A szárazság miatt Spanyolországban már a csapból is sós víz folyik

Nyáron talán nincs olyan ember, akinek ne csengenének a fülében a szülei vagy a párja intő szavai, miszerint a napon mindig kenjük be magunkat naptejjel, és igyunk sok vizet, hiszen nagyon fontos a hidratálás. Mindezt sokszor meglehetősen egyszerű is betartani – így elkerülve az utólagos „én megmondtam, hogy...” kezdetű sorokat – azonban egyre több helyen nem kézenfekvő az, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz áll a rendelkezésünkre.

Ráadásul mindez már nemcsak valamelyik harmadik világbéli országban fenyeget, hanem a közelünkben is, ugyanis Európában egyre több olyan esetről hallani, amelyben a vízhiány játssza a hálátlan főszerepet. Ezért a csapból is jogosan folyó globális felmelegedés okozta nyári szárazság a felelős, amely legutóbb Szicíliában okozott komolyabb felfordulást, miután a sziget egyik oldalán kritikus szintre csökkent a víztartalék a klíma és a régi vízvezetékek miatt. A helyi szállodatulajdonosok emiatt kénytelenek voltak máshová irányítani a turistákat, mivel nem tudták volna biztosítani számukra a megfelelő vízellátást. A szárazság pedig ezúttal újabb áldozatot szedett.

Akkora a baj, hogy már csak sós víz folyik a csapból

Costa Blanca a Spanyolország délkeleti részén található Alicante tartomány közel 200 kilométeres, gyönyörű mediterrán partvidéke, amely világszerte ismert turisztikai célpont, azonban az elmúlt években a régióban tapasztalható, hosszan tartó aszályok és az egyre gyakoribb extrém időjárási jelenségek súlyos vízhiányt okoztak, amely jelentősen befolyásolja a helyi lakosság és az odalátogató turisták életét.

Az ivóvíz minősége Costa Blanca több településén is kritikussá vált. A régió földalatti vízkészletei, amelyek a helyi közösségek ivóvízellátásának nagy részét biztosítják, drasztikusan csökkentek a csapadékhiány következtében.

Ahogy a talajvízszint csökken, lehetőség nyílik arra, hogy a tengervíz beszivárogjon a vízbázisokba. Ez a folyamat fokozatosan sósabbá teszi az ivóvizet, ami komoly közegészségügyi problémákat okozhat.

Teulada-Moraira és El Poble Nou de Benitatxell településeken például, ahol a lakosság száma nyáron jelentősen megnövekszik a turisták érkezésével, a csapvíz sótartalma olyan magas szintet ért el, hogy a helyi hatóságok augusztusban hivatalosan is fogyasztásra alkalmatlannak nyilvánították. Egyes helyi kutakban a sótartalom a tízszerese volt a normális értéknek, ami azt jelenti, hogy a víz nemcsak hogy nem alkalmas ivásra, de az ételek elkészítéséhez és tisztálkodásra sem biztonságos.

A több mint egy éve tartó aszályra a tengervíz sótalanítása lehet megoldás

A Costa Blanca térségében tapasztalható aszály már több mint egy éve tart, és a csapadék mennyisége az elmúlt tizenkét hónapban kevesebb mint egynegyede volt a szokásosnak. Ez a helyzet még inkább súlyosbodott a nyári időszakban, amikor a hőmérséklet rekordmagasságokat ért el, így tovább növelve a vízigényt. Pláne, hogy egyeseket láthatóan nem érdekel a probléma:

a régióban hozzávetőlegesen 38 ezerre tehető a medencék száma, amelyek súlyosan megterhelik a már amúgy is szűkös vízkészleteket.

– írja a CNN.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a közeljövőben sincs kilátás jelentős csapadékra, amely enyhíthetné a vízhiányt. A spanyol meteorológiai szolgálat (AEMET) előrejelzése szerint a térségben legkorábban októberben várható jelentősebb esőzés, de ez sem garantálja a vízkészletek teljes helyreállítását.

A helyi hatóságok és a vízgazdálkodási szakemberek jelenleg különböző megoldásokon dolgoznak, hogy enyhítsék a helyzetet. Az egyik lehetséges megoldás a tengervíz sótalanítása, amely ugyan költséges és energiaigényes eljárás, de hosszú távon biztosíthatná a régió vízellátását. Emellett fontolóra veszik a vízfelhasználás szigorúbb szabályozását is, beleértve a turisztikai iparágban használt vízmennyiség csökkentését.

Európa ivóvízkészlete a tét

Az ilyen esetek ráadásul egyre gyakrabban fordulhatnak elő, amennyiben nem reagálnak az államok a klímaváltozás okaira és következményeire. A globális felmelegedés következtében bekövetkező extrém időjárási események, mint a hosszan tartó aszályok és a rendkívüli hőhullámok ugyanis egyre gyakoribbak és intenzívebbek Európában is. Ezek az események komoly veszélyt jelentenek az ivóvízkészletekre, különösen a mediterrán térségekben, ahol a vízhiány már most is kritikus problémát okoz, amely nemcsak a vízellátás biztonságát veszélyezteti, hanem komoly egészségügyi kockázatokat is jelent a lakosság számára.

Spanyolország mellett Európa más részein is egyre súlyosabb problémát okoz a vízhiány. Katalóniában például idén februárban vészhelyzetet hirdettek ki a mezőgazdaság, ipar és szabadidős tevékenységek számára bevezetett vízkorlátozások miatt. Tavaly a régióban egy hosszú aszályos időszak és rekordnak számító hőhullám miatt a víztározók szintje drámaian lecsökkent, annyira, hogy

egy középkori falu maradványai kerültek elő egy kiszáradt tó medréből.

Ezek az események egyértelműen mutatják, hogy az extrém időjárási körülmények és a globális felmelegedés egy új valóságot hoznak létre Európában, amelyhez alkalmazkodnunk kell. Az ivóvíz biztosítása egyre nagyobb kihívást jelent majd, és szükség lesz innovatív megoldásokra, hogy megóvjuk a jövő generációk számára. Fontos, hogy fokozzuk a vízgazdálkodási intézkedéseket, beleértve az esővíz gyűjtését, a víz újrahasznosítását, és a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazását. Emellett szükség van a közvélemény tudatosítására is, hogy megértsük, milyen szerepe van a mindennapi vízhasználati szokásainknak a vízkészletek megőrzésében.

A globális felmelegedés elleni küzdelem részeként Európának fel kell készülnie arra, hogy kezelje a vízhiány problémáját, amely a jövőben egyre inkább meghatározóvá válhat. Csak így biztosíthatjuk, hogy a kontinens ivóvízkészletei hosszú távon is fennmaradjanak és elérhetőek legyenek mindenki számára.

(Borítókép: Canary4stock / Getty Images)