb helyért, ahol az emberek nem használják ki őt.

(Borítókép: Michael Jackson New Yorkban 1990-ben. Fotó: Kevin Mazur / WireImage / Getty Images)